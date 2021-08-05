На капітальний ремонт 61,5 км доріг Луганщини оголошено тендер, - Кубраков

У рамках угоди з Міжнародним банком реконструкції та розвитку "Укравтодор" оголосив тендер на капітальний ремонт 61,5 км доріг на Луганщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив у Facebook міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Йдеться про оновлення двох ділянок:

49,5 км дороги Т-13-02 КПП "Танюшівка" – Старобільськ – Бахмут, 12 км дороги Н-26 Чугуїв – Мілове.

Закупівля ще 121,6 км дороги Р-66 КПП "Демино-Олександрівка" — Сватове — Лисичанськ — Луганськ також буде оголошена найближчим часом.

"Торги проводитимуться шляхом міжнародних конкурентних торгів згідно з правилами МБРР. Роботи розпочнуться як тільки буде визначено та оголошено переможців", - додав Кубраков.

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За словами міністра, Луганщина довгий час була серед областей, в яких проводилось найменше дорожніх робіт. За попередні 10 років тут було відремонтовано лише 132,9 км доріг.

"Ці дороги мають стратегічне значення для регіону, проходять через густонаселені населені пункти. Роками вони не оновлювалися, а з початком війни ними інтенсивно рухалася військова техніка", - зазначив Кубраков.

Нагадаємо, як раніше повідомляв координатор "Великий будівництва", заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, за програмою до кінця 2023 року планується оновити всю мережу загальнодержавних доріг країни, яка становить понад 20 тисяч км.