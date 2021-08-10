США ввели санкції проти трьох російських компаній

США ввели санкції проти трьох компаній із Росії в рамках заборони на передачу Ірану, КНДР і Сирії технологій щодо зброї масового знищення, а також засобів їх доставки.

Відповідний документ Держдепартаменту розміщений на сайті Федерального реєстру США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

Під обмеження потрапили науково-виробниче підприємство "Пульсар", а також компанії Charter Green Light Moscow і Asia-Invest LLC, а також будь-які їхні дочірні структури.

Рішення набуло чинності 29 липня.

Санкції забороняють укладення контрактів із фігурантами списку на закупівлю будь-яких товарів і технологій, допомогу їм із боку держструктур, продаж їм зброї і видачу ліцензій на придбання товарів, які підпадають під дію експортного контролю.

Санкції будуть діяти два роки.

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