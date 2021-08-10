За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 140 008 человек, всего - 4 220 770, - Минздрав
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В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 2 457 958 человек.
Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.
"140 008 человек вакцинированы против COVID-19 за сутки 9 августа 2021. Первую дозу получили 83 697 человек, полностью иммунизированы - 56 311 человек.
В течение суток работали: 879 мобильных бригад, 2 646 пунктов вакцинации, 310 центров вакцинации.
С начала прививочной кампании привиты 4 220 770 человек, из них получили одну дозу - 4 220 768 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 457 958 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 6 678 726 прививок", - рассказали в Минздраве.
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Valery Greff
показать весь комментарий10.08.2021 10:02 Ответить Мне нравится 0
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