Польша задержала на границе с Беларусью рекордное количество мигрантов
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
С пятницы из Беларуси в Польшу пытались нелегально попасть 349 жителей Ирака и Афганистана.
Об этом сообщила в понедельник пограничная служба Польши, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
С пятницы пограничники задержали 349 нелегальных мигрантов, которые пересекали белорусскую границу. Мигранты, вероятно, из Ирака и Афганистана.
Самая большая группа из 85 человек была задержана в субботу, 7 августа, в Кузьнице.
Пресс-секретарь пограничной службы Анна Михальска заявила, что количество мигрантов, задержанных с пятницы, стало рекордным.
Всего с начала года Подляшское отделение пограничной службы, которое работает на границе с Беларусью, задержало 871 нелегала.
За весь 2020 год пограничная служба задержала 122 нелегальных мигранта, которые пересекали белорусскую границу.
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