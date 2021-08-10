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На портале "Дія" доступны 11 электронных услуг в строительстве, - Чернышов

Новости Цензор.НЕТ Общество

На портале

В Единой государственной электронной системе в сфере строительства (ЭГЭССС), которая находится на портале "Дія", можно получить 11 услуг. Речь идет, в частности, о получении разрешения на выполнение строительных работ, декларации о готовности к эксплуатации объектов СС1 и выдаче строительного паспорта.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, информирует Цензор.НЕТ.

"Функционал Единой государственной электронной системы в сфере строительства постоянно обновляется. Сейчас на портале "Дія" доступны 11 электронных услуг в строительстве. В будущем опции будут расти. Это важно, ведь благодаря диджитализации в сфере строительства минимизируется бумажный документооборот и контакт между субъектами. Следовательно, снижается уровень коррупции", - отметил Чернышов.

По его словам, также на портале "Дія" можно внести изменения или аннулировать разрешение на выполнение строительных работ, получить сертификат о принятии объекта в эксплуатацию и тому подобное.

Чтобы получить эти услуги, понадобится личная электронная подпись. Далее - нужно зарегистрироваться или авторизоваться на портале "Дія" в "Кабинете гражданина" и заполнить онлайн-форму на получение услуги. Статус услуги можно также проверить в кабинете.

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На портале Дія доступны 11 электронных услуг в строительстве, - Чернышов 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+1
Как документ становится электронным в Украине в государственных структурах:
1. Текст документа набирается в текстовом редакторе;
2. Печатается; 😂😂😂🤣🤣🤣😆😆😆.
3. Подписывается у начальника;
4. Сканируется;
5. Подписывается цифровой подписью;
6. Отправляется по электронной почте. На портале "Дія" доступны 11 электронных услуг в строительстве, - Чернышов - Цензор.НЕТ 5702

Вывод: Кипы бумаги меньше не станет и березки и дальше будут рубить на бумагу На портале "Дія" доступны 11 электронных услуг в строительстве, - Чернышов - Цензор.НЕТ 5702
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10.08.2021 13:49
+1
В Единой государственной электронной системе в сфере строительства (ЭГЭССС), которая находится на портале "Дія", можно получить 11 услуг. Источник: https://censor.net/ru/n3281886
Кто нибудь в курсе? Как с помощью "Дии" отбить 0? Вертикаль то понятно, привязать смартфон к верёвочке. А горизонт как?
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10.08.2021 13:55
+1
Закордонний паспорт в недопрограмме - не для виїзду за кордон, налоговый номер - не для предъявления в налоговую, банк.

Был у нотариуса месяц назад - вместе поржали.
На порталі "Дія" доступні 11 електронних послуг у будівництві, - Чернишов - Цензор.НЕТ 8466
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10.08.2021 14:37
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Как документ становится электронным в Украине в государственных структурах:
1. Текст документа набирается в текстовом редакторе;
2. Печатается; 😂😂😂🤣🤣🤣😆😆😆.
3. Подписывается у начальника;
4. Сканируется;
5. Подписывается цифровой подписью;
6. Отправляется по электронной почте. На портале "Дія" доступны 11 электронных услуг в строительстве, - Чернышов - Цензор.НЕТ 5702

Вывод: Кипы бумаги меньше не станет и березки и дальше будут рубить на бумагу На портале "Дія" доступны 11 электронных услуг в строительстве, - Чернышов - Цензор.НЕТ 5702
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10.08.2021 13:49 Ответить
Ну если березки, предлагаю печатать по ДВА экземпляра... )))
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10.08.2021 13:52 Ответить
На портале "Дія" доступны 11 электронных услуг в строительстве, - Чернышов - Цензор.НЕТ 6456 На портале "Дія" доступны 11 электронных услуг в строительстве, - Чернышов - Цензор.НЕТ 3849
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10.08.2021 13:55 Ответить
шта интересна рядом бегает похожий персонаж и в темах про ковид зебаранами также разбрасывается
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10.08.2021 14:39 Ответить
В Единой государственной электронной системе в сфере строительства (ЭГЭССС), которая находится на портале "Дія", можно получить 11 услуг. Источник: https://censor.net/ru/n3281886
Кто нибудь в курсе? Как с помощью "Дии" отбить 0? Вертикаль то понятно, привязать смартфон к верёвочке. А горизонт как?
показать весь комментарий
10.08.2021 13:55 Ответить
Запросто. Покласти на нього смартфон і всі діла. На портале "Дія" доступны 11 электронных услуг в строительстве, - Чернышов - Цензор.НЕТ 3430 На портале "Дія" доступны 11 электронных услуг в строительстве, - Чернышов - Цензор.НЕТ 1661
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10.08.2021 14:10 Ответить
Лучше строить, естественно, не будут. Потому как не умеют, но бригада высокооплачиваемых специалистов поможет добрыми советами. Не бесплатно, конечно.
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10.08.2021 13:59 Ответить
злоДІЯ... устанавливай, налетай, буратины... На портале "Дія" доступны 11 электронных услуг в строительстве, - Чернышов - Цензор.НЕТ 603
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10.08.2021 14:01 Ответить
Закордонний паспорт в недопрограмме - не для виїзду за кордон, налоговый номер - не для предъявления в налоговую, банк.

Был у нотариуса месяц назад - вместе поржали.
На порталі "Дія" доступні 11 електронних послуг у будівництві, - Чернишов - Цензор.НЕТ 8466
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10.08.2021 14:37 Ответить
_Буратины думают что бандиты это для их блага затеяли... Для тотального контроля бандитами народа! Ошейник такой. А дураки жалуются что в ошейнике что-то там не работает...
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10.08.2021 15:05 Ответить
А как вы думаете ваш паспорт в Дія смогут проверить в какой-то другой стране?)
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10.08.2021 18:03 Ответить
 
 