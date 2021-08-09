РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4175 посетителей онлайн
Новости За рубежом
8 482 35
Беларусь (7520) мигранты (949) нелегалы (445) Польша (7452)

Польша задержала на границе с Беларусью рекордное количество мигрантов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Польша задержала на границе с Беларусью рекордное количество мигрантов

С пятницы из Беларуси в Польшу пытались нелегально попасть 349 жителей Ирака и Афганистана.

Об этом сообщила в понедельник пограничная служба Польши, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

С пятницы пограничники задержали 349 нелегальных мигрантов, которые пересекали белорусскую границу. Мигранты, вероятно, из Ирака и Афганистана.

Самая большая группа из 85 человек была задержана в субботу, 7 августа, в Кузьнице.

Пресс-секретарь пограничной службы Анна Михальска заявила, что количество мигрантов, задержанных с пятницы, стало рекордным.

Читайте: Лукашенко о ситуации на границе с Литвой: Если не утихомирятся - получат по морде. Они испытывают мое терпение

Всего с начала года Подляшское отделение пограничной службы, которое работает на границе с Беларусью, задержало 871 нелегала.

За весь 2020 год пограничная служба задержала 122 нелегальных мигранта, которые пересекали белорусскую границу.

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+11
вы их не задерживайте , вы их не пускайте в страну .
показать весь комментарий
09.08.2021 20:01
+10
Кусок сала в зубы и обратно в Бульборейх. Пущай бацька не майданутого нарИда их в колхозы распределяет.
показать весь комментарий
09.08.2021 20:03
+8
Польша задержала на границе с Беларусью рекордное количество мигрантов - Цензор.НЕТ 9712
показать весь комментарий
09.08.2021 19:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Польша задержала на границе с Беларусью рекордное количество мигрантов - Цензор.НЕТ 9712
показать весь комментарий
09.08.2021 19:55 Ответить
Польща затримала на кордоні з Білоруссю рекордну кількість мігрантів - Цензор.НЕТ 6682
показать весь комментарий
09.08.2021 20:44 Ответить
а если перевезти их в Украину и выпустить на границе с рашкой указав рукой что им нужно туда?
показать весь комментарий
09.08.2021 20:00 Ответить
За чей счёт? Мой и моего кума?
показать весь комментарий
09.08.2021 20:03 Ответить
ну зачем же пусть толерантные леваки из евросоюза платят
показать весь комментарий
09.08.2021 20:07 Ответить
Ага, они наплатят. Так наплатят шо потом их наплаченное на поля вывозить придётся.
показать весь комментарий
09.08.2021 20:57 Ответить
они не идиоты . где их не выпускай а все равно пойдут в Европу . нах им эта Россия сдалась Польша задержала на границе с Беларусью рекордное количество мигрантов - Цензор.НЕТ 6091
показать весь комментарий
09.08.2021 20:12 Ответить
штыком покорректировать направление
показать весь комментарий
09.08.2021 20:14 Ответить
Так в 90-ті так і робили. Підвозили до Дністра, збирали з мігрантів бабло, саджали в лодки, переправляли в Молдову і говорили шо то Румунія. В Молдові тамтешні бандюки теж свою долю з них стригли... Польша задержала на границе с Беларусью рекордное количество мигрантов - Цензор.НЕТ 4443
показать весь комментарий
09.08.2021 20:15 Ответить
вы их не задерживайте , вы их не пускайте в страну .
показать весь комментарий
09.08.2021 20:01 Ответить
Так и прекрасно! "Бацьке"их в подарок. В случае попытки пересечь границу страны НАТО,применить пулемёты НАТО:- MG-53,он же MG-42,только калибр поменьше:7,62 вместо 7,92!
показать весь комментарий
09.08.2021 20:02 Ответить
георг , калибр такой-же , а твое предложение норм , плюсую
показать весь комментарий
09.08.2021 20:05 Ответить
Не тот,Андрей,не тот! Причина проста:калибр 7,92 не приводит к качественному изменению возможностей поражения(легкобронированной целей),зато ведёт к огромному перерасходу дорогостоящих материалов! Потому,калибр 7,92 в прошлом.
показать весь комментарий
09.08.2021 20:11 Ответить
если не ошибаюсь, то югославская zactava (она же сербская "застава оружие") выпускала м53 (на основе мг42), который был единым пулеметом югославии, но под тот же маузеровский патрон 7,92×57мм.
а единым пулеметом бундесвера был и пока есть мг3 под патрон 7,62×51 мм. но в германии мг3 уже не выпускают.
показать весь комментарий
09.08.2021 20:35 Ответить
Этот единый пулемет стоит на вооружении НАТО. Это правда.
показать весь комментарий
09.08.2021 20:56 Ответить
Кусок сала в зубы и обратно в Бульборейх. Пущай бацька не майданутого нарИда их в колхозы распределяет.
показать весь комментарий
09.08.2021 20:03 Ответить
сала ? мусульманам ? Польша задержала на границе с Беларусью рекордное количество мигрантов - Цензор.НЕТ 6496
показать весь комментарий
09.08.2021 20:13 Ответить
к стати это было время .. праздник был курбан байрам.. этот пунктик не случаен.. я к тому вам это спел... что хоть волк был мусульманин но свиней всех нахрен сьел
показать весь комментарий
09.08.2021 20:31 Ответить
Таки да а шо такое? Польща затримала на кордоні з Білоруссю рекордну кількість мігрантів - Цензор.НЕТ 5392
показать весь комментарий
09.08.2021 20:55 Ответить
Снова у границы на стороне Белоруссии будут слышны одиночные выстрелы. Неужели не понятно? Польша задержала на границе с Беларусью рекордное количество мигрантов - Цензор.НЕТ 8674
показать весь комментарий
09.08.2021 20:15 Ответить
Та хоть длинные пулемётные очереди.
показать весь комментарий
09.08.2021 20:56 Ответить
Лукашеску по-другому не может, только по-скотски, потому что немощен делать дела, смотря в глаза, он трус, и делает соответственно: впустить к себе с хлебом-солью чурок из не особо развитых стран, дать каждому по 50 евро, шанс поиграть в перспективу стать европейцем и отправить через свою границу в сторону "гейропы", "на ЛЕВО": "Нате вам вот мусор человеческий, делайте с ним всё что хотите, вы же гуманисты, вы их ******* не будете, как я". И ребята соглашаются, идут, лезут через ограждения, им же в Беларуси сказали, что их в Европах золотом осыпят, потому что у них глаза красивые. "Ну и дура же ты, как я погляжу", - хотелось бы слышать от литовцев и поляков. Но они привыкли думать перед тем, как действовать, всё может еще растянуться
показать весь комментарий
09.08.2021 20:06 Ответить
я так понял что Пуйло пару лет назад придумал и испытал новое гибридное оружие против ЕС -- мигранты из стран типа Сирии, Афганистана и т.д. ... Слышал что с недавнего времени они массово прилетают в Минск и оттуда прорываются в Прибалтику , Польшу... Думаю что это не просто так... К тому же это и нехилый бизнес для посредников-- с каждого беженца организаторы собирают тысячи долларов...
показать весь комментарий
09.08.2021 20:08 Ответить
Этот метод с беженцами применил Мавзолейный Хмырь в Сирии в 2015 году,когда начал бомбить города Сирии ....Сунниты в Сирии аих большинство в стране,начали бежать в Европу...Ничего нового Путлер не придумал...
показать весь комментарий
09.08.2021 20:16 Ответить
появились сообщения, что выросло количество авиарейсов из ирака в беларусь (как авиакомпании ирака, так и белавия). а незаконных мигрантов прикладами выгонять в беларусь.
показать весь комментарий
09.08.2021 20:19 Ответить
Журналист Иван Яковина на радио НВ сегодня сообщил что в Белоруси появились партизаны...иабут ********* скаже это американские солдаты Польща затримала на кордоні з Білоруссю рекордну кількість мігрантів - Цензор.НЕТ 804
показать весь комментарий
09.08.2021 20:24 Ответить
сливной бачок еще несгораемые визитки Яроша найдет
показать весь комментарий
09.08.2021 20:36 Ответить
Ніггери на Абрамсах ,які в 15 хв. польта від Беларусі !!!)))
показать весь комментарий
09.08.2021 20:47 Ответить
Дмитро Черних,"Абрамси"не літають,але мають шкидкість згідно ТТХ щось коло 70ки/год. Кацапській танки приблизно таку ж. Але по совокупності характеристик кацапи дуже-дуже далеко...
показать весь комментарий
09.08.2021 21:03 Ответить
Відносно "Абрамсв" це здається того року Мудіщев перл видав ,про вороже оточення Беларусі та "Абрамси" в 15 хв. польоту від Беларусі і що якщо він піде то Беларусі звіздець !!!))))
показать весь комментарий
09.08.2021 21:12 Ответить
Стрелять на поражение. В плен не брать!
показать весь комментарий
09.08.2021 21:16 Ответить
Кандалы нелегалам оденьте и пусть брусчатку в стране укладывают!
показать весь комментарий
09.08.2021 21:29 Ответить
в сегодняшнем лукашенко виноваты вчерашние европейцы.
а что будет когда путнизм дойдет до черты?
все до сих пор думают, что легкие бабки сегодня не аукнуться расплатой кровью завтра
показать весь комментарий
09.08.2021 22:02 Ответить
 
 