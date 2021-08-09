Ляшко: Подростков пока не вакцинируем - слишком много взрослых без прививок

Вопрос вакцинации подростков старше 12 лет пока находится на рассмотрении Министерства здравоохранения.

Об этом журналистам заявил глава ведомства Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Что касается массовой вакцинации подростков старше 12 лет, сейчас этот вопрос на рассмотрении. Мы в Украине не принимали такого решения, поскольку у нас большое количество невакцинированного взрослого населения. А у взрослого населения тяжесть течения коронавирусной болезни, несмотря на то, какой штамм ее вызывает, гораздо тяжелее и приводит к большим осложнениям", - сказал Ляшко.

Он призвал взрослых, в частности граждан старше 60 лет, пройти вакцинацию.

"Приоритет сейчас - пожилые люди и с хроническими болезнями", - добавил министр.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Министерство здравоохранения позволило в отдельных случаях вакцинировать от СOVID-19 подростков от 12 лет.

Всего в Украине привито 4 137 073 человека, из них получили одну дозу - 4 137 071, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 401 647 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). В общей сложности проведено 6 538 718 прививок.