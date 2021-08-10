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За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 140 008 человек, всего - 4 220 770, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 140 008 человек, всего - 4 220 770, - Минздрав

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 2 457 958 человек.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"140 008 человек вакцинированы против COVID-19 за сутки 9 августа 2021. Первую дозу получили 83 697 человек, полностью иммунизированы - 56 311 человек.

В течение суток работали: 879 мобильных бригад, 2 646 пунктов вакцинации, 310 центров вакцинации.

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С начала прививочной кампании привиты 4 220 770 человек, из них получили одну дозу - 4 220 768 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 457 958 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 6 678 726 прививок", - рассказали в Минздраве.

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 140 008 человек, всего - 4 220 770, - Минздрав 01
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 140 008 человек, всего - 4 220 770, - Минздрав 02
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 140 008 человек, всего - 4 220 770, - Минздрав 03
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До 24 серпня залишилось всього нічого. Не підведіть найвеличнішого і вакцинуйте 70%. Він же обіцяв.
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10.08.2021 09:00 Ответить
Ненене! 73% не надо! Достаточно 25%. Всех зэбаранов и пiд-рашек призываю не вакцинироваться ни в коем случае! За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 140 008 осіб, загалом - 4 220 770, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5120
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10.08.2021 10:02 Ответить
 
 