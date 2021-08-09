Зеленский назначил новых командующих ДШВ, ВС и трех ОК
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Находясь на острове Змеиный в рамках рабочей поездки в южные области, Президент Владимир Зеленский представил вновь назначенных командующих в Вооруженных Силах Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Моими указами назначены на должности: командующего Воздушными Силами - генерал-майор Николай Олещук, командующего Десантно-штурмовой войск - полковник Максим Миргородский", - сказал Зеленский.
Как отметил глава государства, полковник Максим Миргородский был командиром 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Он - первый участник войны на востоке Украины, ставший полным рыцарем ордена Богдана Хмельницкого.
Президент также представил генералов и офицеров, назначенных на руководящие должности в Вооруженных Силах Украины.
"Также я согласовал, и приказом министра обороны назначены на должности: командующего оперативного командования "Юг"- генерал-майора Андрея Ковальчука, командующего оперативного командования "Восток" - генерал-майора Олега Микаца, командующего оперативного командования "Запад" - полковника Сергея Литвинова, заместителя начальника Генерального штаба - полковника Владимира Коваля. Это опытные офицеры, и, самое главное, что является сейчас нашим подходом, все они имеют боевой опыт", - подчеркнул президент.
В частности, Зеленский отметил, что генерал-майор Андрей Ковальчук имеет звание Героя Украины. Во время активных боев на Донбассе он командовал 80-й аэромобильной бригадой. Участник обороны Луганского аэропорта. Дважды ранен. Награжден двумя орденами Богдана Хмельницкого.
Генерал-майор Олег Микац с сентября 2014 руководил обороной Донецкого аэропорта, считается одним из ключевых командиров в этих боях.
Полковник Сергей Литвинов за личный вклад в укрепление обороноспособности Украинского государства, мужество и самоотверженность, проявленные во время боевых действий, высокий профессионализм и образцовое выполнение служебных обязанностей награжден орденом "За мужество" III степени.
"Я знаю, что каждый из них на своем посту сделает все, что от него зависит, для защиты нашей Родины", - сказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
(над всей Испанией безоблачное небо)
В этом же месте, ленивого, подальше от сосватанного кума, отправляют на северный берег Чёрного моря.
Веселуха в ДШВ. ))))
Очам не вірю!
Невже нелох до тями прийшов?!