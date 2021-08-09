Автомобиль с двумя ехавшими на дело киллерами случайно остановили ивано-франковские полицейские. ФОТО
Винтовка, бутылки с коктейлем Молотова и фальшивые номерные знаки лежали у киллеров прямо на заднем сиденье.
Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.
Автомобиль стражи порядка остановили в Ивано-Франковске в 22:30. "Во время его поверхностной проверки на заднем сиденье обнаружили оружие, пакеты с пластиковыми бутылками, наполненными легковоспламеняющейся жидкостью, GPS-трекер и два комплекта номерных знаков", - сказано в сообщении.
Выяснилось, что 26-летний уроженец Беларуси и 29-летней киевлянин ехали "на дело" - убивать местного предпринимателя. Им сообщили о подозрении в подготовке к убийству и незаконном обращении с оружием.
Суд отправил подозреваемых под стражу. Сейчас следователи выясняют, были ли у них подельники.
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в совке такие были только в спецназе...
і так способом зіскочили з обов'язку
- а куда вы ехали ?
- едим убивать одного предпренимателя
- та не, мы просто киллеры.
вспомним захват заложников, где сдавшегося один раз
спецназ "обезвреживал" на бис
И такое бывает!
Предпринимателю повезло......
Міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ)» від 02.03.2000 р. № 1511-ІІІ, Правил дорожнього перевезення небезпечних
вантажів, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 04.09.2018 №656 та пункту 22.6 Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України «Про Правила дорожнього руху» від 10.04.2001 № 1306.
Транспортні засоби, що здійснюють дорожнє перевезення небезпечних
вантажів, повинні рухатися з увімкненим ближнім світлом фар, задніми
габаритними ліхтарями та розпізнавальними знаками, передбаченими п. 30.3
ПДР.
Абзац «д» п. 30.3 ПДР «Інформаційна таблиця небезпечного вантажу»: прямокутник
помаранчевого кольору зі світлоповертальною поверхнею та каймою чорного
кольору. Розміри знака, написи ідентифікаційних номерів виду небезпеки і
небезпечної речовини та його розміщення на транспортних засобах
визначаються ДОПНВ.
А, якщо щось таки витікло і не в'яжеться з нашим уявленням, "як воно мало бути" - то це ще не значить, що там був провал. Там, можливо - дозований злив, задля продовження операції.