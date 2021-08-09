"Отмывавший" почти 10 лет деньги конвертцентр блокировали в Одессе, - СБУ. ФОТО

Сотрудники СБУ в Одессе блокировали деятельность мощного конвертационного центра. С его помощью только за 2020 год государство потеряло более 600 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Отмечается, что злоумышленники почти 10 лет "обслуживали" десятки предприятий реального сектора экономики и ряд государственных и коммунальных компаний. "Способствовали" минимизации налогов, формированию фиктивного налогового кредита и присвоению целевых государственных средств. Только в 2020 году из-за их махинации с НДС государство потеряло более 600 млн грн.

Как показало следствие, дельцы регистрировали фиктивные коммерческие структуры на подставных лиц. Удалось обнаружить более 50 предприятий, через которые осуществляли махинации. Для присвоения государственных денег использовали поэтапную схему. Сначала оформляли "липовые" финансово-хозяйственные операции с фиктивными предприятиями. На их счета переводили "оплату" по обязательствам. А уже оттуда злоумышленники снимали наличность.

К тому же, оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники также предоставляли "услуги" и по созданию схем формирования бестоварного налогового кредита.

Благодаря деятельности центра в 2019-2021 годах не поступила по назначению часть бюджетного финансирования, выделенного для реализации целого ряда важных, в том числе и стратегических проектов.

Читайте: Налоговая милиция пресекла в Киеве деятельность конвертационного центра с годовым оборотом более 1 млрд грн

Вот лишь некоторые из них:



- реконструкция причала Одесского морского порта;

- модернизация оборудования производственной фирмы по ремонту и техническому обслуживанию судов;

- поставки уникального оборудования на предприятие энергетического машиностроения, которое имеет стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.

В рамках следствия проведены одновременно 24 обыска в офисных помещениях "конвертационного центра" и по адресам проживания участников схемы. изъяты:



- более 2 млн грн наличности;

- 123 печати подконтрольных предприятий и их уставные документы;

- электронные ключи и оргтехника со сформированными документами, подтверждающими противоправную деятельность;

- первичная бухгалтерская документация и черновые записи.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В "тень" вывели более 200 млн грн: СБУ блокировала конвертцентр на Житомирщине. ФОТОрепортаж



