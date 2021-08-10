В США менее 0,01% привитых от COVID-19 в случае инфицирования попадали в больницы или умирали, - статистика
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Более 99,99% привитых от коронавируса жителей США не сталкивались с тяжелой формой заболевания COVID-19, которая привела бы к госпитализации или летальному исходу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные Центров США по контролю и предотвращению заболеваний (CDC).
Согласно данным CDC, по состоянию на 2 августа более 164 млн жителей США прошли полную вакцинацию от коронавируса. Из них менее 0,001% - 1507 человек - скончались и менее 0,005% - 7101 человек - были госпитализированы с COVID-19, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В CDC также сообщили, что около трети (74%) всех тяжелых случаев приходились на людей в возрасте 65 лет и старше. В агентстве указали, что приблизительно из 1,5 тыс. скончавшихся каждый пятый умирал ввиду какой-либо еще причины помимо заболевания COVID-19, даже если оно протекало тяжело.
Как отмечается, с мая 2021 года в CDC сфокусировались на исследовании только случаев госпитализации или смерти среди тех, кто полностью привился от коронавируса. В агентстве подчеркнули, что до настоящего момента не выявили "никаких неожиданных закономерностей" в тяжелых случаях заболевания вакцинированных.
На прошлой неделе в Белом доме сообщили, что в США от коронавируса полностью вакцинировали 50% населения.
Ранее Центры США по контролю и предотвращению заболеваний (CDC) в свою очередь рекомендовали как привитым, так и не привитым от COVID-19 жителям носить маски в помещениях, особенно в опасных с точки зрения эпидемиологии районах страны. Они мотивировали такой совет тем, что вакцинированный человек так же, как и не вакцинированный, может заразиться более контагиозным штаммом COVID-19 "дельта" и передавать его.
В США с начала пандемии коронавируса выявили более 36,5 млн случаев COVID-19, более 633 тыс. инфицированных скончались.
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а то какой смысл переболевшим вакцинироваться
https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
Доречі, а што єто за медичні протипоказання такі? Це про снідоносців зараз шолі? Так вони і так нє жильци, волкінг деад, рахуй...
А щодо протипоказань, то після прививки мене 30 хвилин не відпускали з поліклініки на випадок алергічної реакції... Хоча я цілком здоровий і ніколи не мав побочки від вакцин!
Добровольно!
Кстате, а вот когда вакциной от оспы прививают, то и не болеют, и вирусы не разносят.
ЗЫ: смотрю забавная байка новая появилась в дополнение к "носим маски чтоп не заразить" - "не болеет, но вирус разносит".
Брависсимо!
Конгениально!
А не привитых сколько процентов не сталкивались за тот же отчётный период?
Не заважайте антиваксерам лежати в реанімації на кисні.
Тому таке порівняння є абсолютно нелогічним і маніпулятивним.