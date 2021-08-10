УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12221 відвідувач онлайн
Новини Суспільство Коронавірус і карантин
2 364 30
карантин (16095) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Пік смертності від COVID-19 у світі припаде на початок вересня, - вчені

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Пік смертності від COVID-19 у світі припаде на початок вересня, - вчені

За прогнозами вчених пік смертності від коронавірусу в світі відбудеться на початку вересня 2021 року.

Про це свідчать дані американського Інституту показників та оцінки здоров'я, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Факти ICTV.

Так, загальна кількість смертей від COVID-19 до грудня 2021 року сягне 5,3 млн осіб, також 12 млн осіб помре від ускладнень, які спричиняє ця хвороба.

Учені вважають, що таку велика кількість смертей може спровокувати штам коронавірусу Дельта, який активно поширюється в світі.

Прогнози Інституту розрізняють офіційно зареєстровану смерть від COVID-19 і додаткові випадки смерті, пов'язані з коронавірусною хворобою, включаючи летальні випадки, які офіційно не фіксуються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Риск вспышки COVID-19 остается на высоком уровне, госпитализации уже превышают выписки на 18%, - KSE

Зараз за даними сервісу Worldometers, станом на 10 серпня в світі 204,2 млн випадків коронавірусної хвороби. Померло від ускладнень 4,3 млн осіб.

Найбільше хворих за весь час пандемії в США (36,7 млн), Індії (31,9 млн) і Бразилії (20,1 млн).

Станом на 10 серпня в Україні зафіксували 781 новий випадок коронавірусу за добу. У лікарні за останні 24 години потрапили 335 осіб із COVID-19.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+3
Люди хотят чтобы им не выносили мозг.
показати весь коментар
10.08.2021 14:38
+2
ну вот! у нашей медицины..... с асфальтоукладчиками..... есть время подготовиться...
все таки 2-3 недели это не завтра...
показати весь коментар
10.08.2021 13:21
+2
этот пик уже полтора года наступает и никак не наступит
показати весь коментар
10.08.2021 14:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
...ога, разнєсут со школьних лінєєк
показати весь коментар
10.08.2021 13:13 Відповісти
Осталось подождать 3 недели, что бы проверить правы ли ученые Пик смертности от COVID-19 в мире придется на начало сентября, - ученые - Цензор.НЕТ 5707
показати весь коментар
10.08.2021 13:13 Відповісти
Готовтесь , уже пошло .....пандемия.
показати весь коментар
10.08.2021 13:18 Відповісти
Вот если учитель заболел туберкулезом,его оставят учителем?
показати весь коментар
10.08.2021 13:19 Відповісти
Намекаешь, что отберут диплом?
показати весь коментар
10.08.2021 13:19 Відповісти
Я намекаю ,что законом заборонено.Школу закроют на дезинфекцию и выбросят всю мебель ,агитацию и тд.Всех отправят на Манту.Заведут уголовку на врачей профосмотра и Директора..А ковид ничуть не лучше!
показати весь коментар
10.08.2021 14:30 Відповісти
И сколько таких случаев вы можете назвать?
показати весь коментар
10.08.2021 14:32 Відповісти
Лично я был свидетелем аналогичного случая в Харькове.А от ковида пострадают старые и ослабленные учителя и преподаватели вузов.Иначе качество обучения пострадает.Надо прививать.Мы не Маклауды,а лохи беспечные
показати весь коментар
10.08.2021 15:27 Відповісти
Закрыли школу потому, что у учителя обнаружили туберкулёз? То, что надо прививать, это очевидно. Но я всё же призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться ни в коем случае! Пік смертності від COVID-19 у світі припаде на початок вересня, - вчені - Цензор.НЕТ 7212
показати весь коментар
10.08.2021 15:29 Відповісти
а зачем? его если бы и хотели оставить, то после разговора с обрадованными сим достижением, папашами, м.учитель тут же уволится и сразу обратится к врачам(травматологам)
показати весь коментар
10.08.2021 13:21 Відповісти
Хе-хе. У кацапов уже летом по 800 ковидных трупов каждый день. Осень у лаптей будет жаркой - "печечки горят"...
показати весь коментар
10.08.2021 13:19 Відповісти
печки не горят а только прогревают, начинают растапливать буратинами...
показати весь коментар
10.08.2021 14:33 Відповісти
странно шо тут после шабаша веропитеков вроде ничего.
хотя Зеля если и занижает, то зря - может больше станет не рабов поповских? короче Ляшко молоток шо не озвучивает это лично - в разе чего = я не знал, авыдокажите.
ах да - это же Яхве защитил верозавров(как и во время чумы "защитил", когда гробовщики озолотились(правда часто - посмертно) закапывая дохлых борунов с чумой посредством "античумных крестнуватых ходов") Пик смертности от COVID-19 в мире придется на начало сентября, - ученые - Цензор.НЕТ 8127
показати весь коментар
10.08.2021 13:19 Відповісти
Чем больше антиваксеров, тем меньше антиваксеров! Пик смертности от COVID-19 в мире придется на начало сентября, - ученые - Цензор.НЕТ 8323
показати весь коментар
10.08.2021 13:20 Відповісти
антиваксеров так много, что кого не встречу - нет желающих испытать дельту - в основном или пытаются безуспешно записаться на вакцину через хелси либо ширнулись первой и расслабились - типа нам уже море по колено! даже те, кто выступал ранее - недели 2 назад - говорят "в америке вон сколько привилось - да, заражаются но среди заболевших вакцинированных какие-то несущественные цифры из миллионов" и чухают репу....
показати весь коментар
10.08.2021 14:38 Відповісти
Среди моих знакомых получили прививку все, кто хотел. И все, кто хотел Файзер, получили Файзер. И это в основном обычные люди без особого блата. Так что вы какой-то странный пример приводите, не совпадающий с объективной реальностью. Ну и про "америку" - это у вас типичная манипуляция, которую продвигают все кацапские сливные бачки. Смертность от КОВИДа среди получивших полный курс вакцинации вполне в пределах статистической погрешности:

https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
показати весь коментар
10.08.2021 14:45 Відповісти
ну вот! у нашей медицины..... с асфальтоукладчиками..... есть время подготовиться...
все таки 2-3 недели это не завтра...
показати весь коментар
10.08.2021 13:21 Відповісти
Куча лучших в мире вакцин в Московии.А дохнут ,как мухи,не только от Дельті,но и от отравлений,разгильдяйства,потопов и пожаров.Пожарі уже приближаются к Москве.Горит Мордовия и Нижегородчина.2010 на носу?
показати весь коментар
10.08.2021 13:22 Відповісти
Получается умерли в основном черные?
показати весь коментар
10.08.2021 13:22 Відповісти
Жертв не хватает, надо ещё 12 лимонов от осложнений приписать. "Статистика" - страшная сила.
показати весь коментар
10.08.2021 13:31 Відповісти
И антиваксеры аж из сил выбиваются, чтобы жертв ковида стало как можно больше.
показати весь коментар
10.08.2021 14:25 Відповісти
Люди хотят чтобы им не выносили мозг.
показати весь коментар
10.08.2021 14:38 Відповісти
ну например я тоже считаю - хочешь прививайся, не хочешь - нет . Каждый сам для себя должен решить с учетом своих финансовых возможностей, религиозных или прочих. Но это будет их путь. Выбрал лезть на железнодорожный вагон для сэлфи.. ну что-ж, удачи!
показати весь коментар
10.08.2021 14:43 Відповісти
Так было раньше. Теперь так уже не получится. Добавили бессимптомность, а значит виновность каждого.
показати весь коментар
10.08.2021 14:53 Відповісти
А я думю, что люди хотят, чтоби их как можно позже вынесли ногами вперед.
показати весь коментар
10.08.2021 16:01 Відповісти
А я думал, что "единственно правильное" мнение уже отменили.
показати весь коментар
10.08.2021 16:43 Відповісти
Правильно думал.
показати весь коментар
10.08.2021 16:47 Відповісти
IHME was launched in June 2007 based on a core grant of $105 million primarily funded by the Bill & Melinda Gates Foundation.
показати весь коментар
10.08.2021 14:32 Відповісти
этот пик уже полтора года наступает и никак не наступит
показати весь коментар
10.08.2021 14:37 Відповісти
Дельта,гамма и т.д.В общем на полвека хватит. А баранов в человеческом обличии оказалось больше,чем баранов обыкновенных.Приятных инъекций,парнокопытные🖐️
показати весь коментар
10.08.2021 18:06 Відповісти
 
 