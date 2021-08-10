По факту препятствования проведению богослужения ПЦУ в оккупированном Крыму начато производство, - прокуратура АРК
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Прокуратура Автономной республики Крым начала уголовное производство по факту незаконного препятствования осуществлению религиозного обряда на территории временно оккупированного полуострова.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщает пресс-служба прокуратуры АРК.
"Сотрудники незаконно созданного "Центра противодействия экстремизму г. Симферополя" проникли в помещение монастыря святого Димитрия Солунского Крымской епархии ПЦУ в с. Балки Белогорского района и заставили настоятеля остановить утреннее богослужение. Свои незаконные действия "правоохранители" пытались обосновать тем, что молитва осуществлялась в несоответствии российскому законодательству", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такие действия оккупантов является прямым нарушением норм международного гуманитарного права и очередным подтверждением дискриминации и давления на единую украинскую религиозную общину в оккупированном Крыму.
"Следовательно, в рамках уголовного производства, будет предоставлена соответствующая правовая оценка указанным действиям представителей оккупационных властей", - подчеркнули в прокуратуре.
Кроме того, прокуратура АРК уже осуществляет процессуальное руководство в ряде уголовных производств касательно ущемления ПЦУ на временно оккупированном полуострове. Речь идет о захвате вооруженными лицами здания храма Покрова Пресвятой Богородицы УПЦ Киевского патриархата, расположенного в с. Перевальное; недопущении настоятеля и прихожан к службе; присвоении движимого и недвижимого имущества Управления Крымской Епархии ПЦУ, в результате чего служители церкви лишены возможности проводить религиозные обряды; демонтаж деревянного храма Православной церкви Украины "Неопалимая купина" в г. Евпатория, и других фактах.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее российские "силовики центра по борьбе с экстремизмом" ворвались в храм Крымской епархии Православной Церкви Украины в селе Балки Белогорского района и заставили настоятеля архимандрита Дамиана остановить утреннее богослужение. Они сообщили, что священник якобы совершал молитву не в соответствии с российским законодательством и начали составлять протоколы на присутсвующих.
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не, реально - надо бы такое сделать - и оно потом будет от каждого шороха еще больше отходов в коротенькие брюки производить. мерзкий, отвратительный, жалкий, но как Моргенштемп высрал - кросаучег(но только потому шо делает шо хочет, все бы так хотели - захотел - построил ракету на ядерной тяге, захотел - запустил, захотел - облучил ватников радиацией - лафа чо)))