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Автомобиль с двумя ехавшими на дело киллерами случайно остановили ивано-франковские полицейские. ФОТО

Винтовка, бутылки с коктейлем Молотова и фальшивые номерные знаки лежали у киллеров прямо на заднем сиденье.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

Автомобиль стражи порядка остановили в Ивано-Франковске в 22:30. "Во время его поверхностной проверки на заднем сиденье обнаружили оружие, пакеты с пластиковыми бутылками, наполненными легковоспламеняющейся жидкостью, GPS-трекер и два комплекта номерных знаков", - сказано в сообщении.

Выяснилось, что 26-летний уроженец Беларуси и 29-летней киевлянин ехали "на дело" - убивать местного предпринимателя. Им сообщили о подозрении в подготовке к убийству и незаконном обращении с оружием.

Суд отправил подозреваемых под стражу. Сейчас следователи выясняют, были ли у них подельники.

Смотрите: Женщина на Волыни заказала убийство бывшего мужа за 10 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТО

Автомобиль с двумя ехавшими на дело киллерами случайно остановили ивано-франковские полицейские 01
Автомобиль с двумя ехавшими на дело киллерами случайно остановили ивано-франковские полицейские 02

Автор: 

Ивано-Франковск (827) киллер (140) Нацполиция (16418)


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Топ комментарии
+37
бред какой то . да ещё и сразу признались в подготовке к заказному убийству
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09.08.2021 17:10
+29
вопрос
- а куда вы ехали ?
- едим убивать одного предпренимателя
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09.08.2021 17:15
+17
Что то тут не вяжется. С таким арсеналом они бы навряд ли остановились
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09.08.2021 17:09
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Что то тут не вяжется. С таким арсеналом они бы навряд ли остановились
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09.08.2021 17:09 Ответить
их СЛУЧАЙНО остановили мусора
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09.08.2021 17:20 Ответить
Та да. "Киллеры" еще те.
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09.08.2021 17:23 Ответить
Автоматик редкий - называется АКМСЛ...
в совке такие были только в спецназе...
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09.08.2021 18:06 Ответить
бред какой то . да ещё и сразу признались в подготовке к заказному убийству
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09.08.2021 17:10 Ответить
И еще в десятках совершенных.
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09.08.2021 17:12 Ответить
може не хотіли відпрацьовувати,
і так способом зіскочили з обов'язку
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09.08.2021 22:57 Ответить
для этого вполне статьи за ствол хватит а вот брать на себя сразу тяжкую да и сдавая заказчика не кажется вам что это довольно экзотичный способ соскочить
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09.08.2021 23:30 Ответить
Граница на замке.
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09.08.2021 17:10 Ответить
Копы чуть не попали в халепу.
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09.08.2021 17:11 Ответить
А на лобовом стекле авто - огромное фото будущей жертвы с нарисованным поверх прицелом, а ниже - круглая сумма в долларах!
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09.08.2021 17:13 Ответить
Не надо ёрничать! Задержали и спасибо !
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09.08.2021 17:15 Ответить
вопрос
- а куда вы ехали ?
- едим убивать одного предпренимателя
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09.08.2021 17:15 Ответить
- а зачем вы его хотели убить? личная неприязнь?
- та не, мы просто киллеры.
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09.08.2021 17:21 Ответить
мусора лошат лохов поверивших им ...
вспомним захват заложников, где сдавшегося один раз
спецназ "обезвреживал" на бис
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09.08.2021 17:16 Ответить
Киллеры - лохи !
И такое бывает!
Предпринимателю повезло......
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09.08.2021 17:16 Ответить
А причина остановки где?
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09.08.2021 17:16 Ответить
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09.08.2021 17:22 Ответить
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09.08.2021 20:17 Ответить
Дорожнє перевезення небезпечних вантажів без додержання вимог Законів України «Про перевезення небезпечних вантажів» від 06.04.2000 № 1644-ІІІ, «Про приєднання України до Європейської угоди про
Міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ)» від 02.03.2000 р. № 1511-ІІІ, Правил дорожнього перевезення небезпечних
вантажів, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 04.09.2018 №656 та пункту 22.6 Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України «Про Правила дорожнього руху» від 10.04.2001 № 1306.

Транспортні засоби, що здійснюють дорожнє перевезення небезпечних
вантажів, повинні рухатися з увімкненим ближнім світлом фар, задніми
габаритними ліхтарями та розпізнавальними знаками, передбаченими п. 30.3
ПДР.

Абзац «д» п. 30.3 ПДР «Інформаційна таблиця небезпечного вантажу»: прямокутник
помаранчевого кольору зі світлоповертальною поверхнею та каймою чорного
кольору. Розміри знака, написи ідентифікаційних номерів виду небезпеки і
небезпечної речовини та його розміщення на транспортних засобах
визначаються ДОПНВ.
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09.08.2021 21:00 Ответить
А винтовка у них случайно не была привязана к багажнику на крыше???
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09.08.2021 17:20 Ответить
волочилась на веревке за машиной.
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09.08.2021 17:24 Ответить
Так и сказали: едем убивать бизнесмена
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09.08.2021 17:20 Ответить
И предъявили удостоверения киллеров.
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09.08.2021 17:33 Ответить
визитку киллера, со словами надо будет, обращайтесь.
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09.08.2021 22:19 Ответить
в випадковість не вірю. Здали їх агенти в кримінальному середовищі. Все ж таки наші спецслужби вміють працювати на благо суспільства; вміють, коли захочуть.
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09.08.2021 17:21 Ответить
Смешные какие-то киллеры .
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09.08.2021 17:22 Ответить
Шо то за кіллери пішли… дітсадок яксь,напевно Зебіли ) от за часи Пороха були кіллери то кіллери !
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09.08.2021 17:26 Ответить
да все киллеры чувствую себя у нас как дома - если сделали свое дело - повяжут других, если повязали, отпустят на "домашку", сказка, а не законы, песня, а не суд..., все для того чтобы убивать, насиловать, красть, а сидеть за это не надо или сидеть будут другие...
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09.08.2021 17:29 Ответить
Звідки беруться такі тупі кілери??
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09.08.2021 17:31 Ответить
З тупих мусорів,тупі та ще тупіші,маячня повна.
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09.08.2021 17:58 Ответить
Розумні іншим заробляють.
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09.08.2021 17:59 Ответить
театр а ля Бабченко?
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09.08.2021 17:52 Ответить
ти вважаєш, що в таких "темних" справах ти маєш право знати все до дрібниць? А я вважаю, що в роботі справді пофесіональних спецслужб не повинно бути витоків інфи. Бо такі витоки, як правило є ознакою провалу спецоперації.
А, якщо щось таки витікло і не в'яжеться з нашим уявленням, "як воно мало бути" - то це ще не значить, що там був провал. Там, можливо - дозований злив, задля продовження операції.
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09.08.2021 17:59 Ответить
очень странно что они выдали все свои планы прямо на месте или даже до стопа..
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09.08.2021 20:36 Ответить
мож они думали что Пашинский их остановил
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09.08.2021 17:54 Ответить
Вот именно что случайно Профи так бы не вляпались и не остановились - наверное гопники с Кривого Рога
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09.08.2021 18:04 Ответить
тебе ж написали, был посланец усатого таракана(со спецзаданием) и киевлянин.
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09.08.2021 18:16 Ответить
Обычно так ездят на рыбалку.
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09.08.2021 18:21 Ответить
Какая причина остановки!?
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09.08.2021 18:28 Ответить
Ехали по тротуару.
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09.08.2021 19:11 Ответить
задним ходом
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09.08.2021 20:37 Ответить
Слово "случайно " лишнее .
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09.08.2021 19:12 Ответить
Автомобіль із двома кілерами, які їхали на справу, випадково зупинили івано-франківські поліцейські - Цензор.НЕТ 7431
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09.08.2021 20:17 Ответить
раньше просто наркоту подбрасывали.... мир стал как то сложней
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09.08.2021 20:41 Ответить
В мене тільки одна версія, що їх зупинили по оперативній інформації, у випадковість слабко віриться.
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09.08.2021 21:17 Ответить
здесь не вся информация. В местных сми писали, что сразу после случайного задержания с оружием, проверили место их временного проживания и там обнаружились факты и материалы, указывающие на цель их пребывания в ИваноФранковске
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09.08.2021 21:23 Ответить
П..деж! Их стопудово вели! А " реформированные"" только остановили, ест.-но по указке. А после будут останавливать всех без разбора,ТИПА:" МЫ киллеров выявляем,а может вы киллер"
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09.08.2021 21:33 Ответить
Судя по всему это щелкунчики (эбальниками) ещё те - винтовку на сиденье могли увидеть в одну из видеокамер на автозаправке, или когда машина стояла на светофоре, или когда покупали сигареты - вот и ориентировка для остановки. Мододые шпитарасы упивались своим величем, не подозревая как выглядят со стороны.
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09.08.2021 21:52 Ответить
Мог остановить, конечно, и бывалый профи с хорошей чуйкой - они чувствуют мандраж окружающих при виде полиции: выброс энергетики, напряжённость, и всё такое. Плюс возраст, фактура **********, тип автомобиля. А реакция обывателей - скучающее равнодушие и зевота.
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09.08.2021 21:54 Ответить
.... наскільки остогидла ця ТУПОРИЛА легенда .. НІХТО вже НЕвірить ДИСТРОФІЧНО деградованим байкам .. .. мабуть ОДИН ланцюг "неутримання" .. БАНДИ при владі ...таке враження ...СТРАХ знищив залишки глузду ... жах
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09.08.2021 21:47 Ответить
Не кипишуйте... 100% их вели... А "случайная" остановка - єто прикрытие оперативной разработки...
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09.08.2021 23:35 Ответить
Что то я не понял, что ты хотел сказать...
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10.08.2021 00:09 Ответить
 
 