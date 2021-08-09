Кабмину рекомендуют назначить Камышина и.о. главы "Укрзализныци", - Кубраков

В ближайшие месяцы "Укрзализныцей" будет руководить временный глава правления при поддержке специального Антикризисного штаба, после чего Наблюдательный совет предложит Правительству кандидатуру нового постоянно действующего главы правления, который должен будет реформировать отрасль

Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков, передает Цензор.НЕТ.

"Мы поддерживаем решение Наблюдательного совета о рекомендации на назначение нового и.о. главы правления АО "Укрзализныця" - корпоративная система в компании должна быть сохранена", - говорится в сообщении.

По словам Кубракова, Наблюдательный совет Укрзализныци на время подготовки конкурса рекомендовал правительству назначить нового и.о. главы правления - Александра Камышина, который должен стать антикризисным менеджером.

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"При Министерстве инфраструктуры создается Антикризисный штаб Укрзализныци, основной задачей которого будет контроль необходимых для украинской железной дороги решений. Работу штаба буду контролировать я лично", - подчеркнул министр.

Отмечается, что уже через несколько месяцев Наблюдательный совет должен предложить Кабмину кандидатуру нового постоянно действующего главы правления. По мнению Кубракова, главными задачами для развития отрасли, которые необходимо воплотить в кратчайшие сроки, являются: повышение тарифов на грузовые перевозки; налаживание закупки электроэнергии непосредственно у производителя - Энергоатома; привлечение на украинский рынок международных инвесторов и закупка новых поездов и локомотивов.

"Внедрение этих решений в кратчайшие сроки - это то, чего мы ожидаем от нового главы Укрзализныци", - подытожил министр инфраструктуры.

Напомним, ранее Александр Кубраков заявил, что в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" стартовала электрификация путей украинской железной дороги. Так, была начата электрификация 40 км путей на Черкащине, что позволит в следующем году запустить из области электропоезда.

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