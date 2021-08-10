10 случаев "дельта"-штамма коронавируса выявили на Черниговщине, - ОГА

На Черниговщине выявили 10 случаев заражения "дельта"-штаммом коронавируса. Ситуация находится под контролем.

Об этом в Facebook сообщил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть подтвержденная информация от референс-лаборатории г. Киева о выявленных 10 случаях заражения штаммом возбудителя COVID-19 "Дельта" в Черниговской области", - говорится в сообщении.

По словам Чауса, план действий обсудили и отработали в ходе областной комиссии ТЭБ и ЧС. На данный момент ситуация под контролем.

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