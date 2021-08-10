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Минреинтеграции подготовило пакет санкций в отношении российских силовиков, преследующих ПЦУ в оккупированном Крыму

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Минреинтеграции подготовило пакет санкций в отношении российских силовиков, преследующих ПЦУ в оккупированном Крыму

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины подготовило очередной санкционный пакет в отношении лиц, преследующих Православную церковь Украины (ПЦУ) в оккупированном Крыму.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба министерства.

"В воскресенье, 8 августа 2021 года, представители так называемого "Центра противодействия экстремизму" российского оккупационного режима в АР Крым во главе с майором М. Горевановым ворвались в монастырь Святого Димитрия Солунского Крымской епархии Православной церкви Украины, который находится в с. Балки, Белогорского района. Российские силовики насильно заставили настоятеля монастыря архимандрита Дамиана остановить богослужение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие действия оккупанты мотивировали тем, что богослужение якобы нарушает российское законодательство, а именно - решение так называемого "Министерства юстиции Республики Крым". На всех участников богослужения составили протоколы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ уничтожает православную общину во временно оккупированном Крыму, - Денисова о запрете богослужения в храме ПЦУ

Минреинтеграции расценивает это как очередной акт давления со стороны российской оккупационной администрации на жителей временно оккупированного Крыма и осуждает грубое нарушение прав украинских граждан на свободу совести и вероисповедания.

"Украина будет продолжать идентифицировать причастных к подобным нарушениям для применения против них санкций. Сейчас Минреинтеграции уже подготовило санкционный пакет в отношении лиц, препятствующих деятельности Православной церкви Украины, ожидается, что его принятие Кабинетом министров состоится в ближайшие дни", - говорится в сообщении.

Согласно информации ведомства, указанным проектом акта предлагается применение ограничительных мер к судьям Российской Федерации и другим должностным лицам, причастным к преследованию общины ПЦУ в Крыму - в частности, к незаконному отчуждению помещения Кафедрального собора святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в г. Симферополе, других культовых сооружений, повреждению церковного имущества, преследованию общины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские силовики ворвались в храм ПЦУ в оккупированном Крыму

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее  российские "силовики центра по борьбе с экстремизмом" ворвались в храм Крымской епархии Православной Церкви Украины в селе Балки Белогорского района и заставили настоятеля архимандрита Дамиана остановить утреннее богослужение. Они сообщили, что священник якобы совершал молитву не в соответствии с российским законодательством и начали составлять протоколы на присутсвующих.
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Даже не представляю ,чем тем можно нанести ущерб... Просто продублируйте их лействия на нашей стороне.
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10.08.2021 10:35 Ответить
Я особисто атеїст по життю.
Москалики, те що ви рбите в АРК, відригнеться такім відкатом, що будете наждачкою дупу підтерати.
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10.08.2021 10:36 Ответить
Российским силовикам пофиг на эти санкции, вместо этого надо щемить Московский патриархат тут в Украине.
Предупредить, что в случае продолжения преследования ПЦУ в Крыму и на Донбассе, у МП будут забраны Почаевская, Печерская и Святогорская лавры.
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10.08.2021 11:05 Ответить
+100%. Тільки адекватна відповідь.
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10.08.2021 11:09 Ответить
Ну на это рашка и рассчитывает. Они там на церковь наехали. Мы - тут. Всё это выплёскивается на улицы и получается Ирландия, где католики против протестантов (или кого там. Сорри, я неуч) воевали. Кароче, гражданская война на религиозной почве. А рашка тем временем оттяпает ещё какую-нибудь территорию под шумок
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10.08.2021 11:30 Ответить
і сміх і гріх...може треба вже показати россійській церкві в Україні хто в домі хазяїн?
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10.08.2021 12:15 Ответить
 
 