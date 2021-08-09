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Новини Боротьба з коронавірусом
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Ляшко: Підлітків поки не вакцинуємо - занадто багато дорослих без щеплень

Ляшко: Підлітків поки не вакцинуємо - занадто багато дорослих без щеплень

Питання вакцинації підлітків від 12 років поки ще на розгляді МОЗ.

Про це журналістам заявив глава відомства Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Що стосується масової вакцинації підлітків старше 12 років, наразі це питання на розгляді. Ми в Україні не приймали такого рішення, оскільки у нас велика кількість невакцинованого дорослого населення. А в дорослого населення тяжкість перебігу коронавірусної хвороби, незважаючи на те, який штам його викликає, набагато тяжче і призводить до більших ускладнень", - сказав Ляшко.

Він закликав дорослих, зокрема громадян старше 60 років, пройти щеплення.

Читайте також: Майже мільйон щеплень зроблено в Україні за минулий тиждень, - Ляшко

"Пріоритет зараз - люди похилого віку і з хронічними хворобами", - додав міністр.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Міністерство охорони здоров'я дозволило в окремих випадках вакцинувати від СOVID-19 підлітків від 12 років.

Всього в Україні від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 137 073 людини, з них отримали одну дозу – 4 137 071, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 401 647 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 6 538 718 щеплень.

Автор: 

вакцина (4418) підлітки (393) Ляшко Віктор (1511) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+2
Один вопрос - а взрослые все хотят? Многие вообще и сейчас не верят в существование коронавируса 😁
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09.08.2021 20:03
+2
вчера из Италии, люди ходят без масок, но в магазины, аэропорты и прочие заведения тупо не пускают - хочешь хлебушка носи маску. куда же вирус гриппа подевался, да и атипичная пневмония как то тихо умерла, да и спид тихо умер - хороший бизнесс проэкт
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09.08.2021 20:37
+2
Они просто уже забрехались...😀
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09.08.2021 20:42
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Один вопрос - а взрослые все хотят? Многие вообще и сейчас не верят в существование коронавируса 😁
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09.08.2021 20:03 Відповісти
Всех зэбаранов и пiд-рашек призываю не вакцинироваться ни при каких обстоятельствах! Ничем! Обманите систему!!!

https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
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09.08.2021 20:12 Відповісти
вчера из Италии, люди ходят без масок, но в магазины, аэропорты и прочие заведения тупо не пускают - хочешь хлебушка носи маску. куда же вирус гриппа подевался, да и атипичная пневмония как то тихо умерла, да и спид тихо умер - хороший бизнесс проэкт
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09.08.2021 20:37 Відповісти
А не привитые мрут, как при эпидемии
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09.08.2021 21:56 Відповісти
А не привитые мрут, как при эпидемии

Да вы чо.А как же это? https://censor.net/ru/news/3182016/bolshinstvo_lyudeyi_perenosit_koronavirus_kak_obychnoe_orvi_tsoz_infografika/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_73161780
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10.08.2021 09:34 Відповісти
Вот так:

https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
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10.08.2021 09:55 Відповісти
Ведущие мировые СМИ в большинстве куплены и втирают дичь про короновирус,и не рассказывают всей правды,например вот эту:
https://www.ar25.org/article/povnistyu-vakcynovani-izrayiltyany-masovo-hvoriyut-na-kovid.html Повністю вакциновані ізраїльтяни масово хворіють на ковід

https://www.ar25.org/article/62-vkolotyh-mrnk-vakcynamy-mayut-mikrotromby-i-ryzyk-sercevoyi-nedostatnosti-principia 62% вколотих мРНК-вакцинами мають мікротромби і ризик серцевої недостатності - PSI (Великобританія)
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12.08.2021 18:54 Відповісти
ar25? Серьезно?

Пример разоблачения ar25: https://www.stopfake.org/uk/fejk-koronavirus-ne-vplivaye-na-riven-smertnosti-u-frantsiyi/
Еще пример: https://www.stopfake.org/uk/manipulyatsiya-86-ditej-na-yakih-viprobovuvali-vaktsinu-pfizer-mali-pobichni-efekti/
Еще пример: https://www.stopfake.org/uk/fejk-vaktsinatsiya-vid-covid-19-uskladnyuye-perebig-koronavirusnoyi-hvorobi/
Кому интересно, могут посмотреть и другие разоблачения этого фейкомёта: https://www.stopfake.org/en/search_gcse/?q=ar25.org

Ляшко: Підлітків поки не вакцинуємо - занадто багато дорослих без щеплень - Цензор.НЕТ 947
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12.08.2021 19:03 Відповісти
На дезинформацию населения планеты тратятся миллионы.Стопфейк,Воксюкрейн одни из них,кто получает на это финансирование.Кстати ты тоже несомненно получаешь бабло за это,ибо неистово втираешь с утра до вечера каждый день тему о пользе вакцинации на Цензоре.Бесплатно это делать никто не будет.
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12.08.2021 20:05 Відповісти
Нет. Я получаю жизненную энергию непосредственно с тех лошков, которых облапошили рептилоиды с планеты Нибиру. Чувствуешь, как у тебя ручки с ножками ослабли?
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12.08.2021 21:13 Відповісти
Зробымо це разом😁😁😁😁
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09.08.2021 20:51 Відповісти
"Всего в Украине привито 4 137 073 человека, из них получили одну дозу - 4 137 071, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 401 647 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). В общей сложности проведено 6 538 718 прививок."

Что у этого санвредителя с математикой?
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09.08.2021 20:24 Відповісти
Они просто уже забрехались...😀
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09.08.2021 20:42 Відповісти
В свете последних событий, "полностью иммунизированы" это как раз наоборот 🤧
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09.08.2021 20:57 Відповісти
 
 