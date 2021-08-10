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США ввели санкции против трех российских компаний

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

США ввели санкции против трех российских компаний

США ввели санкции против трех компаний из России в рамках запрета на передачу Ирану, КНДР и Сирии технологий по оружию массового уничтожения, а также средств их доставки.

Соответствующий документ Госдепартамента размещен на сайте Федерального реестра США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

Под ограничения попали научно-производственное предприятие "Пульсар", а также компании Charter Green Light Moscow и Asia-Invest LLC, а также любые их дочерние структуры.

Решение вступило в силу 29 июля.

Санкции запрещают заключение контрактов с фигурантами списка на закупку любых товаров и технологий, помощь им со стороны госструктур, продажу им оружия и выдачу лицензий на приобретение товаров, которые подпадают под действие экспортного контроля.

Санкции будут действовать два года.

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Автор: Ірина Дашківська
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США ввели санкции против трех российских компаний - Цензор.НЕТ 6848 США ввели санкции против трех российских компаний - Цензор.НЕТ 9687
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10.08.2021 09:56 Ответить
Наступит ли тот день, когда раисю отключат от SWIFT? Зачем мордору деньги, там же только орки - ламать, крушить, гасить!!
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10.08.2021 10:01 Ответить
Мощно пернули в лужу...
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10.08.2021 10:09 Ответить
вопиющий акт оголтелой русофобии США ввели санкції проти трьох російських компаній - Цензор.НЕТ 3893 ( манька федерация немытые волосы королева кокса мид нарасии)
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10.08.2021 10:22 Ответить
какой ужас! ))))))
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10.08.2021 10:26 Ответить
Байден молодец.
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10.08.2021 10:55 Ответить
Лет 7 назад новости о санкциях вызывали массу положительных эмоций. Сегодня, увы, они вызывают усмешку. Может быть потому, что санкций уже овермного, а пример Сименс показал, что на санкции можно спокойно ложить. А может быть потому, что слово санкции начало ассоциироваться с зелёной клоунадой
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10.08.2021 11:13 Ответить
 
 