Автомобиль с двумя ехавшими на дело киллерами случайно остановили ивано-франковские полицейские. ФОТО

Винтовка, бутылки с коктейлем Молотова и фальшивые номерные знаки лежали у киллеров прямо на заднем сиденье.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

Автомобиль стражи порядка остановили в Ивано-Франковске в 22:30. "Во время его поверхностной проверки на заднем сиденье обнаружили оружие, пакеты с пластиковыми бутылками, наполненными легковоспламеняющейся жидкостью, GPS-трекер и два комплекта номерных знаков", - сказано в сообщении.

Выяснилось, что 26-летний уроженец Беларуси и 29-летней киевлянин ехали "на дело" - убивать местного предпринимателя. Им сообщили о подозрении в подготовке к убийству и незаконном обращении с оружием.

Суд отправил подозреваемых под стражу. Сейчас следователи выясняют, были ли у них подельники.

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