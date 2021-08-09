Разоблачена масштабная коррупция на энергетическом госпредприятии. Ущерб от строительства только одного объекта - 384 млн грн, - СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила масштабную коррупцию на ведущем государственном энергетическом предприятии. По предварительным данным, при строительстве только одного из объектов данного общества злоумышленники нанесли ущерб государству на сумму около 384 млн грн. Все это - из-за заведомо завышенной стоимости работ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Досудебным расследованием установлено, что к махинации причастны председатель тендерного комитета государственного предприятия и его заместитель. Используя свое служебное положение, они безосновательно отклонили наиболее экономически выгодное предложение на строительство стратегического объекта. Зато злоумышленники помогли выиграть тендер другой компании.

По предварительным оценкам специалистов, сумма государственных убытков от таких действий составляет свыше 384 млн грн. В настоящее время досудебное расследование завершено.

Обвинительный акт в отношении должностных лиц направлен в суд. Они обвиняются по двум статьям Уголовного кодекса:

- ч. 2. ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией); - ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением).

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