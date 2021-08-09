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Ляшко: Подростков пока не вакцинируем - слишком много взрослых без прививок

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Ляшко: Подростков пока не вакцинируем - слишком много взрослых без прививок

Вопрос вакцинации подростков старше 12 лет пока находится на рассмотрении Министерства здравоохранения.

Об этом журналистам заявил глава ведомства Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Что касается массовой вакцинации подростков старше 12 лет, сейчас этот вопрос на рассмотрении. Мы в Украине не принимали такого решения, поскольку у нас большое количество невакцинированного взрослого населения. А у взрослого населения тяжесть течения коронавирусной болезни, несмотря на то, какой штамм ее вызывает, гораздо тяжелее и приводит к большим осложнениям", - сказал Ляшко.

Он призвал взрослых, в частности граждан старше 60 лет, пройти вакцинацию.

"Приоритет сейчас - пожилые люди и с хроническими болезнями", - добавил министр.

Читайте: Почти миллион прививок сделано в Украине за минувшую неделю, - Ляшко

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Министерство здравоохранения позволило в отдельных случаях вакцинировать от СOVID-19 подростков от 12 лет.

Всего в Украине привито 4 137 073 человека, из них получили одну дозу - 4 137 071, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 401 647 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). В общей сложности проведено 6 538 718 прививок.

Автор: Ольга Лузан
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Один вопрос - а взрослые все хотят? Многие вообще и сейчас не верят в существование коронавируса 😁
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09.08.2021 20:03 Ответить
Всех зэбаранов и пiд-рашек призываю не вакцинироваться ни при каких обстоятельствах! Ничем! Обманите систему!!! Ляшко: Подростков пока не вакцинируем - слишком много взрослых без прививок - Цензор.НЕТ 2301 Ляшко: Подростков пока не вакцинируем - слишком много взрослых без прививок - Цензор.НЕТ 2379

https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
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09.08.2021 20:12 Ответить
вчера из Италии, люди ходят без масок, но в магазины, аэропорты и прочие заведения тупо не пускают - хочешь хлебушка носи маску. куда же вирус гриппа подевался, да и атипичная пневмония как то тихо умерла, да и спид тихо умер - хороший бизнесс проэкт
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09.08.2021 20:37 Ответить
А не привитые мрут, как при эпидемии Ляшко: Підлітків поки не вакцинуємо - занадто багато дорослих без щеплень - Цензор.НЕТ 6211
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09.08.2021 21:56 Ответить
А не привитые мрут, как при эпидемии

Да вы чо.А как же это? Ляшко: Підлітків поки не вакцинуємо - занадто багато дорослих без щеплень - Цензор.НЕТ 4582 Большинство людей переносит коронавирус, как обычное ОРВИ
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10.08.2021 09:34 Ответить
Вот так:

https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
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10.08.2021 09:55 Ответить
Ведущие мировые СМИ в большинстве куплены и втирают дичь про короновирус,и не рассказывают всей правды,например вот эту:
Повністю вакциновані ізраїльтяни масово хворіють на ковід

62% вколотих мРНК-вакцинами мають мікротромби і ризик серцевої недостатності - PSI (Великобританія)
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12.08.2021 18:54 Ответить
ar25? Серьезно? Ляшко: Підлітків поки не вакцинуємо - занадто багато дорослих без щеплень - Цензор.НЕТ 8699

Пример разоблачения ar25: https://www.stopfake.org/uk/fejk-koronavirus-ne-vplivaye-na-riven-smertnosti-u-frantsiyi/
Еще пример: https://www.stopfake.org/uk/manipulyatsiya-86-ditej-na-yakih-viprobovuvali-vaktsinu-pfizer-mali-pobichni-efekti/
Еще пример: https://www.stopfake.org/uk/fejk-vaktsinatsiya-vid-covid-19-uskladnyuye-perebig-koronavirusnoyi-hvorobi/
Кому интересно, могут посмотреть и другие разоблачения этого фейкомёта: https://www.stopfake.org/en/search_gcse/?q=ar25.org

Ляшко: Підлітків поки не вакцинуємо - занадто багато дорослих без щеплень - Цензор.НЕТ 947
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12.08.2021 19:03 Ответить
На дезинформацию населения планеты тратятся миллионы.Стопфейк,Воксюкрейн одни из них,кто получает на это финансирование.Кстати ты тоже несомненно получаешь бабло за это,ибо неистово втираешь с утра до вечера каждый день тему о пользе вакцинации на Цензоре.Бесплатно это делать никто не будет.
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12.08.2021 20:05 Ответить
Нет. Я получаю жизненную энергию непосредственно с тех лошков, которых облапошили рептилоиды с планеты Нибиру. Чувствуешь, как у тебя ручки с ножками ослабли? Ляшко: Підлітків поки не вакцинуємо - занадто багато дорослих без щеплень - Цензор.НЕТ 5733
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12.08.2021 21:13 Ответить
Зробымо це разом😁😁😁😁
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09.08.2021 20:51 Ответить
"Всего в Украине привито 4 137 073 человека, из них получили одну дозу - 4 137 071, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 401 647 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). В общей сложности проведено 6 538 718 прививок."

Что у этого санвредителя с математикой?
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09.08.2021 20:24 Ответить
Они просто уже забрехались...😀
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09.08.2021 20:42 Ответить
В свете последних событий, "полностью иммунизированы" это как раз наоборот 🤧
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09.08.2021 20:57 Ответить
 
 