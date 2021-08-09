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Новини Агресія Росії проти України
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Зеленський призначив нових командувачів ДШВ, ЗС і трьох ОК

Зеленський призначив нових командувачів ДШВ, ЗС і трьох ОК

Перебуваючи на острові Зміїний у межах робочої поїздки до південних областей, президент Володимир Зеленський представив новопризначених командувачів у Збройних Силах України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Моїми указами призначено на посади: командувача Повітряних Сил – генерал-майора Миколу Олещука, командувача Десантно-штурмових військ – полковника Максима Миргородського", – сказав Зеленський.

Як розповів Глава держави, полковник Максим Миргородський був командиром 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Він – перший учасник війни на сході України, який став повним лицарем ордена Богдана Хмельницького.

Президент також представив генералів і офіцерів, призначених на керівні посади в Збройних Силах України.

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"Також я погодив, і наказом міністра оборони призначено на посади: командувача оперативного командування "Південь" – генерал-майора Андрія Ковальчука, командувача оперативного командування "Схід" – генерал-майора Олега Мікаца, командувача оперативного командування "Захід" – полковника Сергія Літвінова, заступника начальника Генерального штабу – полковника Володимира Коваля. Це досвідчені офіцери, і, найголовніше, що є зараз нашим підходом, усі вони мають бойовий досвід", – наголосив президент.

Зокрема, Володимир Зеленський зазначив, що генерал-майор Андрій Ковальчук має звання Героя України. Під час активних боїв на Донбасі він командував 80-ю аеромобільною бригадою. Учасник оборони Луганського аеропорту. Двічі поранений. Нагороджений двома орденами Богдана Хмельницького.

Генерал-майор Олег Мікац з вересня 2014 року керував обороною Донецького аеропорту, вважається одним з ключових командирів у цих боях.

Полковник Сергій Літвінов за особистий внесок у зміцнення обороноздатності Української держави, мужність і самовідданість, виявлені під час бойових дій, високий професіоналізм і зразкове виконання службових обов'язків нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

"Я знаю, що кожен з них на своїй посаді зробить усе, що від нього залежить, для захисту нашої Батьківщини", – переконаний Зеленський.

Автор: 

армія (3765) ВПС (177) Зеленський (23659) кадри (309) оборона (4765) ЗСУ (7492) Десантно-штурмові війська (219)


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Топ коментарі
+19
Зато под приглядом Дерьмака.
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09.08.2021 18:57
+16
люди достойні.просто цікавенно з якого перепугу Зе почав робити такі кадрові перестановки в зсу, причому з заслужених .але при такому темпі фнансування зсу...дупа стане ще більшою. тож мої вітання достойним людям. Зеля сцикло і то факт, і роль(саме роль) президента в нього тимчасова
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09.08.2021 19:01
+15
Неожидвнно достойный выбор.
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09.08.2021 18:56
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лижет вова жопы армейцам
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09.08.2021 18:50 Відповісти
не поможет в час "Ч"
(над всей Испанией безоблачное небо)
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09.08.2021 18:57 Відповісти
Шаромыга какой то!!
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09.08.2021 19:46 Відповісти
Не можу витягнути Вас зі спаму.
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10.08.2021 00:01 Відповісти
без каски и броника вот это смельчак
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09.08.2021 18:50 Відповісти
Зато под приглядом Дерьмака.
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09.08.2021 18:57 Відповісти
овыглядит как рядовой куча дерьмак то
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09.08.2021 18:59 Відповісти
Звичайний єврейський хлопчик з провінціі !!!)))
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09.08.2021 19:13 Відповісти
ага мамо я у намі трясця та навколо гуки ти дивись на одяг цеж перероблена джунгл форма США у намі
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09.08.2021 19:15 Відповісти
У нього нема солідного костюма, як належить Президенту. Явився перед очі вояків, як безхатченко.
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10.08.2021 07:32 Відповісти
вова хоче сплашняком лаялних на похмурі прогнози осені
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09.08.2021 18:51 Відповісти
вот за Микаца я так не скажу
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09.08.2021 18:53 Відповісти
не значить що він не достойний , а значить він призначений саме цим головнокомандуючим , прости Господи...
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09.08.2021 18:56 Відповісти
Майк тоже боец так что либо ваве мозги вставили или скорей дерьмаку в зад в США насовали что такие назначения пошли
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09.08.2021 18:59 Відповісти
тому повертаємося до Вашої першої фрази вище... )
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09.08.2021 18:58 Відповісти
Подивимось варіант1 й вова порозунішав варіант 2й вова вирішив загравати з тими у кого Армия Мова Віра а не кварталь термос та яка різниця Варіант 3й вова бажае встигнути втекти коли почнется заміс з кацапами повномаштабний а для цого треба щоб йго не розстріляли за зраду
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09.08.2021 19:12 Відповісти
Все верно, но 2 года на украинизацию гаранта Независимости просраны в никуда...
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09.08.2021 19:21 Відповісти
Неожидвнно достойный выбор.
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09.08.2021 18:56 Відповісти
Не кажи, як мінімум один з призначених служить за принципом "не падає той хто ліЖит обл лІжит" наголос багато хто з військових поставив би вірно...
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10.08.2021 08:50 Відповісти
люди достойні.просто цікавенно з якого перепугу Зе почав робити такі кадрові перестановки в зсу, причому з заслужених .але при такому темпі фнансування зсу...дупа стане ще більшою. тож мої вітання достойним людям. Зеля сцикло і то факт, і роль(саме роль) президента в нього тимчасова
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09.08.2021 19:01 Відповісти
Час покаже звідки вітер дме !!!))))
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09.08.2021 19:17 Відповісти
Йому кадри міняти, як дурному з гори котитися.
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10.08.2021 07:23 Відповісти
Схоже з метою дискредитації при умовах повного зриву програми закупівель і тотального недофінансування.
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10.08.2021 08:09 Відповісти
А на Цн як завжди-Юг,Восток,Запад !!! Можливо такі-Пивдень,Схид та Захид !!! Граматику слід поважати!!!)))
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09.08.2021 19:08 Відповісти
Вова что то знает, чего не знаем мы.
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09.08.2021 20:03 Відповісти
Вава нічого знати не може. Воно є дебільне. То хтось інший щось знає...
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09.08.2021 20:35 Відповісти
В одном месте, кум кума сосватал.
В этом же месте, ленивого, подальше от сосватанного кума, отправляют на северный берег Чёрного моря.
Веселуха в ДШВ. ))))
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09.08.2021 20:34 Відповісти
Тобто зеленський продовжує наживатись на війні...
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09.08.2021 20:35 Відповісти
Назріває великий шухер.
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09.08.2021 20:37 Відповісти
сцыкло сцыт?
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09.08.2021 22:00 Відповісти
OK?
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10.08.2021 00:55 Відповісти
Народу всеодно не подобається. Нарід всеодно не задоволений. Так, "зе-клоун", порох-далеко не "св'ятий". Почни Україну з себе! Будь далекоглядний, ввічливий, толерантний... Допомагай іншим...
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10.08.2021 06:47 Відповісти
Іди в монастир з такою "толерантністю" до ворогів, і там проповідуй, як підставляти "другу щоку".
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10.08.2021 07:27 Відповісти
Шось у лісі здохло))
Очам не вірю!
Невже нелох до тями прийшов?!
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10.08.2021 08:20 Відповісти
Вы действительно не понимаете, почему клоун ставит достойных? Лучший способ дискредетировать достойного профессионала - бросить его на амбразуру и проставить заведомо невыполнимые цели. А потом свалить всю вину за проблемы на этих людей, вызвать к ним негатив в обществе и поменять на своих преданных псов.
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10.08.2021 09:45 Відповісти
 
 