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США ввели санкції проти трьох російських компаній

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

США ввели санкції проти трьох російських компаній

США ввели санкції проти трьох компаній із Росії в рамках заборони на передачу Ірану, КНДР і Сирії технологій щодо зброї масового знищення, а також засобів їх доставки.

Відповідний документ Держдепартаменту розміщений на сайті Федерального реєстру США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

Під обмеження потрапили науково-виробниче підприємство "Пульсар", а також компанії Charter Green Light Moscow і Asia-Invest LLC, а також будь-які їхні дочірні структури.

Рішення набуло чинності 29 липня.

Санкції забороняють укладення контрактів із фігурантами списку на закупівлю будь-яких товарів і технологій, допомогу їм із боку держструктур, продаж їм зброї і видачу ліцензій на придбання товарів, які підпадають під дію експортного контролю.

Санкції будуть діяти два роки.

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США ввели санкции против трех российских компаний - Цензор.НЕТ 6848 США ввели санкции против трех российских компаний - Цензор.НЕТ 9687
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10.08.2021 09:56 Відповісти
Наступит ли тот день, когда раисю отключат от SWIFT? Зачем мордору деньги, там же только орки - ламать, крушить, гасить!!
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10.08.2021 10:01 Відповісти
Мощно пернули в лужу...
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10.08.2021 10:09 Відповісти
вопиющий акт оголтелой русофобии США ввели санкції проти трьох російських компаній - Цензор.НЕТ 3893 ( манька федерация немытые волосы королева кокса мид нарасии)
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10.08.2021 10:22 Відповісти
какой ужас! ))))))
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10.08.2021 10:26 Відповісти
Байден молодец.
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10.08.2021 10:55 Відповісти
Лет 7 назад новости о санкциях вызывали массу положительных эмоций. Сегодня, увы, они вызывают усмешку. Может быть потому, что санкций уже овермного, а пример Сименс показал, что на санкции можно спокойно ложить. А может быть потому, что слово санкции начало ассоциироваться с зелёной клоунадой
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10.08.2021 11:13 Відповісти
 
 