УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
3770 відвідувачів онлайн
Новини Події
7 487 18
ліфт (23) Одеса (4013) Нацполіція (13914)

Ліфт із пасажирами зірвався в Одесі, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Події

Ліфт із пасажирами зірвався в Одесі, - Нацполіція

Одеські правоохоронці розслідують причини обвалення ліфта з п'ятого поверху одного з багатоповерхових будинків на вул. Володимира Висоцького, в ліфті в цей час перебували двоє людей, вони не постраждали.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Національної поліції Одеської області.

"В одній з багатоповерхівок на вулиці Володимира Висоцького з п'ятого поверху зірвався ліфт з двома пасажирами. Чоловіка і жінку, які були всередині, евакуювали. Вони не постраждали", - йдеться в повідомленні.

Попередньо встановлено, що при русі на перший поверх в ліфтовій кабіні спрацювало екстрене гальмування і вона застрягла між четвертим і третім поверхом.

Читайте також: У житловому будинку Одеси впав ліфт із поліцейськими та понятими: вісім осіб госпіталізовано

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 275 (Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+5
Так он сорвался или сработало екстренное торможение или и то, и другое? "Текст немного по-дебильному написан"(С). Оборвать лифт тяжело -трос рассчитан на 15-кратную перегрузку.
показати весь коментар
10.08.2021 09:37
+1
Ичё? Тормаз сработал - значит чтото да работало
показати весь коментар
10.08.2021 09:24
+1
Відео бажаєте !?
ПС ))Більшість ліфтів в Україні вже давно відпрацювали свій *моторесурс* .

А новий коштує кучу бабла .
показати весь коментар
10.08.2021 09:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А кто лифт будет мыть?
показати весь коментар
10.08.2021 09:23 Відповісти
Это ж чем они там таким занимались в лифте? Лифт с пассажирами оборвался в Одессе, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7383 Лифт с пассажирами оборвался в Одессе, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6897
показати весь коментар
10.08.2021 09:24 Відповісти
Відео бажаєте !?
ПС ))Більшість ліфтів в Україні вже давно відпрацювали свій *моторесурс* .

А новий коштує кучу бабла .
показати весь коментар
10.08.2021 09:26 Відповісти
Після того як п"яна парочка занялася секосом в одному з парків Києва, повторити дану процедуру в кабіні ліфта - це мила справа Лифт с пассажирами оборвался в Одессе, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3884
показати весь коментар
10.08.2021 09:29 Відповісти
Все, що треба для безпеки - замінити троси.
показати весь коментар
10.08.2021 09:58 Відповісти
когда падали жидко какали и писяли
показати весь коментар
10.08.2021 09:26 Відповісти
Ичё? Тормаз сработал - значит чтото да работало
показати весь коментар
10.08.2021 09:24 Відповісти
Как-то читал объявление о продаже не сработавшей подушки безопасности с авто после аварии...
показати весь коментар
10.08.2021 10:33 Відповісти
А что вызвало удивление? Ліфт із пасажирами зірвався в Одесі, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2142
показати весь коментар
10.08.2021 10:37 Відповісти
Там авто перевернулось, думаю, исправная подушка должна была сработать...
показати весь коментар
10.08.2021 10:51 Відповісти
Неа. Могла быть просто отключена, могла не сработать бо не было достаточного фронтального удара....
показати весь коментар
10.08.2021 11:18 Відповісти
Я сужу не с технической стороны, а как обыватель: авария - не сработала - хочешь еще раз попробовать? - покупай.
показати весь коментар
10.08.2021 13:16 Відповісти
Есть модуль управления подушками, инерционный датчик (железяка на пружинке) и электроника, отстроены так, чтоб сработало только при достаточно сильном ударе, вот его брать б\у не стоит(есть шанс что пружина растянута, и подушка стрельнет просто при проезде кочки). По правилам производителя модуль AirBag только меняется, подушка это исполнительный механизм (мешок с пиропатроном, который невозможно проверить даже на заводе при изготовлении, только на сопротивление нити поджига пиропатрона).
показати весь коментар
10.08.2021 14:14 Відповісти
Дома кстати не такие уж и старые
показати весь коментар
10.08.2021 09:25 Відповісти
Так он сорвался или сработало екстренное торможение или и то, и другое? "Текст немного по-дебильному написан"(С). Оборвать лифт тяжело -трос рассчитан на 15-кратную перегрузку.
показати весь коментар
10.08.2021 09:37 Відповісти
Ниже статьи ссылка еще на одну заметку, теперь уже с пострадавшими. Видимо, это продолжение и при проведении следственных действий лифт снова сорвался. Запутанное получается дело. Прослеживаются элементы мистики.
показати весь коментар
10.08.2021 09:44 Відповісти
А вы всегда так выводы делаете? По надписям на заборах?))) Ссылка, о которой вы говорите, говорит о событиях трехмесячной давности)))
показати весь коментар
10.08.2021 10:13 Відповісти
На жаль, це вже не рідкість, а фактично даність, тому що багато ліфтів не оновлюють, або роблять неякісний монтаж і ремонт, тому багато хто виходить з ладу навіть раніше за термін експлуатації. Крім установки дуже важливо, щоб підтримка ліфта продовжувала працювати, щоб за їхньою надійністю стежили, тому що це справа відповідальна. Ми коли у себе ставили ліфт, то зверталися до https://lmlift.com/ і ніяких проблем. Мало того що швидко змогли зробити якісний монтаж, так ще й допомагають в тех обслуговуванні і стежать за його роботою. Це важливо і за ліфт можна не хвилюватися. У нас усі мешканці задоволені.
показати весь коментар
10.11.2023 01:05 Відповісти
 
 