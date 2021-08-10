На портале "Дія" доступны 11 электронных услуг в строительстве, - Чернышов

В Единой государственной электронной системе в сфере строительства (ЭГЭССС), которая находится на портале "Дія", можно получить 11 услуг. Речь идет, в частности, о получении разрешения на выполнение строительных работ, декларации о готовности к эксплуатации объектов СС1 и выдаче строительного паспорта.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, информирует Цензор.НЕТ.

"Функционал Единой государственной электронной системы в сфере строительства постоянно обновляется. Сейчас на портале "Дія" доступны 11 электронных услуг в строительстве. В будущем опции будут расти. Это важно, ведь благодаря диджитализации в сфере строительства минимизируется бумажный документооборот и контакт между субъектами. Следовательно, снижается уровень коррупции", - отметил Чернышов.

По его словам, также на портале "Дія" можно внести изменения или аннулировать разрешение на выполнение строительных работ, получить сертификат о принятии объекта в эксплуатацию и тому подобное.

Чтобы получить эти услуги, понадобится личная электронная подпись. Далее - нужно зарегистрироваться или авторизоваться на портале "Дія" в "Кабинете гражданина" и заполнить онлайн-форму на получение услуги. Статус услуги можно также проверить в кабинете.

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