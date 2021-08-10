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Принудительной вакцинации педагогов от COVID-19 не будет, - Шкарлет

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Принудительной вакцинации педагогов от COVID-19 не будет, - Шкарлет

В Украине для педагогов не будет принудительной вакцинации от коронавируса.

Об этом заявил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в эфире канала "1+1" 10 августа, информирует Цензор.НЕТ. со ссылкой на Гордон.

"Никто не будет заставлять вакцинироваться. Есть медицинские показатели, например, аллергия", - сказал министр.

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В то же время, он отметил, что нужно поощрять вакцинацию.

"Могу привести красивый пример. Я, будучи с рабочей поездкой в Житомирской области, когда заехал в одну, вторую, третью школу, мне очень интересно было, когда и Житомирский горсовет, и сами учителя были воодушевлены по поводу этих 80%, потому что все хотят работать оффлайн. И сами родители к этому подталкивают научных и педагогических работников", – сказал он.

Шкарлет заявил, что если украинцы хотят "иметь здоровую нацию и полноценный образовательный процесс", нужно вакцинироваться.

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"Если нет 80% (вакцинированых педагогов в школе - ред.), образовательный процесс (в случае попадания региона в "желтую", "оранжевую" или "красную" зоны - ред.) проходит в дистанционном или смешанном режиме, но проходит в любом случае", – сказал он.
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Не брешіть, це ви там хочете дистанційну школу, для таборів вже поставили такі умови, шо три чверті не змогли відкритись - на здоров'я дітям. Нехай сидять вдома, жиріють і тупіють, бо навіть не всі спортшколи працюють в карантини.
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10.08.2021 12:52 Ответить
интесно,а уже переболевшие учитываются как вакцинированные?или без бумажки ты какашка?
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10.08.2021 12:53 Ответить
особенно если в легкой форме...(и к дохтуру не обращался.)
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10.08.2021 13:12 Ответить
завтра собирает руководство. Будут втирать про обязательное вакцинирование. И кто-то скажет, что тут нет коррупционной составляющей, либо, чего хуже, масонских заморочек? Уж так стараются, так стараются... При этом вакцины эти против вирусов сущая полова - вирус мутирует быстро. Это как прививка от гриппа - этой зимой ожидаем штамм Н2Х5. Ожидаем... А будет совсем другой, а вакцина против него не эффективна. Отакое... Принудительной вакцинации педагогов от COVID-19 не будет, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 3463
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10.08.2021 13:04 Ответить
Мировое правительство(МП) иногда закидывает удочки и смотрит на поведение.Так и в Баку с 1 сентября не хотят " незаколотых" пускать в большие торговые центры.а в некоторых местах( в АхырАтаУлуЯне-Конец Аталии горящей(Хырдалане) в школе обьявили не пускать детей в школу.если родители не привиты(????!!).НИГДЕ НЕ ГОВОРЯТ НА БАЗЕ ЧЕГО ВАКЦИНА?Может на генах обезьян? Мы в них не превратимся лет через 3-4? Все будут помнить лица вакцинаторов.
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10.08.2021 13:18 Ответить
 
 