Зеленский назначил новых командующих ДШВ, ВС и трех ОК

Находясь на острове Змеиный в рамках рабочей поездки в южные области, Президент Владимир Зеленский представил вновь назначенных командующих в Вооруженных Силах Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Моими указами назначены на должности: командующего Воздушными Силами - генерал-майор Николай Олещук, командующего Десантно-штурмовой войск - полковник Максим Миргородский", - сказал Зеленский.

Как отметил глава государства, полковник Максим Миргородский был командиром 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Он - первый участник войны на востоке Украины, ставший полным рыцарем ордена Богдана Хмельницкого.

Президент также представил генералов и офицеров, назначенных на руководящие должности в Вооруженных Силах Украины.

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"Также я согласовал, и приказом министра обороны назначены на должности: командующего оперативного командования "Юг"- генерал-майора Андрея Ковальчука, командующего оперативного командования "Восток" - генерал-майора Олега Микаца, командующего оперативного командования "Запад" - полковника Сергея Литвинова, заместителя начальника Генерального штаба - полковника Владимира Коваля. Это опытные офицеры, и, самое главное, что является сейчас нашим подходом, все они имеют боевой опыт", - подчеркнул президент.

В частности, Зеленский отметил, что генерал-майор Андрей Ковальчук имеет звание Героя Украины. Во время активных боев на Донбассе он командовал 80-й аэромобильной бригадой. Участник обороны Луганского аэропорта. Дважды ранен. Награжден двумя орденами Богдана Хмельницкого.

Генерал-майор Олег Микац с сентября 2014 руководил обороной Донецкого аэропорта, считается одним из ключевых командиров в этих боях.

Полковник Сергей Литвинов за личный вклад в укрепление обороноспособности Украинского государства, мужество и самоотверженность, проявленные во время боевых действий, высокий профессионализм и образцовое выполнение служебных обязанностей награжден орденом "За мужество" III степени.

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"Я знаю, что каждый из них на своем посту сделает все, что от него зависит, для защиты нашей Родины", - сказал Зеленский.