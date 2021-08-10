США ввели санкции против трех российских компаний

США ввели санкции против трех компаний из России в рамках запрета на передачу Ирану, КНДР и Сирии технологий по оружию массового уничтожения, а также средств их доставки.

Соответствующий документ Госдепартамента размещен на сайте Федерального реестра США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

Под ограничения попали научно-производственное предприятие "Пульсар", а также компании Charter Green Light Moscow и Asia-Invest LLC, а также любые их дочерние структуры.

Решение вступило в силу 29 июля.



Санкции запрещают заключение контрактов с фигурантами списка на закупку любых товаров и технологий, помощь им со стороны госструктур, продажу им оружия и выдачу лицензий на приобретение товаров, которые подпадают под действие экспортного контроля.

Санкции будут действовать два года.

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