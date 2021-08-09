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Новости Политика Украины
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Зеленский назначил новых командующих ДШВ, ВС и трех ОК

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский назначил новых командующих ДШВ, ВС и трех ОК

Находясь на острове Змеиный в рамках рабочей поездки в южные области, Президент Владимир Зеленский представил вновь назначенных командующих в Вооруженных Силах Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Моими указами назначены на должности: командующего Воздушными Силами - генерал-майор Николай Олещук, командующего Десантно-штурмовой войск - полковник Максим Миргородский", - сказал Зеленский.

Как отметил глава государства, полковник Максим Миргородский был командиром 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Он - первый участник войны на востоке Украины, ставший полным рыцарем ордена Богдана Хмельницкого.

Президент также представил генералов и офицеров, назначенных на руководящие должности в Вооруженных Силах Украины.

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"Также я согласовал, и приказом министра обороны назначены на должности: командующего оперативного командования "Юг"- генерал-майора Андрея Ковальчука, командующего оперативного командования "Восток" - генерал-майора Олега Микаца, командующего оперативного командования "Запад" - полковника Сергея Литвинова, заместителя начальника Генерального штаба - полковника Владимира Коваля. Это опытные офицеры, и, самое главное, что является сейчас нашим подходом, все они имеют боевой опыт", - подчеркнул президент.

В частности, Зеленский отметил, что генерал-майор Андрей Ковальчук имеет звание Героя Украины. Во время активных боев на Донбассе он командовал 80-й аэромобильной бригадой. Участник обороны Луганского аэропорта. Дважды ранен. Награжден двумя орденами Богдана Хмельницкого.

Генерал-майор Олег Микац с сентября 2014 руководил обороной Донецкого аэропорта, считается одним из ключевых командиров в этих боях.

Полковник Сергей Литвинов за личный вклад в укрепление обороноспособности Украинского государства, мужество и самоотверженность, проявленные во время боевых действий, высокий профессионализм и образцовое выполнение служебных обязанностей награжден орденом "За мужество" III степени.

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"Я знаю, что каждый из них на своем посту сделает все, что от него зависит, для защиты нашей Родины", - сказал Зеленский.

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Топ комментарии
+19
Зато под приглядом Дерьмака.
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09.08.2021 18:57
+16
люди достойні.просто цікавенно з якого перепугу Зе почав робити такі кадрові перестановки в зсу, причому з заслужених .але при такому темпі фнансування зсу...дупа стане ще більшою. тож мої вітання достойним людям. Зеля сцикло і то факт, і роль(саме роль) президента в нього тимчасова
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09.08.2021 19:01
+15
Неожидвнно достойный выбор.
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09.08.2021 18:56
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лижет вова жопы армейцам Зеленский назначил новых командующих ДШВ, ВС и трех ОК - Цензор.НЕТ 136
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09.08.2021 18:50 Ответить
не поможет в час "Ч"
(над всей Испанией безоблачное небо) Зеленский назначил новых командующих ДШВ, ВС и трех ОК - Цензор.НЕТ 1753
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09.08.2021 18:57 Ответить
Шаромыга какой то!!
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09.08.2021 19:46 Ответить
Не можу витягнути Вас зі спаму.
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10.08.2021 00:01 Ответить
без каски и броника Зеленский назначил новых командующих ДШВ, ВС и трех ОК - Цензор.НЕТ 7173 вот это смельчак
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09.08.2021 18:50 Ответить
Зато под приглядом Дерьмака.
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09.08.2021 18:57 Ответить
овыглядит как рядовой куча дерьмак то Зеленский назначил новых командующих ДШВ, ВС и трех ОК - Цензор.НЕТ 8942
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09.08.2021 18:59 Ответить
Звичайний єврейський хлопчик з провінціі !!!)))
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09.08.2021 19:13 Ответить
ага мамо я у намі трясця та навколо гуки Зеленський призначив нових командувачів ДШВ, ЗС і трьох ОК - Цензор.НЕТ 8439 Зеленський призначив нових командувачів ДШВ, ЗС і трьох ОК - Цензор.НЕТ 8439 ти дивись на одяг цеж перероблена джунгл форма США у намі Зеленський призначив нових командувачів ДШВ, ЗС і трьох ОК - Цензор.НЕТ 8439
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09.08.2021 19:15 Ответить
У нього нема солідного костюма, як належить Президенту. Явився перед очі вояків, як безхатченко.
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10.08.2021 07:32 Ответить
вова хоче сплашняком лаялних на похмурі прогнози осені
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09.08.2021 18:51 Ответить
вот за Микаца я так не скажу Зеленский назначил новых командующих ДШВ, ВС и трех ОК - Цензор.НЕТ 1454
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09.08.2021 18:53 Ответить
не значить що він не достойний , а значить він призначений саме цим головнокомандуючим , прости Господи...
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09.08.2021 18:56 Ответить
Майк тоже боец так что либо ваве мозги вставили или скорей дерьмаку в зад в США насовали что такие назначения пошли Зеленский назначил новых командующих ДШВ, ВС и трех ОК - Цензор.НЕТ 8382
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09.08.2021 18:59 Ответить
тому повертаємося до Вашої першої фрази вище... )
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09.08.2021 18:58 Ответить
Зеленский назначил новых командующих ДШВ, ВС и трех ОК - Цензор.НЕТ 144 Подивимось варіант1 й вова порозунішав Зеленский назначил новых командующих ДШВ, ВС и трех ОК - Цензор.НЕТ 3779 Зеленский назначил новых командующих ДШВ, ВС и трех ОК - Цензор.НЕТ 3779 варіант 2й вова вирішив загравати з тими у кого Армия Мова Віра а не кварталь термос та яка різниця Зеленский назначил новых командующих ДШВ, ВС и трех ОК - Цензор.НЕТ 2690Варіант 3й вова бажае встигнути втекти коли почнется заміс з кацапами повномаштабний а для цого треба щоб йго не розстріляли за зраду Зеленский назначил новых командующих ДШВ, ВС и трех ОК - Цензор.НЕТ 1079
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09.08.2021 19:12 Ответить
Все верно, но 2 года на украинизацию гаранта Независимости просраны в никуда...
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09.08.2021 19:21 Ответить
Неожидвнно достойный выбор.
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09.08.2021 18:56 Ответить
Не кажи, як мінімум один з призначених служить за принципом "не падає той хто ліЖит обл лІжит" наголос багато хто з військових поставив би вірно...
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10.08.2021 08:50 Ответить
люди достойні.просто цікавенно з якого перепугу Зе почав робити такі кадрові перестановки в зсу, причому з заслужених .але при такому темпі фнансування зсу...дупа стане ще більшою. тож мої вітання достойним людям. Зеля сцикло і то факт, і роль(саме роль) президента в нього тимчасова
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09.08.2021 19:01 Ответить
Час покаже звідки вітер дме !!!))))
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09.08.2021 19:17 Ответить
Йому кадри міняти, як дурному з гори котитися.
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10.08.2021 07:23 Ответить
Схоже з метою дискредитації при умовах повного зриву програми закупівель і тотального недофінансування.
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10.08.2021 08:09 Ответить
А на Цн як завжди-Юг,Восток,Запад !!! Можливо такі-Пивдень,Схид та Захид !!! Граматику слід поважати!!!)))
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09.08.2021 19:08 Ответить
Вова что то знает, чего не знаем мы.
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09.08.2021 20:03 Ответить
Вава нічого знати не може. Воно є дебільне. То хтось інший щось знає...
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09.08.2021 20:35 Ответить
В одном месте, кум кума сосватал.
В этом же месте, ленивого, подальше от сосватанного кума, отправляют на северный берег Чёрного моря.
Веселуха в ДШВ. ))))
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09.08.2021 20:34 Ответить
Тобто зеленський продовжує наживатись на війні...
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09.08.2021 20:35 Ответить
Назріває великий шухер.
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09.08.2021 20:37 Ответить
сцыкло сцыт?
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09.08.2021 22:00 Ответить
OK?
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10.08.2021 00:55 Ответить
Народу всеодно не подобається. Нарід всеодно не задоволений. Так, "зе-клоун", порох-далеко не "св'ятий". Почни Україну з себе! Будь далекоглядний, ввічливий, толерантний... Допомагай іншим...
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10.08.2021 06:47 Ответить
Іди в монастир з такою "толерантністю" до ворогів, і там проповідуй, як підставляти "другу щоку".
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10.08.2021 07:27 Ответить
Шось у лісі здохло))
Очам не вірю!
Невже нелох до тями прийшов?!
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10.08.2021 08:20 Ответить
Вы действительно не понимаете, почему клоун ставит достойных? Лучший способ дискредетировать достойного профессионала - бросить его на амбразуру и проставить заведомо невыполнимые цели. А потом свалить всю вину за проблемы на этих людей, вызвать к ним негатив в обществе и поменять на своих преданных псов.
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10.08.2021 09:45 Ответить
 
 