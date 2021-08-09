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Среди 5 млн привитых в Чехии коронавирус выявили у 0,09%

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Среди 5 млн привитых в Чехии коронавирус выявили у 0,09%

После завершения вакцинации против COVID-19 в Чехии этим заболеванием заразились примерно 4 570 человек из 5,08 миллиона привитых, то есть 0,09%. После первой дозы вакцины коронавирус подхватили около 23 300 человек (0,5% привитых).

Об этом свидетельсвуют на данные Института информации и статистики в здравоохранении Чехии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Считается, что курс вакцинации завершен через 14 дней после введения второй дозы для таких двухдозных препаратов, как Pfizer/BioNTech, Moderna или AstraZeneca или через такой же промежуток времени после введения однократной вакцины от Johnson&Johnson.

По данным чешского Института информации и статистики в здравоохранении, большинство новых заражений коронавирусом в стране за последние дни - это у людей, которые еще не были привиты. Большинство из новых больных COVID-19 - это молодежь и люди среднего возраста.

В ведомстве отметили, что доля привитых пациентов, которые все же заболели, в последнее время несколько возросла. Это объясняют тем, что привитых людей становится все больше, а также тем, что с момента вакцинации первых пациентов прошло уже немало времени.

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Руководитель ведомства Ладислав Душек отметил, что данные свидетельствуют о том, что вакцинация действительно защищает от серьезного течения болезни.

Всего с начала пандемии в Чехии зафиксировано 1 675 010 случаев коронавируса, в частности 30 363 летальных.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+4
"Руководитель ведомства Ладислав Душек отметил, что данные свидетельствуют о том, что вакцинация действительно защищает от серьезного течения болезни."
Видимо поэтому Израиль нацепил на всех маски на улице и готовится к жёсткому локдауну.
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09.08.2021 22:12
+3
А що не так? Вакцини рятують людей від смерті. Хіба не так?
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09.08.2021 21:25
+3
Статистика за який період? Літній? Так в цей період взагалі практично немає хворих.
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09.08.2021 21:43
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Предварительно подкрутив тесты на коронавирус Среди 5 млн привитых в Чехии коронавирус выявили у 0,09% - Цензор.НЕТ 4148
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09.08.2021 21:19 Ответить
А що не так? Вакцини рятують людей від смерті. Хіба не так?
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09.08.2021 21:25 Ответить
Да, а банки - для того створені, щоб допомогти людям
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09.08.2021 21:47 Ответить
маєте на увазі трьохлітрові банки? якщо в них щось є, то вони і справді допомагають...
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09.08.2021 21:51 Ответить
Одно літрові
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09.08.2021 21:52 Ответить
бачу, що ви справжній філософ...
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09.08.2021 21:55 Ответить
Статистика за який період? Літній? Так в цей період взагалі практично немає хворих.
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09.08.2021 21:43 Ответить
кацапы это оспаривают выдавая на-гора по 800 ковидных трупов каждый день. Серед 5 млн щеплених у Чехії коронавірус виявили у 0,09% - Цензор.НЕТ 3280
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09.08.2021 22:11 Ответить
Подивися статистику літнього періоду по Індії або США. Ну і по Росії, щоб сумно не було. Серед 5 млн щеплених у Чехії коронавірус виявили у 0,09% - Цензор.НЕТ 8548
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09.08.2021 22:47 Ответить
читати не пробували? "статистика ... нових заражень"
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09.08.2021 22:55 Ответить
ой, мамочка... Білл Гейтс чіпує весь світ... щось це діється у світі?
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09.08.2021 21:54 Ответить
0.09 з привитих, 0.5 з не повністю привитих. Скільки з привитих?
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09.08.2021 22:11 Ответить
Не привитих?
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09.08.2021 22:12 Ответить
"Руководитель ведомства Ладислав Душек отметил, что данные свидетельствуют о том, что вакцинация действительно защищает от серьезного течения болезни."
Видимо поэтому Израиль нацепил на всех маски на улице и готовится к жёсткому локдауну.
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09.08.2021 22:12 Ответить
И это практически при 100% привитого населения
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09.08.2021 23:03 Ответить
Откуда инфа про 100%? Серед 5 млн щеплених у Чехії коронавірус виявили у 0,09% - Цензор.НЕТ 3453
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10.08.2021 00:37 Ответить
Кур по осени считают... Серед 5 млн щеплених у Чехії коронавірус виявили у 0,09% - Цензор.НЕТ 7816
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09.08.2021 23:02 Ответить
Та у вас до осени кур не останется - 800 жмуров каждый день Серед 5 млн щеплених у Чехії коронавірус виявили у 0,09% - Цензор.НЕТ 1861
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10.08.2021 00:38 Ответить
Хехе, а среди непривитых сколько? И когда там вакцинация закончилась?
Ато можем жеж взять 200 в среднем за месяц, поделить эти 6000 на 10.5 лимонов и получим практически те же 0.05%

Вот так и кидают доверчивых лахоу.
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10.08.2021 08:49 Ответить
 
 