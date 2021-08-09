Учителів і держслужбовців у Росії переведуть на "вітчизняні месенджери"
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До 2022-го року російські чиновники і вчителі повинні будуть користуватися месенджерами, сервісами електронної пошти і відеозв'язку, розробленими в РФ.
Такі терміни містяться в плані заходів російської державної програми, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
Нормативну базу для такого переведення підготують до кінця року. Міносвіти до лютого 2022 підготує рекомендації для викладачів, згідно з якими вони зможуть спілкуватися з батьками, студентами та школярами тільки через російські сервіси.
Вперше ця ідея була висловлена наприкінці 2020 року, коли Microsoft відмовилася постачати програмне забезпечення в МГТУ імені Баумана. У квітні дистриб'ютор Zoom в Росії і СНД повідомив, що російським компаніям і установам з державною участю заборонять користуватися корпоративною версією відеосервісу.
У березні в російській державної корпорації "Ростех" обмежили використання Zoom, Skype, WhatsApp і інших додатків. Їх заборонили встановлювати на корпоративні ноутбуки та комп'ютери. Натомість пропонується користуватися "вітчизняними аналогами".
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это когда сам с собою, патамушта кругомвраги
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с WhatsApp на Кацап ?
Правильной дорогой идёте, московиты. В лагеря. И начинайте в школах, на уроках пения, учить ваших деток вечной для вашей Парашной ********* песне:
1. По тундре, по железной дороге,
Где мчится курьерский «Воркута - Ленинград»
2. Помню только скамью и суд,
Помню - дождик все кап да кап,
И теперь мой душевный зуд
Утешает родной этап.
3. Идет этап. Идет этап.
Он идет в такyю тьмy,
В саликанскyю тюpьмy,
Текст песни «Идет этап» - Михаил Круг
https://nashestviefest.ru › michail-krug › idet-etap
Капли летнего дождя, А может слезы, слезы печали. Идет этап. Идет этап. Он идет в такyю тьмy, В саликанскyю тюpьмy, Белый лебедь часто сном, Кошмаpным вижy.Михаил Круг - Идёт этап Текст песни (слова) - ON-HIT
https://on-hit.ru › texts › mihail-krug-idjot-jetap
Идет этап. Он идет в такую тьму, в Соликамскую тюрьму, Белый лебедь часто сном, кошмарным вижу. Суки правят беспредел, не один я посидел
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