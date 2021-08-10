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Спалах сальмонельозу зафіксували в Білій Церкві: 7 осіб відвідали кафе

Новини Цензор.НЕТ Події

Спалах сальмонельозу зафіксували в Білій Церкві: 7 осіб відвідали кафе

У Білій Церкві зареєстровано спалах сальмонельозу серед 7 осіб, які пов'язують своє захворювання з вживанням готових страв в одному із закладів громадського харчування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Білоцерківської РДА.

"У ході розслідування причин спалаху проведено інспектування закладу громадського харчування на предмет дотримання законодавства у сфері безпечності харчових продуктів, в результаті якого виявлено низку порушень (не забезпечені належні санітарно-гігієнічні умови для зберігання харчових продуктів та виготовлення готових страв; виявлена продукція з вичерпаним терміном реалізації; до роботи допускають персонал без проходження медичного огляду та бактеріологічного обстеження; тощо)", - йдеться в повідомленні.

Проведено відбір зразків для проведення бактеріологічних досліджень на наявність патогенної та умовно-патогенної флори (змиви з обладнання, готові страви, продовольча сировина, питна вода), Персонал закладу обстежено на виявлення носіїв збудників кишкових інфекцій.

З метою попередження поширення інфекції до встановлення причин і обставнин виникнення спалаху Вжиті певні заходи.

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Робота закладу громадського харчування тимчасово призупинена до усунення виявлених порушень. Відсторонено від роботи 5 осіб з числа персонал закладу, який працював без проходження медичного огляду. Вилучено з обігу та передано на утилізацію непридатну до споживання продукцію.

Керівнику закладу надано Припис про усунення порушень вимог законодавства та складено Протокол про адміністративне правопорушення.

З персоналом кафе була проведена санітарно-просвітницька робота з профілактики гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь. Епідеміологічне розслідування триває.

Автор: Анастасія Потіха
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о каком контроле и соблюдении санитарных норм может быть, если шаурмяшные, чебуречные и пирожковые на каждом углу без каких либо санитарных норм с товаром под лучами палящего солнца? вопрос только времени где!
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10.08.2021 10:08 Відповісти
Як взагалі там можна щось купляти?!
При нинішній техніці вдома обід готується за 30 хвилин.
У вас що, дома кухні немає?
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10.08.2021 11:18 Відповісти
Зайдіть вечором в любий супермаркет (Сільпо .....) де є кулінарія, там черга стоїть, нарід вертається додому вечерять буде. Та й то не все, в цю неділю в 10:30 ранку теж сільпо в "Рівер молі" молоді люди стояли і набирали повноцінні сніданки.
А ви кажете. Молоді люди зараз не хочуть заморачуватись на готуванні їдла.
Так що кулінарія і фаст-фуд руліт.
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10.08.2021 12:28 Відповісти
ЭТО ХЙЛО 100% !!!
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10.08.2021 11:04 Відповісти
 
 