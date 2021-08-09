Серед 5 млн щеплених у Чехії коронавірус виявили у 0,09%
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Після завершення вакцинації проти COVID-19 в Чехії цим захворюванням заразилися приблизно 4 570 людей із 5,08 мільйона щеплених, тобто 0,09%. Після першої дози вакцини коронавірус підхопили близько 23 300 осіб (0,5% щеплених).
Про це свідчать дані Інституту інформації та статистики в охороні здоров’я Чехії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Вважається, що курс вакцинації завершений через 14 днів після введення другої дози для таких дводозних препаратів як Pfizer / BioNTech, Moderna або AstraZeneca або через такий самий проміжок часу після введення однодозової вакцини від Johnson & Johnson.
За даними чеського Інституту інформації та статистики в охороні здоров’я, більшість нових заражень коронавірусом в країні за останні дні - це в людей, які ще не були щеплені. Більшість серед нових хворих на COVID-19 – це молодь та люди середнього віку.
У відомстві зазначили, що частка щеплених пацієнтів, які все ж захворіли, останнім часом дещо зросла. Це пояснюють тим, що щеплених людей стає все більше, а також тим, що з моменту вакцинації перших пацієнтів минуло вже чимало часу.
Керівник відомства Ладислав Душек наголосив, що дані свідчать про те, що вакцинація дійсно захищає від серйозного перебігу хвороби.
Загалом від початку пандемії в Чехії виявлено 1 675 010 випадків коронавірусу, зокрема 30 363 летальних.
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Видимо поэтому Израиль нацепил на всех маски на улице и готовится к жёсткому локдауну.
Ато можем жеж взять 200 в среднем за месяц, поделить эти 6000 на 10.5 лимонов и получим практически те же 0.05%
Вот так и кидают доверчивых лахоу.