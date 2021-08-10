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Белая_Церковь (160) Киевская область (3537) отравление (1572)

Вспышку сальмонеллеза зафиксировали в Белой Церкви: 7 человек посетили кафе

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Вспышку сальмонеллеза зафиксировали в Белой Церкви: 7 человек посетили кафе

В Белой Церкви зарегистрирована вспышка сальмонеллеза среди 7 человек, которые связывают свое заболевание с употреблением готовых блюд в одном из заведений общественного питания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Белоцерковской РГА.

"В ходе расследования причин вспышки проведено инспектирование заведения общественного питания на предмет соблюдения законодательства в сфере безопасности пищевых продуктов, в результате которого выявлен ряд нарушений (не обеспечены надлежащие санитарно-гигиенические условия для хранения пищевых продуктов и изготовления готовых блюд; обнаружена продукция с истекшим сроком реализации; к работе допускают персонал без прохождения медицинского осмотра и бактериологического обследования; и т.д.)", - говорится в сообщении.

Проведен отбор образцов для проведения бактериологических исследований на наличие патогенной и условно-патогенной флоры (смывы с оборудования, готовые блюда, продовольственное сырье, питьевая вода). Персонал заведения обследован на выявление носителей возбудителей кишечных инфекций.

С целью предотвращения распространения инфекции до установления причин и причин возникновения вспышки приняты определенные меры.

Работа заведения общественного питания временно приостановлена ​​до устранения выявленных нарушений. Отстранены от работы 5 человек из числа персонала заведения, работавших без прохождения медицинского осмотра. Изъята из оборота и передана на утилизацию непригодная к употреблению продукция.

Руководителю предоставлено предписание об устранении нарушений требований законодательства и составлен Протокол об административном правонарушении.

С персоналом кафе была проведена санитарно-просветительная работа по профилактике острых кишечных инфекций и пищевых отравлений. Эпидемиологическое расследование продолжается.

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Автор: Богдан Гуньковський
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о каком контроле и соблюдении санитарных норм может быть, если шаурмяшные, чебуречные и пирожковые на каждом углу без каких либо санитарных норм с товаром под лучами палящего солнца? вопрос только времени где!
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10.08.2021 10:08 Ответить
Як взагалі там можна щось купляти?!
При нинішній техніці вдома обід готується за 30 хвилин.
У вас що, дома кухні немає?
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10.08.2021 11:18 Ответить
Зайдіть вечором в любий супермаркет (Сільпо .....) де є кулінарія, там черга стоїть, нарід вертається додому вечерять буде. Та й то не все, в цю неділю в 10:30 ранку теж сільпо в "Рівер молі" молоді люди стояли і набирали повноцінні сніданки.
А ви кажете. Молоді люди зараз не хочуть заморачуватись на готуванні їдла.
Так що кулінарія і фаст-фуд руліт.
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10.08.2021 12:28 Ответить
ЭТО ХЙЛО 100% !!!
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10.08.2021 11:04 Ответить
 
 