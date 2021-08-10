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Лифт с пассажирами оборвался в Одессе, - Нацполиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Лифт с пассажирами оборвался в Одессе, - Нацполиция

Одесские правоохранители расследуют причины обрушения лифта с пятого этажа одного из многоэтажных домов на ул. Владимира Высоцкого, в лифте в это время находились два человека, они не пострадали.

 Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Национальной полиции Одесской области.

"В одной из многоэтажек на улице Владимира Высоцкого с пятого этажа сорвался лифт с двумя пассажирами. Мужчину и женщину, которые были внутри, эвакуировали. Они не пострадали", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что при движении на первый этаж в лифтовой кабине сработало экстренное торможение и она застряла между четвертым и третьим этажом.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 275 (Нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+5
Так он сорвался или сработало екстренное торможение или и то, и другое? "Текст немного по-дебильному написан"(С). Оборвать лифт тяжело -трос рассчитан на 15-кратную перегрузку.
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10.08.2021 09:37
+1
Ичё? Тормаз сработал - значит чтото да работало
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10.08.2021 09:24
+1
Відео бажаєте !?
ПС ))Більшість ліфтів в Україні вже давно відпрацювали свій *моторесурс* .

А новий коштує кучу бабла .
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10.08.2021 09:26
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А кто лифт будет мыть?
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10.08.2021 09:23 Ответить
Это ж чем они там таким занимались в лифте? Лифт с пассажирами оборвался в Одессе, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7383 Лифт с пассажирами оборвался в Одессе, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6897
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10.08.2021 09:24 Ответить
Відео бажаєте !?
ПС ))Більшість ліфтів в Україні вже давно відпрацювали свій *моторесурс* .

А новий коштує кучу бабла .
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10.08.2021 09:26 Ответить
Після того як п"яна парочка занялася секосом в одному з парків Києва, повторити дану процедуру в кабіні ліфта - це мила справа Лифт с пассажирами оборвался в Одессе, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3884
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10.08.2021 09:29 Ответить
Все, що треба для безпеки - замінити троси.
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10.08.2021 09:58 Ответить
когда падали жидко какали и писяли
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10.08.2021 09:26 Ответить
Ичё? Тормаз сработал - значит чтото да работало
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10.08.2021 09:24 Ответить
Как-то читал объявление о продаже не сработавшей подушки безопасности с авто после аварии...
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10.08.2021 10:33 Ответить
А что вызвало удивление? Ліфт із пасажирами зірвався в Одесі, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2142
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10.08.2021 10:37 Ответить
Там авто перевернулось, думаю, исправная подушка должна была сработать...
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10.08.2021 10:51 Ответить
Неа. Могла быть просто отключена, могла не сработать бо не было достаточного фронтального удара....
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10.08.2021 11:18 Ответить
Я сужу не с технической стороны, а как обыватель: авария - не сработала - хочешь еще раз попробовать? - покупай.
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10.08.2021 13:16 Ответить
Есть модуль управления подушками, инерционный датчик (железяка на пружинке) и электроника, отстроены так, чтоб сработало только при достаточно сильном ударе, вот его брать б\у не стоит(есть шанс что пружина растянута, и подушка стрельнет просто при проезде кочки). По правилам производителя модуль AirBag только меняется, подушка это исполнительный механизм (мешок с пиропатроном, который невозможно проверить даже на заводе при изготовлении, только на сопротивление нити поджига пиропатрона).
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10.08.2021 14:14 Ответить
Дома кстати не такие уж и старые
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10.08.2021 09:25 Ответить
Так он сорвался или сработало екстренное торможение или и то, и другое? "Текст немного по-дебильному написан"(С). Оборвать лифт тяжело -трос рассчитан на 15-кратную перегрузку.
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10.08.2021 09:37 Ответить
Ниже статьи ссылка еще на одну заметку, теперь уже с пострадавшими. Видимо, это продолжение и при проведении следственных действий лифт снова сорвался. Запутанное получается дело. Прослеживаются элементы мистики.
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10.08.2021 09:44 Ответить
А вы всегда так выводы делаете? По надписям на заборах?))) Ссылка, о которой вы говорите, говорит о событиях трехмесячной давности)))
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10.08.2021 10:13 Ответить
На жаль, це вже не рідкість, а фактично даність, тому що багато ліфтів не оновлюють, або роблять неякісний монтаж і ремонт, тому багато хто виходить з ладу навіть раніше за термін експлуатації. Крім установки дуже важливо, щоб підтримка ліфта продовжувала працювати, щоб за їхньою надійністю стежили, тому що це справа відповідальна. Ми коли у себе ставили ліфт, то зверталися до https://lmlift.com/ і ніяких проблем. Мало того що швидко змогли зробити якісний монтаж, так ще й допомагають в тех обслуговуванні і стежать за його роботою. Це важливо і за ліфт можна не хвилюватися. У нас усі мешканці задоволені.
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10.11.2023 01:05 Ответить
 
 