РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13420 посетителей онлайн
Новости Общество Коронавирус и карантин
2 364 30
карантин (16730) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

Пик смертности от COVID-19 в мире придется на начало сентября, - ученые

Новости Цензор.НЕТ Общество

Пик смертности от COVID-19 в мире придется на начало сентября, - ученые

По прогнозам ученых пик смертности от коронавируса в мире состоится в начале сентября 2021 года.

Об этом свидетельствуют данные американского Института показателей и оценки здоровья, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты ICTV.

Так, общее количество смертей от COVID-19 к декабрю 2021 года достигнет 5,3 млн человек, также 12 млн человек умрет от осложнений, которые вызывает эта болезнь.

Ученые считают, что такое большое количество смертей может спровоцировать штамм коронавируса Дельта, который активно распространяется в мире.

Прогнозы Института различают официально зарегистрированную смерть от COVID-19 и дополнительные случаи смерти, связанные с коронавирусной болезнью, включая летальные случаи, которые официально не фиксируются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Риск вспышки COVID-19 остается на высоком уровне, госпитализации уже превышают выписки на 18%, - KSE

Сейчас по данным сервиса Worldometers, по состоянию на 10 августа в мире 204,2 млн случаев коронавирусной болезни. Умерло от осложнений 4,3 млн человек.

Больше всего больных за все время пандемии в США (36,7 млн), Индии (31,9 млн) и Бразилии (20,1 млн).

По состоянию на 10 августа в Украине зафиксировали 781 новый случай коронавируса за сутки. В больницы за последние 24 часа попали 335 человек с COVID-19. 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+3
Люди хотят чтобы им не выносили мозг.
показать весь комментарий
10.08.2021 14:38
+2
ну вот! у нашей медицины..... с асфальтоукладчиками..... есть время подготовиться...
все таки 2-3 недели это не завтра...
показать весь комментарий
10.08.2021 13:21
+2
этот пик уже полтора года наступает и никак не наступит
показать весь комментарий
10.08.2021 14:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
...ога, разнєсут со школьних лінєєк
показать весь комментарий
10.08.2021 13:13 Ответить
Осталось подождать 3 недели, что бы проверить правы ли ученые Пик смертности от COVID-19 в мире придется на начало сентября, - ученые - Цензор.НЕТ 5707
показать весь комментарий
10.08.2021 13:13 Ответить
Готовтесь , уже пошло .....пандемия.
показать весь комментарий
10.08.2021 13:18 Ответить
Вот если учитель заболел туберкулезом,его оставят учителем?
показать весь комментарий
10.08.2021 13:19 Ответить
Намекаешь, что отберут диплом?
показать весь комментарий
10.08.2021 13:19 Ответить
Я намекаю ,что законом заборонено.Школу закроют на дезинфекцию и выбросят всю мебель ,агитацию и тд.Всех отправят на Манту.Заведут уголовку на врачей профосмотра и Директора..А ковид ничуть не лучше!
показать весь комментарий
10.08.2021 14:30 Ответить
И сколько таких случаев вы можете назвать?
показать весь комментарий
10.08.2021 14:32 Ответить
Лично я был свидетелем аналогичного случая в Харькове.А от ковида пострадают старые и ослабленные учителя и преподаватели вузов.Иначе качество обучения пострадает.Надо прививать.Мы не Маклауды,а лохи беспечные
показать весь комментарий
10.08.2021 15:27 Ответить
Закрыли школу потому, что у учителя обнаружили туберкулёз? То, что надо прививать, это очевидно. Но я всё же призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться ни в коем случае! Пік смертності від COVID-19 у світі припаде на початок вересня, - вчені - Цензор.НЕТ 7212
показать весь комментарий
10.08.2021 15:29 Ответить
а зачем? его если бы и хотели оставить, то после разговора с обрадованными сим достижением, папашами, м.учитель тут же уволится и сразу обратится к врачам(травматологам)
показать весь комментарий
10.08.2021 13:21 Ответить
Хе-хе. У кацапов уже летом по 800 ковидных трупов каждый день. Осень у лаптей будет жаркой - "печечки горят"...
показать весь комментарий
10.08.2021 13:19 Ответить
печки не горят а только прогревают, начинают растапливать буратинами...
показать весь комментарий
10.08.2021 14:33 Ответить
странно шо тут после шабаша веропитеков вроде ничего.
хотя Зеля если и занижает, то зря - может больше станет не рабов поповских? короче Ляшко молоток шо не озвучивает это лично - в разе чего = я не знал, авыдокажите.
ах да - это же Яхве защитил верозавров(как и во время чумы "защитил", когда гробовщики озолотились(правда часто - посмертно) закапывая дохлых борунов с чумой посредством "античумных крестнуватых ходов") Пик смертности от COVID-19 в мире придется на начало сентября, - ученые - Цензор.НЕТ 8127
показать весь комментарий
10.08.2021 13:19 Ответить
Чем больше антиваксеров, тем меньше антиваксеров! Пик смертности от COVID-19 в мире придется на начало сентября, - ученые - Цензор.НЕТ 8323
показать весь комментарий
10.08.2021 13:20 Ответить
антиваксеров так много, что кого не встречу - нет желающих испытать дельту - в основном или пытаются безуспешно записаться на вакцину через хелси либо ширнулись первой и расслабились - типа нам уже море по колено! даже те, кто выступал ранее - недели 2 назад - говорят "в америке вон сколько привилось - да, заражаются но среди заболевших вакцинированных какие-то несущественные цифры из миллионов" и чухают репу....
показать весь комментарий
10.08.2021 14:38 Ответить
Среди моих знакомых получили прививку все, кто хотел. И все, кто хотел Файзер, получили Файзер. И это в основном обычные люди без особого блата. Так что вы какой-то странный пример приводите, не совпадающий с объективной реальностью. Ну и про "америку" - это у вас типичная манипуляция, которую продвигают все кацапские сливные бачки. Смертность от КОВИДа среди получивших полный курс вакцинации вполне в пределах статистической погрешности:

https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
показать весь комментарий
10.08.2021 14:45 Ответить
ну вот! у нашей медицины..... с асфальтоукладчиками..... есть время подготовиться...
все таки 2-3 недели это не завтра...
показать весь комментарий
10.08.2021 13:21 Ответить
Куча лучших в мире вакцин в Московии.А дохнут ,как мухи,не только от Дельті,но и от отравлений,разгильдяйства,потопов и пожаров.Пожарі уже приближаются к Москве.Горит Мордовия и Нижегородчина.2010 на носу?
показать весь комментарий
10.08.2021 13:22 Ответить
Получается умерли в основном черные?
показать весь комментарий
10.08.2021 13:22 Ответить
Жертв не хватает, надо ещё 12 лимонов от осложнений приписать. "Статистика" - страшная сила.
показать весь комментарий
10.08.2021 13:31 Ответить
И антиваксеры аж из сил выбиваются, чтобы жертв ковида стало как можно больше.
показать весь комментарий
10.08.2021 14:25 Ответить
Люди хотят чтобы им не выносили мозг.
показать весь комментарий
10.08.2021 14:38 Ответить
ну например я тоже считаю - хочешь прививайся, не хочешь - нет . Каждый сам для себя должен решить с учетом своих финансовых возможностей, религиозных или прочих. Но это будет их путь. Выбрал лезть на железнодорожный вагон для сэлфи.. ну что-ж, удачи!
показать весь комментарий
10.08.2021 14:43 Ответить
Так было раньше. Теперь так уже не получится. Добавили бессимптомность, а значит виновность каждого.
показать весь комментарий
10.08.2021 14:53 Ответить
А я думю, что люди хотят, чтоби их как можно позже вынесли ногами вперед.
показать весь комментарий
10.08.2021 16:01 Ответить
А я думал, что "единственно правильное" мнение уже отменили.
показать весь комментарий
10.08.2021 16:43 Ответить
Правильно думал.
показать весь комментарий
10.08.2021 16:47 Ответить
IHME was launched in June 2007 based on a core grant of $105 million primarily funded by the Bill & Melinda Gates Foundation.
показать весь комментарий
10.08.2021 14:32 Ответить
этот пик уже полтора года наступает и никак не наступит
показать весь комментарий
10.08.2021 14:37 Ответить
Дельта,гамма и т.д.В общем на полвека хватит. А баранов в человеческом обличии оказалось больше,чем баранов обыкновенных.Приятных инъекций,парнокопытные🖐️
показать весь комментарий
10.08.2021 18:06 Ответить
 
 