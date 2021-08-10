10 випадків "дельта"-штаму коронавірусу виявили на Чернігівщині, - ОДА
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
На Чернігівщині виявили 10 випадків зараження "дельта"-штамом коронавірусу. Ситуація перебуває під контролем.
Про це у Facebook повідомив голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.
"Є підтверджена інформація від референс-лабораторії м.Києва про виявлені 10 випадків зараження штамом збудника COVID-19 "Дельта" в Чернігівській області", - йдеться в повідомленні.
За словами Чауса, план дій обговорили і відпрацювали в ході обласної комісії ТЕБ та НС. На даний момент ситуація під контролем.
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Vyacheslav Nesterov
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