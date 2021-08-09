Ляшко: Підлітків поки не вакцинуємо - занадто багато дорослих без щеплень

Питання вакцинації підлітків від 12 років поки ще на розгляді МОЗ.

Про це журналістам заявив глава відомства Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Що стосується масової вакцинації підлітків старше 12 років, наразі це питання на розгляді. Ми в Україні не приймали такого рішення, оскільки у нас велика кількість невакцинованого дорослого населення. А в дорослого населення тяжкість перебігу коронавірусної хвороби, незважаючи на те, який штам його викликає, набагато тяжче і призводить до більших ускладнень", - сказав Ляшко.

Він закликав дорослих, зокрема громадян старше 60 років, пройти щеплення.

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"Пріоритет зараз - люди похилого віку і з хронічними хворобами", - додав міністр.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Міністерство охорони здоров'я дозволило в окремих випадках вакцинувати від СOVID-19 підлітків від 12 років.

Всього в Україні від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 137 073 людини, з них отримали одну дозу – 4 137 071, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 401 647 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 6 538 718 щеплень.