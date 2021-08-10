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В США менее 0,01% привитых от COVID-19 в случае инфицирования попадали в больницы или умирали, - статистика

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

В США менее 0,01% привитых от COVID-19 в случае инфицирования попадали в больницы или умирали, - статистика

Более 99,99% привитых от коронавируса жителей США не сталкивались с тяжелой формой заболевания COVID-19, которая привела бы к госпитализации или летальному исходу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные Центров США по контролю и предотвращению заболеваний (CDC).

Согласно данным CDC, по состоянию на 2 августа более 164 млн жителей США прошли полную вакцинацию от коронавируса. Из них менее 0,001% - 1507 человек - скончались и менее 0,005% - 7101 человек - были госпитализированы с COVID-19, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В CDC также сообщили, что около трети (74%) всех тяжелых случаев приходились на людей в возрасте 65 лет и старше. В агентстве указали, что приблизительно из 1,5 тыс. скончавшихся каждый пятый умирал ввиду какой-либо еще причины помимо заболевания COVID-19, даже если оно протекало тяжело.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 204,1 млн, число жертв - более 4,3 млн. ИНФОГРАФИКА

Как отмечается, с мая 2021 года в CDC сфокусировались на исследовании только случаев госпитализации или смерти среди тех, кто полностью привился от коронавируса. В агентстве подчеркнули, что до настоящего момента не выявили "никаких неожиданных закономерностей" в тяжелых случаях заболевания вакцинированных.

На прошлой неделе в Белом доме сообщили, что в США от коронавируса полностью вакцинировали 50% населения.

Ранее Центры США по контролю и предотвращению заболеваний (CDC) в свою очередь рекомендовали как привитым, так и не привитым от COVID-19 жителям носить маски в помещениях, особенно в опасных с точки зрения эпидемиологии районах страны. Они мотивировали такой совет тем, что вакцинированный человек так же, как и не вакцинированный, может заразиться более контагиозным штаммом COVID-19 "дельта" и передавать его.

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В США с начала пандемии коронавируса выявили более 36,5 млн случаев COVID-19, более 633 тыс. инфицированных скончались.
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Топ комментарии
+5
Где там меркава и монахов.антиковидные борцы? Уже в реанимации? Изучите провакаторы!
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10.08.2021 08:43
+4
Непривитый сам сделал свой выбор, на который имеет право гарантируемое конституцией У США менше 0,01% щеплених від COVID-19 в разі інфікування потрапляли в лікарні або вмирали, - статистика - Цензор.НЕТ 9576 Так что какие могут быть вопросы?
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10.08.2021 08:51
+4
"Более 99,99% привитых от коронавируса жителей США не сталкивались с тяжелой формой заболевания" какие забавные манипуляции пошли. Про Чехию вот вчерась тоже самое прахтически.

А не привитых сколько процентов не сталкивались за тот же отчётный период?
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10.08.2021 08:53
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Правила форума Совет форумчан
и какой процент переболевших повторно заболели и умерли,
а то какой смысл переболевшим вакцинироваться
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10.08.2021 08:41 Ответить
Примерно такой:
https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
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10.08.2021 10:04 Ответить
ну если верить байдену про то . что в сша привито 350 млн. при населении где то 330 млн. то болеют сейчас только вакцинированные потому что не вакцинированных нет. У США менше 0,01% щеплених від COVID-19 в разі інфікування потрапляли в лікарні або вмирали, - статистика - Цензор.НЕТ 9199
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10.08.2021 08:52 Ответить
Зачем опять делать рекламу вакцинам, если привит значит все море по колено
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10.08.2021 08:36 Ответить
Як мінімум, якщо привитий, то можна в Європу їхати... Власне, через це і збираюся прививатися - робота така, що без відряджень ніяк (я навіть у 2019 в 2 турі не голосував через відрядження).
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10.08.2021 08:44 Ответить
привився перший раз, через 2 тижні ще буде треба - під час вакцинації цікавтесь як отримати другу вакцину, бо я не можу записатись - майже всюди все записано на тиждень вперед!
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10.08.2021 08:51 Ответить
жаль, а то может бы клоуна и не избрали бы..
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10.08.2021 08:52 Ответить
Где там меркава и монахов.антиковидные борцы? Уже в реанимации? Изучите провакаторы!
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10.08.2021 08:43 Ответить
Так ачо намордники то таскаем? Пущай антиваксеры передохнут, не?
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10.08.2021 08:46 Ответить
Емм, ну допустим ти привитий, в твій організм попав вірус. Ти не захворів, але носієм вірусу є і чихнув на непривитого... Що буде далі, як думаєш?
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10.08.2021 08:49 Ответить
Непривитый сам сделал свой выбор, на который имеет право гарантируемое конституцией У США менше 0,01% щеплених від COVID-19 в разі інфікування потрапляли в лікарні або вмирали, - статистика - Цензор.НЕТ 9576 Так что какие могут быть вопросы?
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10.08.2021 08:51 Ответить
Непривитий міг зробити вибір на користь прививки, але ще чекає пфайзер/модерну... Або людина хоче привитися, але має медичні протипоказання...
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10.08.2021 08:54 Ответить
Станом на 10 серпня 2021 року в Україні кожний охочий може привитися будь-якою існуючою вакциною. Дефіциту зараз не має У США менше 0,01% щеплених від COVID-19 в разі інфікування потрапляли в лікарні або вмирали, - статистика - Цензор.НЕТ 1539
Доречі, а што єто за медичні протипоказання такі? Це про снідоносців зараз шолі? Так вони і так нє жильци, волкінг деад, рахуй...
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10.08.2021 08:57 Ответить
Емм, дефіцит є, я то бачу... Я на першу прививку модерною попав разу з третього - тупо скасовували онлайн-запис в Хелсі через те, що вакцина закінчилася. І то попав не у своєму районі Києва, довелося їхати! Про пфайзер мовчу вже - у Хелсі.мі на нього лише пенсіонери можуть записатися, так і написано на сайті: вакцина лише для тих, кому 60+.

А щодо протипоказань, то після прививки мене 30 хвилин не відпускали з поліклініки на випадок алергічної реакції... Хоча я цілком здоровий і ніколи не мав побочки від вакцин!
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10.08.2021 09:00 Ответить
У нас від підприємства вакцинюють всіх охочих, інша справа, що бажаючих кіт наплакав У США менше 0,01% щеплених від COVID-19 в разі інфікування потрапляли в лікарні або вмирали, - статистика - Цензор.НЕТ 4928
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10.08.2021 09:05 Ответить
Надо вас как в дойчляндии травить: не вакцинировался? значит каждую неделю тест, с октября платный.

Добровольно! У США менше 0,01% щеплених від COVID-19 в разі інфікування потрапляли в лікарні або вмирали, - статистика - Цензор.НЕТ 1553
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10.08.2021 09:08 Ответить
У нас не будет как в Германии. Украинцы вольный и свободный народ, по этому на выборах голосуют за клована в косоворотке У США менше 0,01% щеплених від COVID-19 в разі інфікування потрапляли в лікарні або вмирали, - статистика - Цензор.НЕТ 8958
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10.08.2021 09:12 Ответить
У тому-то й справа, що ВІД ПІДПРИЄМСТВА! Хоча підприємства також різні бувають - знайомій у офісі пообіцяли Пфайзер, а по факту привезли Коронавак... Так що пішла вона вакцинуватися модерною разом зі мною!
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10.08.2021 09:14 Ответить
Не "предприятия", а "организованные коллективы". Организуйте коллектив и прививайтесь.
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10.08.2021 10:07 Ответить
Бесплатно токо первые 2-3 дозы, чтоб привыкание создать.
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10.08.2021 09:02 Ответить
А шо будет?
Кстате, а вот когда вакциной от оспы прививают, то и не болеют, и вирусы не разносят.

ЗЫ: смотрю забавная байка новая появилась в дополнение к "носим маски чтоп не заразить" - "не болеет, но вирус разносит".
Брависсимо!
У США менше 0,01% щеплених від COVID-19 в разі інфікування потрапляли в лікарні або вмирали, - статистика - Цензор.НЕТ 3966
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10.08.2021 08:55 Ответить
Ну так взагалі ковідом і не привиті можуть не хворіти, а вірус розносити... Ти це тільки узнав?
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10.08.2021 09:01 Ответить
Ага. Не болеет, значит вирус не размножается - сколько нахватал, столько и разнёс.

Конгениально!
У США менше 0,01% щеплених від COVID-19 в разі інфікування потрапляли в лікарні або вмирали, - статистика - Цензор.НЕТ 2805
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10.08.2021 09:03 Ответить
Тю блін, так є купа хвороб, де людина не хворіє, а заразу розносить - від грипу і до герпесу...
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10.08.2021 09:43 Ответить
Кстате есть и картинка на эту тему:

У США менше 0,01% щеплених від COVID-19 в разі інфікування потрапляли в лікарні або вмирали, - статистика - Цензор.НЕТ 4098
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10.08.2021 09:36 Ответить
Непривитий дятел, як усі інші, теж може піймати корону, але має набагато більше шансів загриміти в лікарню, де його будуть змушені лікувати, витрачати купу ресурсів і ризикувати здоров'ям персоналу. І ще не факт, що цей дятел виживе. Шо тобі не ясно?
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10.08.2021 12:34 Ответить
І так, хвороби ж різні є, у кожної свій перебіг... Віспу привиті не розносять, а грип розносять аж бігом - і це ні для кого не секрет! Мало того, привиті хворіють грипом, але зазвичай у легкій формі.... Логічніше порівнювати ковід і грип, а не ковід і оспу, бо ковід більше на грип схожий! Обоє - ОРВІ, по суті...
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10.08.2021 09:45 Ответить
"Более 99,99% привитых от коронавируса жителей США не сталкивались с тяжелой формой заболевания" какие забавные манипуляции пошли. Про Чехию вот вчерась тоже самое прахтически.

А не привитых сколько процентов не сталкивались за тот же отчётный период?
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10.08.2021 08:53 Ответить
парашці судить невозможно - оттуда данные даже отдалённо достоверные не напоминают.
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10.08.2021 08:57 Ответить
Ну судячи по рашці, то дофіга якраз стикнулися! Привитий супутніком=непривитий, якщо шо...
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10.08.2021 08:56 Ответить
Да пофіг.
Не заважайте антиваксерам лежати в реанімації на кисні.
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10.08.2021 08:54 Ответить
ну це якби логічно, бо колять-то не сам вірус, а його дуже і дуже ослаблену форму!!! Подивився би я на результат, якби кололи ПОВНОЦІННИЙ ВІРУС! ХАХАХАХА
Тому таке порівняння є абсолютно нелогічним і маніпулятивним.
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10.08.2021 09:16 Ответить
 
 