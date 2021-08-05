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На капітальний ремонт 61,5 км доріг Луганщини оголошено тендер, - Кубраков

На капітальний ремонт 61,5 км доріг Луганщини оголошено тендер, - Кубраков

У рамках угоди з Міжнародним банком реконструкції та розвитку "Укравтодор" оголосив тендер на капітальний ремонт 61,5 км доріг на Луганщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив у  Facebook міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Йдеться про оновлення двох ділянок:

49,5 км дороги Т-13-02 КПП "Танюшівка" – Старобільськ – Бахмут, 12 км дороги Н-26 Чугуїв – Мілове.

Закупівля ще 121,6 км дороги Р-66 КПП "Демино-Олександрівка" — Сватове — Лисичанськ — Луганськ також буде оголошена найближчим часом.

"Торги проводитимуться шляхом міжнародних конкурентних торгів згідно з правилами МБРР. Роботи розпочнуться як тільки буде визначено та оголошено переможців", - додав Кубраков.

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На капітальний ремонт 61,5 км доріг Луганщини оголошено тендер, - Кубраков 01

За словами міністра, Луганщина довгий час була серед областей, в яких проводилось найменше дорожніх робіт. За попередні 10 років тут було відремонтовано лише 132,9 км доріг. 

"Ці дороги мають стратегічне значення для регіону, проходять через густонаселені населені пункти. Роками вони не оновлювалися, а з початком війни ними інтенсивно рухалася військова техніка", - зазначив Кубраков.

Нагадаємо, як раніше повідомляв координатор "Великий будівництва", заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, за програмою до кінця 2023 року планується оновити всю мережу загальнодержавних доріг країни, яка становить понад 20 тисяч км.

дороги (3056) тендер (2389) Укравтодор (1200) МБРР (65) Кубраков Олександр (447) Велике будівництво (741) Луганська область (4876)


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тю...прочитал "обьявлен траур"
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05.08.2021 10:15 Відповісти
Смотри накаркаешь, день только начался.
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05.08.2021 10:19 Відповісти
Вірно, всі ремонти доріг потрібно якраз на Луганщині та Донеччині робити. А то йухло ноги поламає. Кому та правобережна потрібна?
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05.08.2021 10:20 Відповісти
а ничего, что там наши военные технику убивают на дорогах, разбитых нашими же танками в 14 году?
вы знаете сколько там ремонтных баз? а я знаю. И где они находятся. И сколько там ям по дорогам - такие что колесо БТРа полностью проваливается и 20 км по прямой преодолеваются не за 10 минут, как нужно в случае тревоги, а за полчаса-40 минут минимум.
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05.08.2021 11:18 Відповісти
Та дай Бог, щоб наші тільки користувалися.
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05.08.2021 11:23 Відповісти
Тендер виграють свої люди. Як завжди.
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05.08.2021 10:33 Відповісти
А як роблять ремонти...
Частково, біля міста. І то, зрізають хорошу дорогу, переробляють і знову настилають. Аби плакатик вчепити "велике будівництво". Тобто показушно.
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05.08.2021 10:43 Відповісти
 
 