Залужний: Ми готові до повномасштабного вторгнення

Збройні сили України готові оборонятися як у разі повномасштабного вторгнення, так і в разі атак на об'єкти критичної інфраструктури.

Про це головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив під час командно-штабних навчань, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

"Ми готові оборонятися і відбивати атаки противника як у разі повномасштабного вторгнення, так і в разі спроб захоплення об'єктів критичної інфраструктури і стратегічно важливих об'єктів, зокрема оперативних аеродромів", - сказав він.

За словами Залужного, "з 9 по 13 серпня одночасно на п'яти загальновійськових полігонах і на острові Зміїний проводиться командо-штабне тренування з командуванням Об'єднаних сил та іншими органами військового управління Збройних Сил України із залученням підрозділів до практичних дій".

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