Вспышку сальмонеллеза зафиксировали в Белой Церкви: 7 человек посетили кафе

В Белой Церкви зарегистрирована вспышка сальмонеллеза среди 7 человек, которые связывают свое заболевание с употреблением готовых блюд в одном из заведений общественного питания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Белоцерковской РГА.

"В ходе расследования причин вспышки проведено инспектирование заведения общественного питания на предмет соблюдения законодательства в сфере безопасности пищевых продуктов, в результате которого выявлен ряд нарушений (не обеспечены надлежащие санитарно-гигиенические условия для хранения пищевых продуктов и изготовления готовых блюд; обнаружена продукция с истекшим сроком реализации; к работе допускают персонал без прохождения медицинского осмотра и бактериологического обследования; и т.д.)", - говорится в сообщении.

Проведен отбор образцов для проведения бактериологических исследований на наличие патогенной и условно-патогенной флоры (смывы с оборудования, готовые блюда, продовольственное сырье, питьевая вода). Персонал заведения обследован на выявление носителей возбудителей кишечных инфекций.

С целью предотвращения распространения инфекции до установления причин и причин возникновения вспышки приняты определенные меры.

Работа заведения общественного питания временно приостановлена ​​до устранения выявленных нарушений. Отстранены от работы 5 человек из числа персонала заведения, работавших без прохождения медицинского осмотра. Изъята из оборота и передана на утилизацию непригодная к употреблению продукция.

Руководителю предоставлено предписание об устранении нарушений требований законодательства и составлен Протокол об административном правонарушении.

С персоналом кафе была проведена санитарно-просветительная работа по профилактике острых кишечных инфекций и пищевых отравлений. Эпидемиологическое расследование продолжается.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из отеля - в больницу: в курортной Грибовке отравились 9 детей, которые приехали на отдых из Киева