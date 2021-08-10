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10 випадків "дельта"-штаму коронавірусу виявили на Чернігівщині, - ОДА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

10 випадків

На Чернігівщині виявили 10 випадків зараження "дельта"-штамом коронавірусу. Ситуація перебуває під контролем.

Про це у Facebook повідомив голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

"Є підтверджена інформація від референс-лабораторії м.Києва про виявлені 10 випадків зараження штамом збудника COVID-19 "Дельта" в Чернігівській області", - йдеться в повідомленні.

За словами Чауса, план дій обговорили і відпрацювали в ході обласної комісії ТЕБ та НС. На даний момент ситуація під контролем.

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под контролем у бубачки? районы с очагами оцеплены, пути заражения отслежены, контактные лица изолированы? нет? тогда что вы контролируете?
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10.08.2021 11:55 Відповісти
Не под контролем, а под коксом.
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10.08.2021 11:56 Відповісти
тем кто привился, тем пофиг
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10.08.2021 12:27 Відповісти
Надейтесь
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10.08.2021 12:42 Відповісти
 
 