За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 140 008 осіб, загалом - 4 220 770, - МОЗ
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В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 2 457 958 осіб.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.
140 008 людей вакциновано проти COVID-19 за добу 09 серпня 2021 року. Одну дозу отримали 83 697 людей, повністю імунізовані - 56 311 людей.
Протягом доби працювали: - 879 мобільних бригад, - 2 646 пунктів щеплення; - 310 центрів вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 220 770 людей, з них отримали одну дозу – 4 220 768 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 457 958 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 6 678 726 щеплень", - розповіли в МОЗ.
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Valery Greff
показати весь коментар10.08.2021 10:02 Відповісти Мені подобається 0
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