Залужний: Ми готові до повномасштабного вторгнення
Збройні сили України готові оборонятися як у разі повномасштабного вторгнення, так і в разі атак на об'єкти критичної інфраструктури.
Про це головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив під час командно-штабних навчань, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.
"Ми готові оборонятися і відбивати атаки противника як у разі повномасштабного вторгнення, так і в разі спроб захоплення об'єктів критичної інфраструктури і стратегічно важливих об'єктів, зокрема оперативних аеродромів", - сказав він.
За словами Залужного, "з 9 по 13 серпня одночасно на п'яти загальновійськових полігонах і на острові Зміїний проводиться командо-штабне тренування з командуванням Об'єднаних сил та іншими органами військового управління Збройних Сил України із залученням підрозділів до практичних дій".
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А Залужный нехай проспится-вояка хренов!
https://m.youtube.com/watch?v=cTHxFKaDJO8 🙂🙂
В 2014-м, имея кучу предателей в руководстве Ген штаба (начиная с Муженко), СБУ, МВД и Пограничных войсках, всё же удержали фронт. А теперь старые, кончавшие еще советские вузы поуходило, теперь командуют те, кто обучен и служил уже только при НЕЗАВИСИМОЙ Украине, а тем кому до тридцати лет, так они вообще не знают, что такое СССР.
Вот и в данном случае, я уверен, что случись, не дай Бог, полномасштабное вторжение и что-то пойдёт не так, как нас сегодня заверяет этот Залужный, то никакого реального наказания он не понесёт, - просто будет отстранён от должности. Ну и почему бы ему, в таком случае, не покидаться громкими заявлениями ? - может быть оклад поднимут и премию выпишут...
Естественно, он как настоящий патриот должен был сказать: "Мы в пять раз слабее Расии и она уничтожит Украину за три дня!"
І справу я свою роблю зразково. Жаль, що ти такий нецікавий. Дуже жалкую, що такого імбіцила знайшов мій пост.
Естественно, он как настоящий патриот должен был сказать: "Мы в пять раз слабее Расии и она уничтожит Украину за три дня!"
А как он ее даст, если от глаз х..йла взляд отвести не может?
Це ******* зверху
Удержание захваченной территории станет невозможным.
А ты готов сдохнуть за путена во время рыбалки с сачком где нить в супермаркете варонежа или во время игры в бадминтон в мацковском метро кацапчик ?
А такого давления на экономику РФ не выдержит. И кроме того, у них ежедневно будут погибшие и раненные.
Однако видим ситуацию в Приднестровье, в Абхазии, в Нагорном Карабахе.
Кремлевские, вне зависимости от фамилии царя, делают одно - создают очаги напряженности и не дают соседям развиваться экономически.
Так у него как раз в соседних странах и сидят лояльные к нему правительство. Ющенко, Янукович, Порошенко, Зеленский - все лояльны к Путину, а про западный курс только говорят и помогают Путину грабить народ Украины.
На восьмому році війни Україна продовжує забезпечувати чи не повний обсяг титану, якого потребує оборонпром країни-агресора.
Росія також не залишається у боржниках і регулярно повертає вироби з титану назад на батьківщину. У вигляді зброї для своїх бойовиків, які з неї вбивають наших співгромадян.
Проте політична воля України занадто слабка, щоб відмовитись від мільярдних прибутків
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Так мы и газ им помогаем продавать, прокачивали и ещё упрашивать будем.Надо было увеличить свою добычу и шантажировать заслонкой рф ,но все 30 лет кто-то аккуратно сыпал себе в карман и обеспечивал будущее своей семьи,а теперь поздно при 2 потоках.