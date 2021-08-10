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Новости Происшествия Репрессии в оккупированном Крыму
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По факту препятствования проведению богослужения ПЦУ в оккупированном Крыму начато производство, - прокуратура АРК

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

По факту препятствования проведению богослужения ПЦУ в оккупированном Крыму начато производство, - прокуратура АРК

Прокуратура Автономной республики Крым начала уголовное производство по факту незаконного препятствования осуществлению религиозного обряда на территории временно оккупированного полуострова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщает пресс-служба прокуратуры АРК.

"Сотрудники незаконно созданного "Центра противодействия экстремизму г. Симферополя" проникли в помещение монастыря святого Димитрия Солунского Крымской епархии ПЦУ в с. Балки Белогорского района и заставили настоятеля остановить утреннее богослужение. Свои незаконные действия "правоохранители" пытались обосновать тем, что молитва осуществлялась в несоответствии российскому законодательству", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие действия оккупантов является прямым нарушением норм международного гуманитарного права и очередным подтверждением дискриминации и давления на единую украинскую религиозную общину в оккупированном Крыму.

"Следовательно, в рамках уголовного производства, будет предоставлена соответствующая правовая оценка указанным действиям представителей оккупационных властей", - подчеркнули в прокуратуре.

Кроме того, прокуратура АРК уже осуществляет процессуальное руководство в ряде уголовных производств касательно ущемления ПЦУ на временно оккупированном полуострове. Речь идет о захвате вооруженными лицами здания храма Покрова Пресвятой Богородицы УПЦ Киевского патриархата, расположенного в с. Перевальное; недопущении настоятеля и прихожан к службе; присвоении движимого и недвижимого имущества Управления Крымской Епархии ПЦУ, в результате чего служители церкви лишены возможности проводить религиозные обряды; демонтаж деревянного храма Православной церкви Украины "Неопалимая купина" в г. Евпатория, и других фактах.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее российские "силовики центра по борьбе с экстремизмом" ворвались в храм Крымской епархии Православной Церкви Украины в селе Балки Белогорского района и заставили настоятеля архимандрита Дамиана остановить утреннее богослужение. Они сообщили, что священник якобы совершал молитву не в соответствии с российским законодательством и начали составлять протоколы на присутсвующих.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Отделение церкви от государства - принцип взаимоотношений государства и церкви, предполагающий отказ государства от вмешательства в дела церкви; свободу граждан от принуждения к исповеданию той или иной религии; отсутствие закрепленных за церковью государственных функций.
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10.08.2021 11:28 Ответить
Это не государство, а истинная религия должна быть отдельно! Если церковь имеет дела с политикой, то это противоречит Библии.
"Не любите ни мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви к Отцу, потому что всё, что в мире: желание плоти, желание глаз и хвастовство своим достатком,- не от Отца, а от этого мира. И мир проходит, и его желания, а исполняющий волю Бога будет жить вечно." (1 Иоанна 2: 15-17)

«Не делай себе резное или какое-либо другое изображение того, что в небесах вверху, на земле внизу или в водах ниже земли. Не кланяйся и не служи им, потому что я, твой Бог Иегова,- Бог, требующий исключительной преданности» (Исход 20: 4, 5).
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10.08.2021 21:54 Ответить
какие санкции??? выгнать накуй @ук православных РПЦ МП из Киево-Печерской Лавры и всего делов!!!!!!!!!!! нормальная ответочка будет!!!
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10.08.2021 11:34 Ответить
так проклянут пусть Путина, он еще 5 ниточек на клешню нацепит и завербует 50 шаманов шоб сражались с анафемой По факту препятствования проведению богослужения ПЦУ в оккупированном Крыму начато производство, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 9442
не, реально - надо бы такое сделать - и оно потом будет от каждого шороха еще больше отходов в коротенькие брюки производить. мерзкий, отвратительный, жалкий, но как Моргенштемп высрал - кросаучег(но только потому шо делает шо хочет, все бы так хотели - захотел - построил ракету на ядерной тяге, захотел - запустил, захотел - облучил ватников радиацией - лафа чо)))
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10.08.2021 11:35 Ответить
 
 