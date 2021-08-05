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На капитальный ремонт 61,5 км дорог Луганщины объявлен тендер, - Кубраков

На капитальный ремонт 61,5 км дорог Луганщины объявлен тендер, - Кубраков

В рамках соглашения с Международным банком реконструкции и развития "Укравтодор" объявил тендер на капитальный ремонт 61,5 км дорог на Луганщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил в Facebook министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Так, будут восстановлены 49,5 км дороги Т-13-02 КПП "Танюшевка" - Старобельск - Бахмут и 12 км дороги Н-26 Чугуев - Меловое. Закупка еще 121,6 км дороги Р-66 КПП "Демино-Александровка" - Сватово - Лисичанск - Луганск также будет объявлена ​​в ближайшее время.

"Торги будут проводиться путем международных конкурентных торгов согласно правилам МБРР. Работы начнутся как только будут определены и объявлены победители", - добавил Кубраков.

На капитальный ремонт 61,5 км дорог Луганщины объявлен тендер, - Кубраков 01

По словам министра, Луганщина долгое время была среди областей, в которых проводилось меньше всего дорожных работ. За 10 лет здесь были отремонтированы только 132,9 км дорог. За два года в рамках президентской программы "Большая стройка" здесь планируют обновить около 400 км дорог.

"Эти дороги имеют стратегическое значение для региона, проходят через густонаселенные населенные пункты. Годами они не обновлялись, а с началом войны ими интенсивно двигалась военная техника", - отметил Кубраков.

Напомним, как ранее сообщал координатор "Большой стройки", заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, по программе к концу 2023 года планируется обновить всю сеть общегосударственных дорог страны, которая составляет более 20 тысяч км.

Также читайте: В ходе ремонта трассы Н-14 на Николаевщине укладка бетона проходит по ночам, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

Автор: 

дороги (2512) тендер (668) Укравтодор (663) МБРР (10) Кубраков Александр (222) Большая стройка (728) Луганская область (6494)


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тю...прочитал "обьявлен траур"
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05.08.2021 10:15 Ответить
Смотри накаркаешь, день только начался.
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05.08.2021 10:19 Ответить
Вірно, всі ремонти доріг потрібно якраз на Луганщині та Донеччині робити. А то йухло ноги поламає. Кому та правобережна потрібна?
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05.08.2021 10:20 Ответить
а ничего, что там наши военные технику убивают на дорогах, разбитых нашими же танками в 14 году?
вы знаете сколько там ремонтных баз? а я знаю. И где они находятся. И сколько там ям по дорогам - такие что колесо БТРа полностью проваливается и 20 км по прямой преодолеваются не за 10 минут, как нужно в случае тревоги, а за полчаса-40 минут минимум.
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05.08.2021 11:18 Ответить
Та дай Бог, щоб наші тільки користувалися.
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05.08.2021 11:23 Ответить
Тендер виграють свої люди. Як завжди.
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05.08.2021 10:33 Ответить
А як роблять ремонти...
Частково, біля міста. І то, зрізають хорошу дорогу, переробляють і знову настилають. Аби плакатик вчепити "велике будівництво". Тобто показушно.
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05.08.2021 10:43 Ответить
 
 