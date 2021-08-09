Среди 5 млн привитых в Чехии коронавирус выявили у 0,09%

После завершения вакцинации против COVID-19 в Чехии этим заболеванием заразились примерно 4 570 человек из 5,08 миллиона привитых, то есть 0,09%. После первой дозы вакцины коронавирус подхватили около 23 300 человек (0,5% привитых).

Об этом свидетельсвуют на данные Института информации и статистики в здравоохранении Чехии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Считается, что курс вакцинации завершен через 14 дней после введения второй дозы для таких двухдозных препаратов, как Pfizer/BioNTech, Moderna или AstraZeneca или через такой же промежуток времени после введения однократной вакцины от Johnson&Johnson.

По данным чешского Института информации и статистики в здравоохранении, большинство новых заражений коронавирусом в стране за последние дни - это у людей, которые еще не были привиты. Большинство из новых больных COVID-19 - это молодежь и люди среднего возраста.

В ведомстве отметили, что доля привитых пациентов, которые все же заболели, в последнее время несколько возросла. Это объясняют тем, что привитых людей становится все больше, а также тем, что с момента вакцинации первых пациентов прошло уже немало времени.

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Руководитель ведомства Ладислав Душек отметил, что данные свидетельствуют о том, что вакцинация действительно защищает от серьезного течения болезни.

Всего с начала пандемии в Чехии зафиксировано 1 675 010 случаев коронавируса, в частности 30 363 летальных.