Среди 5 млн привитых в Чехии коронавирус выявили у 0,09%
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После завершения вакцинации против COVID-19 в Чехии этим заболеванием заразились примерно 4 570 человек из 5,08 миллиона привитых, то есть 0,09%. После первой дозы вакцины коронавирус подхватили около 23 300 человек (0,5% привитых).
Об этом свидетельсвуют на данные Института информации и статистики в здравоохранении Чехии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Считается, что курс вакцинации завершен через 14 дней после введения второй дозы для таких двухдозных препаратов, как Pfizer/BioNTech, Moderna или AstraZeneca или через такой же промежуток времени после введения однократной вакцины от Johnson&Johnson.
По данным чешского Института информации и статистики в здравоохранении, большинство новых заражений коронавирусом в стране за последние дни - это у людей, которые еще не были привиты. Большинство из новых больных COVID-19 - это молодежь и люди среднего возраста.
В ведомстве отметили, что доля привитых пациентов, которые все же заболели, в последнее время несколько возросла. Это объясняют тем, что привитых людей становится все больше, а также тем, что с момента вакцинации первых пациентов прошло уже немало времени.
Руководитель ведомства Ладислав Душек отметил, что данные свидетельствуют о том, что вакцинация действительно защищает от серьезного течения болезни.
Всего с начала пандемии в Чехии зафиксировано 1 675 010 случаев коронавируса, в частности 30 363 летальных.
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Видимо поэтому Израиль нацепил на всех маски на улице и готовится к жёсткому локдауну.
Ато можем жеж взять 200 в среднем за месяц, поделить эти 6000 на 10.5 лимонов и получим практически те же 0.05%
Вот так и кидают доверчивых лахоу.