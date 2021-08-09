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Новини Агресія Росії проти України
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Залужний: Ми готові до повномасштабного вторгнення

Залужний: Ми готові до повномасштабного вторгнення

Збройні сили України готові оборонятися як у разі повномасштабного вторгнення, так і в разі атак на об'єкти критичної інфраструктури.

Про це головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив під час командно-штабних навчань, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

"Ми готові оборонятися і відбивати атаки противника як у разі повномасштабного вторгнення, так і в разі спроб захоплення об'єктів критичної інфраструктури і стратегічно важливих об'єктів, зокрема оперативних аеродромів", - сказав він.

За словами Залужного, "з 9 по 13 серпня одночасно на п'яти загальновійськових полігонах і на острові Зміїний проводиться командо-штабне тренування з командуванням Об'єднаних сил та іншими органами військового управління Збройних Сил України із залученням підрозділів до практичних дій".

Читайте також: "Зміни мають відбутися у світогляді та ставленні до людей", - новий головнокомандувач ЗСУ Залужний про пріоритети в роботі. ФОТОрепортаж

Автор: 

ЗСУ (7492) Залужний (723)


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Топ коментарі
+57
Навряд. З таким президентом ми не готові ні до чого.
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09.08.2021 19:41
+35
ой сомневаюсь я в таких словах .... если те добровольцы что были на войне в 2014-2015 - х не помогут - то сядете в лужу аж бегом - с таким положением дел в ВСУ, Генштабе и во всех силовых структурах..
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09.08.2021 19:45
+32
ми це хто? народ уставшій ат вайни у телевізора? тотально недофінансоване зсу? чи сцикло в ролі головнокомандуючого в оточенні зрадників та пірщиків? так зсу і добровольці будуть битися до останнього, незважаючи на паскудне фінансування і мир в очку путіна. от перше і останній слабка ланка в цьому
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09.08.2021 19:46
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Лично я не готов идит воевать за вот это все недоразумение.
А Залужный нехай проспится-вояка хренов!
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09.08.2021 21:35 Відповісти
Таких як ви,"неготових", 73%.
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09.08.2021 22:41 Відповісти
Ну, если так пойдут, то выстоим точно🙂
https://m.youtube.com/watch?v=cTHxFKaDJO8 🙂🙂
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09.08.2021 21:47 Відповісти
Воевать имея внутри открыто коллаборантскую партию ОПЗЖ,ФСБэшный отросток РПЦвУ с миллионами дебильных прихожан,прокацапские каналы и прочее?Нет спасибо.Вначале очистите авгиевы конюшни от рашистского гноя тогда будет смысл воевать за эту страну.
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09.08.2021 22:04 Відповісти
Не слишком ли смелое заявление? Ведь преЗеденту какая разница: что наступать - бежать, что отступать - бежать...
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09.08.2021 22:45 Відповісти
Нормальное заявление.
В 2014-м, имея кучу предателей в руководстве Ген штаба (начиная с Муженко), СБУ, МВД и Пограничных войсках, всё же удержали фронт. А теперь старые, кончавшие еще советские вузы поуходило, теперь командуют те, кто обучен и служил уже только при НЕЗАВИСИМОЙ Украине, а тем кому до тридцати лет, так они вообще не знают, что такое СССР.
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10.08.2021 17:47 Відповісти
Я надеюсь, что у всех есть понимание того, что зеленая власть технически не обеспечив армию и назначив сейчас патриотов на офицерские посты, при этом имея кротов на банковой, возможно планирует устроить очередные котлы.
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09.08.2021 23:52 Відповісти
В 2015-м генерал Воробьёв, прямо нарушив приказ Муженко, вывел войска из готовящегося котла под Дебальцево (придёт время и следствие будет и суд, хотя бы заочный, для предателей). Так что и сегодня найдутся офицеры, которые не дадут совершиться предательству - Иловайск научил очень многому!
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10.08.2021 17:49 Відповісти
Уверенно рапортовать готовы все и всегда. Оно и понятно, ведь за свои слова никто и никогда в стране не отвечал ещё. Сколько всего обещали народу наши президенты, министры, чиновники и депутаты ? Если поднять архивы и сопоставить обещанное с выполненным, то мы увидим, что большинство посул и заверений - не более чем пустые звуки. И кого прихватили за язык ? Кто понёс хоть какую-нибудь ответственность ? Уход в отставку - это максимальное наказание.
Вот и в данном случае, я уверен, что случись, не дай Бог, полномасштабное вторжение и что-то пойдёт не так, как нас сегодня заверяет этот Залужный, то никакого реального наказания он не понесёт, - просто будет отстранён от должности. Ну и почему бы ему, в таком случае, не покидаться громкими заявлениями ? - может быть оклад поднимут и премию выпишут...

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10.08.2021 00:39 Відповісти
Ты - идиот, замученный засохшим гавном в своих трусиках.
Естественно, он как настоящий патриот должен был сказать: "Мы в пять раз слабее Расии и она уничтожит Украину за три дня!"
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10.08.2021 09:34 Відповісти
Один такой же "патриот" уже парад в Севастополе провёл, другой, с пулей в голове, стену построил, третий АТО давным-давно закончил и доллар по 10 гривен обеспечил. Трындеть языками меньше нужно нашим патриотам... Тебя это, кстати, тоже касается, баклан узколобый...
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10.08.2021 19:19 Відповісти
Тибе ублюдку махнарылому, напомнить про АТО за 10 дней?

Залужний: Ми готові до повномасштабного вторгнення - Цензор.НЕТ 7658
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11.08.2021 09:59 Відповісти
"ТИбе"... Иди уроки учи, дегенерат прыщавый.
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11.08.2021 10:16 Відповісти
Тибе ублюдку махнарылому, напомнить про АТО за 10 дней?

Залужний: Ми готові до повномасштабного вторгнення - Цензор.НЕТ 5238
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11.08.2021 11:13 Відповісти
Эти все заявления пук в лужу. Слишком все громко сказано, уверенности в этом нет. Кто в теме тот знает какие проблемы в армии, с боеприпасами, Пво, боевой авиацией, техникой и т.д. и т.п
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10.08.2021 01:21 Відповісти
Кто в теме, то понимает, что для кацапенСС лёгкой прогулки не получится. Кстати, в Кацапском Генштабе это понимают ничуть не хуже, потому уже не раз их генералы сумели уговорить Путина и не лезть дальше, чем залезли.
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10.08.2021 17:51 Відповісти
Мы станем готовы, когда избавимся от этой банды. Иначе, нам грозит роль (как народу) геополитических слизней, которых терпят. Пока.
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10.08.2021 05:40 Відповісти
Чуєш диванний експерт. А ти особисто готовий? Усі такі вумники поставали. На клавіши тільки можете натискати. То вам зе не подобається, то порох не такий, а сам чого вартий? Роби свою справу... відповідально і все у нас вийде!
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10.08.2021 07:33 Відповісти
Чую. Я, особисто, готовий ще раз. Мені вже й немало років. Вже там, трохи, був. Здоров"я моє вже не те. Але, якщо... Порох мене майже влаштовував. Не відразу, але він, деще, виправився, як на мене. Так що, закрий свій хавальник. Простудиш нирки.
І справу я свою роблю зразково. Жаль, що ти такий нецікавий. Дуже жалкую, що такого імбіцила знайшов мій пост.
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10.08.2021 11:02 Відповісти
кремлівській шайці вигідно вторгнення в Україну з території Білорусі треба укріплення кордону і розрив дипломатичних відносин з лукашистом
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10.08.2021 08:21 Відповісти
К варианту вторжения с Беларуси, готовились еще с 2014-го. Не переживайте.
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10.08.2021 17:53 Відповісти
Да да ,готовы.Вы ни к чему не готовы. Рассказуйте и дальше лохам которые за "ЗЕ" проголосовали.
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10.08.2021 08:39 Відповісти
А на объекты критической инфраструктуры охраняет структура Боцмана-Малюты-Коротких, беларуского кгб-ста, и фсб-шника, руссо-нациста, и Аваковского выкормыша.
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10.08.2021 08:42 Відповісти
Які страшні слова, адже на дворі 21 століття. Ні одна цивілізована країна немає наміру вторгнутися на теріторію іншої країни. Виходить, що ми маємо справу з недолугою, небезпечною країною, керівництво якої вижило з розуму.
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10.08.2021 08:42 Відповісти
Регулярно вторгаються, в тому числі і цивілізовані країни. Те що це відбувається не в Європі а в Африці і на Близькому Сході не означає що цього нема. В Європі 2 варіанти НАТО або ОДКБ. Зі всіма бути в "хороших" відносинах не вийде. Всі адекватні люди давно це розуміли. Але завдяки нашому курсу який може помінятись 3 рази за 5 років маємо що маємо.
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11.08.2021 02:27 Відповісти
Я впевнений на 100%, що при найменшому загострені Зе-банда на чолі з уклоністом швиденько стануть на лижі. Ось до чого вони готові.
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10.08.2021 09:08 Відповісти
Так сразу легче станет защищаться, без паникеров и предателей в руководстве. Такой процесс называется самоочищение, ну как после весеннего паводка вода в реках прозрачнее.
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10.08.2021 17:55 Відповісти
Быть готовым и казаться таковым, совсем разные ипостаси. Собственно, если честно,готовы чем, жертвами жизней патриотов? Даже при понимании абсолютного отличия войн ХХ и ХХ! веков, Работа такая у Главкома ВСУ- успокаивать народ и отрабатывать доверие работодателя..Ведь фактически у ВСУ отсутствуют передовые мировые технологии вооружений и ведения на их основе боевых действий на земле, в воздухе и на воде.. Однако, лучше умереть стоя, чем жить на коленях (Д.********)
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10.08.2021 09:19 Відповісти
Да, да!
Естественно, он как настоящий патриот должен был сказать: "Мы в пять раз слабее Расии и она уничтожит Украину за три дня!"
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10.08.2021 09:37 Відповісти
Спасибо!!!!! Мужики!!!!
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10.08.2021 09:44 Відповісти
Яке б століття не було для оборони повинні створюватися укріплення, і вдень і вночі рити землю і бетонувати, лінія за лінією, мінні поля, мости ... Напевне вже закінчили раз рапортує....
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10.08.2021 10:01 Відповісти
НАДО ЧТОБЫ ОПЯТЬ ТОТ ЧУВАК ПРОВЕРИЛ !!! НА ГАЗОВЫЙ УЗЕЛ МУЛЯЖ СКИНУЛ !)
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10.08.2021 10:49 Відповісти
Это если главком даст команду.
А как он ее даст, если от глаз х..йла взляд отвести не может?
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10.08.2021 11:02 Відповісти
Мы сдадимся еще до начала полномасштабного вторжения - величайший спасет от жертв войны Украину - более чем уверен. А Арахамия потом расскажет в чем гениальность такого решения.
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10.08.2021 11:11 Відповісти
Кацап який думає, що воно ЧМО Алахміда, ніколи не буде патріотом, воно *******.
Це ******* зверху
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10.08.2021 16:57 Відповісти
Ти кому здаєшся, СЄПАР7
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10.08.2021 17:02 Відповісти
а если ракеты прилетят не дай Бог ? сачки и ракетки для бадметнона то есть?
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10.08.2021 11:50 Відповісти
Если прилетят ракеты и убьют мирных гражданских - тогда на войну встанет весь народ.
Удержание захваченной территории станет невозможным.

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10.08.2021 12:06 Відповісти
Тогда власть от олигархов и ментов быстро перейдет в руки улицы, всу никуда НЕ денутся просто растворятся на улицах а контролировать 35 млн население с такой территорией кацапская орда просто окажется не в состоянии, волнения со временем перекинутся на ее территорию и помешать этому она будет не в силах .Правда при этом погибнет огромное количество людей и все это в дальней перспективе закончится распадом самой орды и переформатированием геополитической карты всей Европы , а возможно и всей Евразии.
А ты готов сдохнуть за путена во время рыбалки с сачком где нить в супермаркете варонежа или во время игры в бадминтон в мацковском метро кацапчик ?
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10.08.2021 14:44 Відповісти
Да, я прикидывал, что для удержания своей власти в Украине, Путину потребуется призвать не менее 10 млн человек, для охраны всей своей инфраструктуры (ЛЭП, газопроводы, нефтепроводы, водопроводы, мосты, ж/д стрелки, водозаборы, вокзалы, аэропорты, порты...).
А такого давления на экономику РФ не выдержит. И кроме того, у них ежедневно будут погибшие и раненные.
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10.08.2021 18:00 Відповісти
Ну это же очевидный факт .Наверное даже ордынские хенералы это осознают , НО у ихнего х.йла шиза очевидно уже слетела окончательно и вся власть там сейчас под ним
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10.08.2021 19:52 Відповісти
Мы не можем залезть в мозги Путина.
Однако видим ситуацию в Приднестровье, в Абхазии, в Нагорном Карабахе.
Кремлевские, вне зависимости от фамилии царя, делают одно - создают очаги напряженности и не дают соседям развиваться экономически.
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10.08.2021 20:41 Відповісти
А что туда залазить,полномасштабное вторжение повлечёт военную помощь запада и в чём она будет вырожаться путин не знает.Лучший для него вариант ,это смена на лояльное правительство и сворачивание всех курсов на запад.
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11.08.2021 18:29 Відповісти
Полномасштабную помощь? Еще больше газа купят у РФ, больше турбин Сименс поставят на оккупированные территории...

Так у него как раз в соседних странах и сидят лояльные к нему правительство. Ющенко, Янукович, Порошенко, Зеленский - все лояльны к Путину, а про западный курс только говорят и помогают Путину грабить народ Украины.
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11.08.2021 20:34 Відповісти
Капец...ты должен говорить, что готов завтра пр приказу атаковать Донецк и Луганск, Симферополь...а он нам заявляет, что готов к обороне...
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10.08.2021 18:01 Відповісти
Все новопризначенные к чему-то с бодростью готовы. А потом получают под зад метлой за провалы в работе.
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10.08.2021 19:18 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/columns/2021/07/14/7300517/ Украинский титан для России: ничего личного, только многолетний бизнес на 300 миллиардов
На восьмому році війни Україна продовжує забезпечувати чи не повний обсяг титану, якого потребує оборонпром країни-агресора.
Росія також не залишається у боржниках і регулярно повертає вироби з титану назад на батьківщину. У вигляді зброї для своїх бойовиків, які з неї вбивають наших співгромадян.
Проте політична воля України занадто слабка, щоб відмовитись від мільярдних прибутків
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11.08.2021 21:31 Відповісти
ми продаємо країні агресору титан, який вона продає авіаконцернам!

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Так мы и газ им помогаем продавать, прокачивали и ещё упрашивать будем.Надо было увеличить свою добычу и шантажировать заслонкой рф ,но все 30 лет кто-то аккуратно сыпал себе в карман и обеспечивал будущее своей семьи,а теперь поздно при 2 потоках.
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11.08.2021 22:36 Відповісти
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