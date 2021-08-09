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Учителів і держслужбовців у Росії переведуть на "вітчизняні месенджери"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Технології

Учителів і держслужбовців у Росії переведуть на

До 2022-го року російські чиновники і вчителі повинні будуть користуватися месенджерами, сервісами електронної пошти і відеозв'язку, розробленими в РФ.

Такі терміни містяться в плані заходів російської державної програми, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Нормативну базу для такого переведення підготують до кінця року. Міносвіти до лютого 2022 підготує рекомендації для викладачів, згідно з якими вони зможуть спілкуватися з батьками, студентами та школярами тільки через російські сервіси.

Вперше ця ідея була висловлена ​​наприкінці 2020 року, коли Microsoft відмовилася постачати програмне забезпечення в МГТУ імені Баумана. У квітні дистриб'ютор Zoom в Росії і СНД повідомив, що російським компаніям і установам з державною участю заборонять користуватися корпоративною версією відеосервісу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після погроз РФ уповільнити роботу Twitter "лягли" сайти Кремля, уряду і Держдуми

У березні в російській державної корпорації "Ростех" обмежили використання Zoom, Skype, WhatsApp і інших додатків. Їх заборонили встановлювати на корпоративні ноутбуки та комп'ютери. Натомість пропонується користуватися "вітчизняними аналогами".
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Топ коментарі
+21
Главная опора режима ***** - не силовики.Это учителя, которые подмахивают ***** на "избирательных участках" и одебиливают детей.
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09.08.2021 21:00
+16
Голубей уже закупили?
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09.08.2021 20:57
+14
всё правильно - лагерный чебурнет,
это когда сам с собою, патамушта кругомвраги
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09.08.2021 20:57
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Голубей уже закупили?
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09.08.2021 20:57 Відповісти
всё правильно - лагерный чебурнет,
это когда сам с собою, патамушта кругомвраги
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09.08.2021 20:57 Відповісти
Учителів і держслужбовців у Росії переведуть на "вітчизняні месенджери" - Цензор.НЕТ 2967
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09.08.2021 22:17 Відповісти
ISQ кажется так называется.😁
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09.08.2021 20:58 Відповісти
"отечественные мессенджеры"

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с WhatsApp на Кацап ? Учителей и госслужащих в России переведут на "отечественные мессенджеры" - Цензор.НЕТ 5448
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09.08.2021 21:01 Відповісти
КацАпп
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09.08.2021 21:28 Відповісти
Гавнет.анал
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09.08.2021 22:04 Відповісти
KatsApp Учителів і держслужбовців у Росії переведуть на "вітчизняні месенджери" - Цензор.НЕТ 2829
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12.08.2021 13:40 Відповісти
Главная опора режима ***** - не силовики.Это учителя, которые подмахивают ***** на "избирательных участках" и одебиливают детей.
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09.08.2021 21:00 Відповісти
Разработанные ФСБ. Учителей и госслужащих в России переведут на "отечественные мессенджеры" - Цензор.НЕТ 6737
Правильной дорогой идёте, московиты. В лагеря. И начинайте в школах, на уроках пения, учить ваших деток вечной для вашей Парашной ********* песне:

1. По тундре, по железной дороге,
Где мчится курьерский «Воркута - Ленинград»
2. Помню только скамью и суд,
Помню - дождик все кап да кап,
И теперь мой душевный зуд
Утешает родной этап.
3. Идет этап. Идет этап.
Он идет в такyю тьмy,
В саликанскyю тюpьмy,
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09.08.2021 21:04 Відповісти
Думал очепятка. Оказывается два равноправных слова.

Текст песни «Идет этап» - Михаил Круг
https://nashestviefest.ru › michail-krug › idet-etap
Капли летнего дождя, А может слезы, слезы печали. Идет этап. Идет этап. Он идет в такyю тьмy, В саликанскyю тюpьмy, Белый лебедь часто сном, Кошмаpным вижy.Михаил Круг - Идёт этап Текст песни (слова) - ON-HIT
https://on-hit.ru › texts › mihail-krug-idjot-jetap
Идет этап. Он идет в такую тьму, в Соликамскую тюрьму, Белый лебедь часто сном, кошмарным вижу. Суки правят беспредел, не один я посидел
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09.08.2021 21:50 Відповісти
Да уже пора чебурнет запускать...а не по мелочам размениваться..😀
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09.08.2021 21:06 Відповісти
И это правильно! Ордынцам нечего шастать по миру ,общайтесь между собой!
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09.08.2021 21:08 Відповісти
и не говори . теперь не смогут проследить активность на Фейсбуке учительницы Ивановой из деревни Дно
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09.08.2021 21:20 Відповісти
Пусть по пейджерам общаются Учителей и госслужащих в России переведут на "отечественные мессенджеры" - Цензор.НЕТ 7775
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09.08.2021 21:11 Відповісти
Рельса Р-43, рекомендую. Якщо бити кувалдою, то декілька кілометрів чудовий зв'язок.
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09.08.2021 21:13 Відповісти
Володимир Начинка,їм і Р-75 не допоможе!
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09.08.2021 21:19 Відповісти
Їм вже нічого не допоможе, але нехай тренуються, менше часу на всілякі пакості для людей буде.
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09.08.2021 21:55 Відповісти
я надеюсь в патриотическом порыве российские учителя и бюрократы откажутся от импортных Айфонов и планшетов и в месенджеры заходить будут исключительно на отечественных гаджетах ? Учителей и госслужащих в России переведут на "отечественные мессенджеры" - Цензор.НЕТ 2842
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09.08.2021 21:17 Відповісти
violator : наверняка!
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09.08.2021 21:20 Відповісти
какое отношение имеют госкомпании к личным телефонам например учителей ? я что то не помню что бы им личные телефоны и планшеты закупало государство
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09.08.2021 21:27 Відповісти
Ха ! А про корпоративну етику не чули ?? Які "корпорації", така і етика !
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09.08.2021 22:27 Відповісти
Кр580 в поміч, але то таке. Ви написали "работ и услуг отечественного происхождения - в том числе, российской радиоэлектроники". Як зрозуміти?
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09.08.2021 22:00 Відповісти
Чудово. Чим більше вони перейдуть на свою електроніку, тим краще.
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09.08.2021 22:17 Відповісти
К 2022-му году российские чиновники и учителя обязаны будут пользоваться мессенджерами, сервисами электронной почты и видеосвязи, разработанными в РФ. Источник: https://censor.net/ru/n3281753

Мессенджер Свекла, соц сєть Балалайка, відєо дзвінки по Лапті Учителей и госслужащих в России переведут на "отечественные мессенджеры" - Цензор.НЕТ 4453
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09.08.2021 21:30 Відповісти
давно пора для умалишенных сделать загон в виде чебурнета. толпы буйных отвалятся, а ольгинских будем узнавать по стилю и сразу в бан
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09.08.2021 21:31 Відповісти
Чебурграм або ******* - на честь вАждя
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09.08.2021 21:31 Відповісти
ГУЛАГ в 21 веке начинается так. В Северной Корее давно действует чебурнет ))). И по этому заборная северной кореи выиграла чемпионат мира по футболу у сборной Бразилии, и корейцы давно высадились на Марсе )))
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09.08.2021 21:52 Відповісти
Лучше на отечественные гаджеты , ото ржач будет
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09.08.2021 21:58 Відповісти
Учителів і держслужбовців у Росії переведуть на "вітчизняні месенджери" - Цензор.НЕТ 4739
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09.08.2021 22:08 Відповісти
Учителів і держслужбовців у Росії переведуть на "вітчизняні месенджери" - Цензор.НЕТ 7139
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09.08.2021 22:11 Відповісти
А что за такое великорусское слово "мессенджер"?
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09.08.2021 22:16 Відповісти
"Отечественные МЕССЕНДЖЕРЫ"!? 😁
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10.08.2021 06:23 Відповісти
Сделано в ФСБ для инакомыслящих.
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10.08.2021 07:03 Відповісти
Учителів і держслужбовців у Росії переведуть на "вітчизняні месенджери" - Цензор.НЕТ 8717
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10.08.2021 07:14 Відповісти
Молодцы
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10.08.2021 07:43 Відповісти
Залізна завіса опускається
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10.08.2021 09:27 Відповісти
ДА ТЕРРИТОРИЮ РОССИИ ВООБЩЕ ПОРА ОГРАДИТЬ ОТ ДРУГИХ СТРАН !)
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10.08.2021 11:13 Відповісти
аналоговнет.
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10.08.2021 11:33 Відповісти
 
 