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Учителей и госслужащих в России переведут на "отечественные мессенджеры"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Технологии

Учителей и госслужащих в России переведут на

К 2022-му году российские чиновники и учителя обязаны будут пользоваться мессенджерами, сервисами электронной почты и видеосвязи, разработанными в РФ.

Такие сроки содержатся в плане мероприятий российской государственной программы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Нормативную базу для такого перевода подготовят до конца года. Минобразования к февралю 2022-го подготовит рекомендации для преподавателей, согласно которым они смогут общаться с родителями, студентами и школьниками только через российские сервисы.

Впервые эта идея была высказана в конце 2020 года, когда Microsoft отказалась поставлять программное обеспечение в МГТУ имени Баумана. В апреле дистрибьютор Zoom в России и СНГ сообщил, что российским компаниям и учреждениям с государственным участием запретят пользоваться корпоративной версией видеосервиса.

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В марте в российской государственной корпорации "Ростех" ограничили использование Zoom, Skype, WhatsApp и других приложений. Их запретили устанавливать на корпоративные ноутбуки и компьютеры. Взамен предлагается пользоваться "отечественными аналогами".

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+21
Главная опора режима ***** - не силовики.Это учителя, которые подмахивают ***** на "избирательных участках" и одебиливают детей.
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09.08.2021 21:00
+16
Голубей уже закупили?
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09.08.2021 20:57
+14
всё правильно - лагерный чебурнет,
это когда сам с собою, патамушта кругомвраги
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09.08.2021 20:57
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Голубей уже закупили?
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09.08.2021 20:57 Ответить
всё правильно - лагерный чебурнет,
это когда сам с собою, патамушта кругомвраги
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09.08.2021 20:57 Ответить
Учителів і держслужбовців у Росії переведуть на "вітчизняні месенджери" - Цензор.НЕТ 2967
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09.08.2021 22:17 Ответить
ISQ кажется так называется.😁
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09.08.2021 20:58 Ответить
"отечественные мессенджеры"

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с WhatsApp на Кацап ? Учителей и госслужащих в России переведут на "отечественные мессенджеры" - Цензор.НЕТ 5448
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09.08.2021 21:01 Ответить
КацАпп
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09.08.2021 21:28 Ответить
Гавнет.анал
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09.08.2021 22:04 Ответить
KatsApp Учителів і держслужбовців у Росії переведуть на "вітчизняні месенджери" - Цензор.НЕТ 2829
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12.08.2021 13:40 Ответить
Главная опора режима ***** - не силовики.Это учителя, которые подмахивают ***** на "избирательных участках" и одебиливают детей.
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09.08.2021 21:00 Ответить
Разработанные ФСБ. Учителей и госслужащих в России переведут на "отечественные мессенджеры" - Цензор.НЕТ 6737
Правильной дорогой идёте, московиты. В лагеря. И начинайте в школах, на уроках пения, учить ваших деток вечной для вашей Парашной ********* песне:

1. По тундре, по железной дороге,
Где мчится курьерский «Воркута - Ленинград»
2. Помню только скамью и суд,
Помню - дождик все кап да кап,
И теперь мой душевный зуд
Утешает родной этап.
3. Идет этап. Идет этап.
Он идет в такyю тьмy,
В саликанскyю тюpьмy,
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09.08.2021 21:04 Ответить
Думал очепятка. Оказывается два равноправных слова.

Текст песни «Идет этап» - Михаил Круг
https://nashestviefest.ru › michail-krug › idet-etap
Капли летнего дождя, А может слезы, слезы печали. Идет этап. Идет этап. Он идет в такyю тьмy, В саликанскyю тюpьмy, Белый лебедь часто сном, Кошмаpным вижy.Михаил Круг - Идёт этап Текст песни (слова) - ON-HIT
https://on-hit.ru › texts › mihail-krug-idjot-jetap
Идет этап. Он идет в такую тьму, в Соликамскую тюрьму, Белый лебедь часто сном, кошмарным вижу. Суки правят беспредел, не один я посидел
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09.08.2021 21:50 Ответить
Да уже пора чебурнет запускать...а не по мелочам размениваться..😀
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09.08.2021 21:06 Ответить
И это правильно! Ордынцам нечего шастать по миру ,общайтесь между собой!
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09.08.2021 21:08 Ответить
и не говори . теперь не смогут проследить активность на Фейсбуке учительницы Ивановой из деревни Дно
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09.08.2021 21:20 Ответить
Пусть по пейджерам общаются Учителей и госслужащих в России переведут на "отечественные мессенджеры" - Цензор.НЕТ 7775
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09.08.2021 21:11 Ответить
Рельса Р-43, рекомендую. Якщо бити кувалдою, то декілька кілометрів чудовий зв'язок.
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09.08.2021 21:13 Ответить
Володимир Начинка,їм і Р-75 не допоможе!
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09.08.2021 21:19 Ответить
Їм вже нічого не допоможе, але нехай тренуються, менше часу на всілякі пакості для людей буде.
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09.08.2021 21:55 Ответить
я надеюсь в патриотическом порыве российские учителя и бюрократы откажутся от импортных Айфонов и планшетов и в месенджеры заходить будут исключительно на отечественных гаджетах ? Учителей и госслужащих в России переведут на "отечественные мессенджеры" - Цензор.НЕТ 2842
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09.08.2021 21:17 Ответить
violator : наверняка!
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09.08.2021 21:20 Ответить
какое отношение имеют госкомпании к личным телефонам например учителей ? я что то не помню что бы им личные телефоны и планшеты закупало государство
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09.08.2021 21:27 Ответить
Ха ! А про корпоративну етику не чули ?? Які "корпорації", така і етика !
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09.08.2021 22:27 Ответить
Кр580 в поміч, але то таке. Ви написали "работ и услуг отечественного происхождения - в том числе, российской радиоэлектроники". Як зрозуміти?
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09.08.2021 22:00 Ответить
Чудово. Чим більше вони перейдуть на свою електроніку, тим краще.
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09.08.2021 22:17 Ответить
К 2022-му году российские чиновники и учителя обязаны будут пользоваться мессенджерами, сервисами электронной почты и видеосвязи, разработанными в РФ. Источник: https://censor.net/ru/n3281753

Мессенджер Свекла, соц сєть Балалайка, відєо дзвінки по Лапті Учителей и госслужащих в России переведут на "отечественные мессенджеры" - Цензор.НЕТ 4453
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09.08.2021 21:30 Ответить
давно пора для умалишенных сделать загон в виде чебурнета. толпы буйных отвалятся, а ольгинских будем узнавать по стилю и сразу в бан
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09.08.2021 21:31 Ответить
Чебурграм або ******* - на честь вАждя
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09.08.2021 21:31 Ответить
ГУЛАГ в 21 веке начинается так. В Северной Корее давно действует чебурнет ))). И по этому заборная северной кореи выиграла чемпионат мира по футболу у сборной Бразилии, и корейцы давно высадились на Марсе )))
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09.08.2021 21:52 Ответить
Лучше на отечественные гаджеты , ото ржач будет
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09.08.2021 21:58 Ответить
Учителів і держслужбовців у Росії переведуть на "вітчизняні месенджери" - Цензор.НЕТ 4739
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09.08.2021 22:08 Ответить
Учителів і держслужбовців у Росії переведуть на "вітчизняні месенджери" - Цензор.НЕТ 7139
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09.08.2021 22:11 Ответить
А что за такое великорусское слово "мессенджер"?
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09.08.2021 22:16 Ответить
"Отечественные МЕССЕНДЖЕРЫ"!? 😁
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10.08.2021 06:23 Ответить
Сделано в ФСБ для инакомыслящих.
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10.08.2021 07:03 Ответить
Учителів і держслужбовців у Росії переведуть на "вітчизняні месенджери" - Цензор.НЕТ 8717
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10.08.2021 07:14 Ответить
Молодцы
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10.08.2021 07:43 Ответить
Залізна завіса опускається
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10.08.2021 09:27 Ответить
ДА ТЕРРИТОРИЮ РОССИИ ВООБЩЕ ПОРА ОГРАДИТЬ ОТ ДРУГИХ СТРАН !)
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10.08.2021 11:13 Ответить
аналоговнет.
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10.08.2021 11:33 Ответить
 
 