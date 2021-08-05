На капитальный ремонт 61,5 км дорог Луганщины объявлен тендер, - Кубраков
В рамках соглашения с Международным банком реконструкции и развития "Укравтодор" объявил тендер на капитальный ремонт 61,5 км дорог на Луганщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил в Facebook министр инфраструктуры Александр Кубраков.
Так, будут восстановлены 49,5 км дороги Т-13-02 КПП "Танюшевка" - Старобельск - Бахмут и 12 км дороги Н-26 Чугуев - Меловое. Закупка еще 121,6 км дороги Р-66 КПП "Демино-Александровка" - Сватово - Лисичанск - Луганск также будет объявлена в ближайшее время.
"Торги будут проводиться путем международных конкурентных торгов согласно правилам МБРР. Работы начнутся как только будут определены и объявлены победители", - добавил Кубраков.
По словам министра, Луганщина долгое время была среди областей, в которых проводилось меньше всего дорожных работ. За 10 лет здесь были отремонтированы только 132,9 км дорог. За два года в рамках президентской программы "Большая стройка" здесь планируют обновить около 400 км дорог.
"Эти дороги имеют стратегическое значение для региона, проходят через густонаселенные населенные пункты. Годами они не обновлялись, а с началом войны ими интенсивно двигалась военная техника", - отметил Кубраков.
Напомним, как ранее сообщал координатор "Большой стройки", заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, по программе к концу 2023 года планируется обновить всю сеть общегосударственных дорог страны, которая составляет более 20 тысяч км.
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вы знаете сколько там ремонтных баз? а я знаю. И где они находятся. И сколько там ям по дорогам - такие что колесо БТРа полностью проваливается и 20 км по прямой преодолеваются не за 10 минут, как нужно в случае тревоги, а за полчаса-40 минут минимум.
Частково, біля міста. І то, зрізають хорошу дорогу, переробляють і знову настилають. Аби плакатик вчепити "велике будівництво". Тобто показушно.