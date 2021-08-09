Залужный: Мы готовы к полномасштабному вторжению

Вооруженные силы Украины готовы обороняться как в случае полномасштабного вторжения, так и в случае атак на объекты критической инфраструктуры.

Об этом главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный заявил во время командно-штабных учений, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

"Мы готовы обороняться и отражать атаки противника как в случае полномасштабного вторжения, так и в случае попыток захвата объектов критической инфраструктуры и стратегически важных объектов, в частности оперативных аэродромов", - сказал он.

По словам Залужного, "с 9 по 13 августа одновременно на пяти общевойсковых полигонах и на острове Змеиный проводится командо-штабная тренировка с командованием Объединенных сил и другими органами военного управления Вооруженных Сил Украины с привлечением подразделений к практическим действиям".

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