На капитальный ремонт 61,5 км дорог Луганщины объявлен тендер, - Кубраков

В рамках соглашения с Международным банком реконструкции и развития "Укравтодор" объявил тендер на капитальный ремонт 61,5 км дорог на Луганщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил в Facebook министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Так, будут восстановлены 49,5 км дороги Т-13-02 КПП "Танюшевка" - Старобельск - Бахмут и 12 км дороги Н-26 Чугуев - Меловое. Закупка еще 121,6 км дороги Р-66 КПП "Демино-Александровка" - Сватово - Лисичанск - Луганск также будет объявлена ​​в ближайшее время.

"Торги будут проводиться путем международных конкурентных торгов согласно правилам МБРР. Работы начнутся как только будут определены и объявлены победители", - добавил Кубраков.

По словам министра, Луганщина долгое время была среди областей, в которых проводилось меньше всего дорожных работ. За 10 лет здесь были отремонтированы только 132,9 км дорог. За два года в рамках президентской программы "Большая стройка" здесь планируют обновить около 400 км дорог.

"Эти дороги имеют стратегическое значение для региона, проходят через густонаселенные населенные пункты. Годами они не обновлялись, а с началом войны ими интенсивно двигалась военная техника", - отметил Кубраков.

Напомним, как ранее сообщал координатор "Большой стройки", заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, по программе к концу 2023 года планируется обновить всю сеть общегосударственных дорог страны, которая составляет более 20 тысяч км.

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