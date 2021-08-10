РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12647 посетителей онлайн
Новости Общество Коронавирус и карантин
1 205 5
карантин (16730) Черниговщина (1341) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

10 случаев "дельта"-штамма коронавируса выявили на Черниговщине, - ОГА

Новости Цензор.НЕТ Общество

10 случаев

На Черниговщине выявили 10 случаев заражения "дельта"-штаммом коронавируса. Ситуация находится под контролем.

Об этом в Facebook сообщил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть подтвержденная информация от референс-лаборатории г. Киева о выявленных 10 случаях заражения штаммом возбудителя COVID-19 "Дельта" в Черниговской области", - говорится в сообщении.

По словам Чауса, план действий обсудили и отработали в ходе областной комиссии ТЭБ и ЧС. На данный момент ситуация под контролем.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Португалии семья антивакцинаторов в течение недели умерла от COVID-19

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
под контролем у бубачки? районы с очагами оцеплены, пути заражения отслежены, контактные лица изолированы? нет? тогда что вы контролируете?
показать весь комментарий
10.08.2021 11:55 Ответить
Не под контролем, а под коксом.
показать весь комментарий
10.08.2021 11:56 Ответить
тем кто привился, тем пофиг
показать весь комментарий
10.08.2021 12:27 Ответить
Надейтесь
показать весь комментарий
10.08.2021 12:42 Ответить
 
 