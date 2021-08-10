Ліфт із пасажирами зірвався в Одесі, - Нацполіція

Одеські правоохоронці розслідують причини обвалення ліфта з п'ятого поверху одного з багатоповерхових будинків на вул. Володимира Висоцького, в ліфті в цей час перебували двоє людей, вони не постраждали.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Національної поліції Одеської області.

"В одній з багатоповерхівок на вулиці Володимира Висоцького з п'ятого поверху зірвався ліфт з двома пасажирами. Чоловіка і жінку, які були всередині, евакуювали. Вони не постраждали", - йдеться в повідомленні.

Попередньо встановлено, що при русі на перший поверх в ліфтовій кабіні спрацювало екстрене гальмування і вона застрягла між четвертим і третім поверхом.

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За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 275 (Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.