Учителей и госслужащих в России переведут на "отечественные мессенджеры"
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К 2022-му году российские чиновники и учителя обязаны будут пользоваться мессенджерами, сервисами электронной почты и видеосвязи, разработанными в РФ.
Такие сроки содержатся в плане мероприятий российской государственной программы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
Нормативную базу для такого перевода подготовят до конца года. Минобразования к февралю 2022-го подготовит рекомендации для преподавателей, согласно которым они смогут общаться с родителями, студентами и школьниками только через российские сервисы.
Впервые эта идея была высказана в конце 2020 года, когда Microsoft отказалась поставлять программное обеспечение в МГТУ имени Баумана. В апреле дистрибьютор Zoom в России и СНГ сообщил, что российским компаниям и учреждениям с государственным участием запретят пользоваться корпоративной версией видеосервиса.
В марте в российской государственной корпорации "Ростех" ограничили использование Zoom, Skype, WhatsApp и других приложений. Их запретили устанавливать на корпоративные ноутбуки и компьютеры. Взамен предлагается пользоваться "отечественными аналогами".
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это когда сам с собою, патамушта кругомвраги
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с WhatsApp на Кацап ?
Правильной дорогой идёте, московиты. В лагеря. И начинайте в школах, на уроках пения, учить ваших деток вечной для вашей Парашной ********* песне:
1. По тундре, по железной дороге,
Где мчится курьерский «Воркута - Ленинград»
2. Помню только скамью и суд,
Помню - дождик все кап да кап,
И теперь мой душевный зуд
Утешает родной этап.
3. Идет этап. Идет этап.
Он идет в такyю тьмy,
В саликанскyю тюpьмy,
Текст песни «Идет этап» - Михаил Круг
https://nashestviefest.ru › michail-krug › idet-etap
Капли летнего дождя, А может слезы, слезы печали. Идет этап. Идет этап. Он идет в такyю тьмy, В саликанскyю тюpьмy, Белый лебедь часто сном, Кошмаpным вижy.Михаил Круг - Идёт этап Текст песни (слова) - ON-HIT
https://on-hit.ru › texts › mihail-krug-idjot-jetap
Идет этап. Он идет в такую тьму, в Соликамскую тюрьму, Белый лебедь часто сном, кошмарным вижу. Суки правят беспредел, не один я посидел
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