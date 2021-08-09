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Серед 5 млн щеплених у Чехії коронавірус виявили у 0,09%

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Серед 5 млн щеплених у Чехії коронавірус виявили у 0,09%

Після завершення вакцинації проти COVID-19 в Чехії цим захворюванням заразилися приблизно 4 570 людей із 5,08 мільйона щеплених, тобто 0,09%. Після першої дози вакцини коронавірус підхопили близько 23 300 осіб (0,5% щеплених).

Про це свідчать дані Інституту інформації та статистики в охороні здоров’я Чехії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Вважається, що курс вакцинації завершений через 14 днів після введення другої дози для таких дводозних препаратів як Pfizer / BioNTech, Moderna або AstraZeneca або через такий самий проміжок часу після введення однодозової вакцини від Johnson & Johnson.

За даними чеського Інституту інформації та статистики в охороні здоров’я, більшість нових заражень коронавірусом в країні за останні дні - це в людей, які ще не були щеплені. Більшість серед нових хворих на COVID-19 – це молодь та люди середнього віку.

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У відомстві зазначили, що частка щеплених пацієнтів, які все ж захворіли, останнім часом дещо зросла. Це пояснюють тим, що щеплених людей стає все більше, а також тим, що з моменту вакцинації перших пацієнтів минуло вже чимало часу.

Керівник відомства Ладислав Душек наголосив, що дані свідчать про те, що вакцинація дійсно захищає від серйозного перебігу хвороби.

Загалом від початку пандемії в Чехії виявлено 1 675 010 випадків коронавірусу, зокрема 30 363 летальних.

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Топ коментарі
+4
"Руководитель ведомства Ладислав Душек отметил, что данные свидетельствуют о том, что вакцинация действительно защищает от серьезного течения болезни."
Видимо поэтому Израиль нацепил на всех маски на улице и готовится к жёсткому локдауну.
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09.08.2021 22:12
+3
А що не так? Вакцини рятують людей від смерті. Хіба не так?
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09.08.2021 21:25
+3
Статистика за який період? Літній? Так в цей період взагалі практично немає хворих.
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09.08.2021 21:43
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Предварительно подкрутив тесты на коронавирус Среди 5 млн привитых в Чехии коронавирус выявили у 0,09% - Цензор.НЕТ 4148
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09.08.2021 21:19 Відповісти
А що не так? Вакцини рятують людей від смерті. Хіба не так?
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09.08.2021 21:25 Відповісти
Да, а банки - для того створені, щоб допомогти людям
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09.08.2021 21:47 Відповісти
маєте на увазі трьохлітрові банки? якщо в них щось є, то вони і справді допомагають...
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09.08.2021 21:51 Відповісти
Одно літрові
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09.08.2021 21:52 Відповісти
бачу, що ви справжній філософ...
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09.08.2021 21:55 Відповісти
Статистика за який період? Літній? Так в цей період взагалі практично немає хворих.
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09.08.2021 21:43 Відповісти
кацапы это оспаривают выдавая на-гора по 800 ковидных трупов каждый день. Серед 5 млн щеплених у Чехії коронавірус виявили у 0,09% - Цензор.НЕТ 3280
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09.08.2021 22:11 Відповісти
Подивися статистику літнього періоду по Індії або США. Ну і по Росії, щоб сумно не було. Серед 5 млн щеплених у Чехії коронавірус виявили у 0,09% - Цензор.НЕТ 8548
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09.08.2021 22:47 Відповісти
читати не пробували? "статистика ... нових заражень"
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09.08.2021 22:55 Відповісти
ой, мамочка... Білл Гейтс чіпує весь світ... щось це діється у світі?
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09.08.2021 21:54 Відповісти
0.09 з привитих, 0.5 з не повністю привитих. Скільки з привитих?
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09.08.2021 22:11 Відповісти
Не привитих?
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09.08.2021 22:12 Відповісти
"Руководитель ведомства Ладислав Душек отметил, что данные свидетельствуют о том, что вакцинация действительно защищает от серьезного течения болезни."
Видимо поэтому Израиль нацепил на всех маски на улице и готовится к жёсткому локдауну.
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09.08.2021 22:12 Відповісти
И это практически при 100% привитого населения
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09.08.2021 23:03 Відповісти
Откуда инфа про 100%? Серед 5 млн щеплених у Чехії коронавірус виявили у 0,09% - Цензор.НЕТ 3453
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10.08.2021 00:37 Відповісти
Кур по осени считают... Серед 5 млн щеплених у Чехії коронавірус виявили у 0,09% - Цензор.НЕТ 7816
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09.08.2021 23:02 Відповісти
Та у вас до осени кур не останется - 800 жмуров каждый день Серед 5 млн щеплених у Чехії коронавірус виявили у 0,09% - Цензор.НЕТ 1861
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10.08.2021 00:38 Відповісти
Хехе, а среди непривитых сколько? И когда там вакцинация закончилась?
Ато можем жеж взять 200 в среднем за месяц, поделить эти 6000 на 10.5 лимонов и получим практически те же 0.05%

Вот так и кидают доверчивых лахоу.
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10.08.2021 08:49 Відповісти
 
 