На портале "Дія" доступны 11 электронных услуг в строительстве, - Чернышов
Новости Цензор.НЕТ Общество
В Единой государственной электронной системе в сфере строительства (ЭГЭССС), которая находится на портале "Дія", можно получить 11 услуг. Речь идет, в частности, о получении разрешения на выполнение строительных работ, декларации о готовности к эксплуатации объектов СС1 и выдаче строительного паспорта.
Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, информирует Цензор.НЕТ.
"Функционал Единой государственной электронной системы в сфере строительства постоянно обновляется. Сейчас на портале "Дія" доступны 11 электронных услуг в строительстве. В будущем опции будут расти. Это важно, ведь благодаря диджитализации в сфере строительства минимизируется бумажный документооборот и контакт между субъектами. Следовательно, снижается уровень коррупции", - отметил Чернышов.
По его словам, также на портале "Дія" можно внести изменения или аннулировать разрешение на выполнение строительных работ, получить сертификат о принятии объекта в эксплуатацию и тому подобное.
Чтобы получить эти услуги, понадобится личная электронная подпись. Далее - нужно зарегистрироваться или авторизоваться на портале "Дія" в "Кабинете гражданина" и заполнить онлайн-форму на получение услуги. Статус услуги можно также проверить в кабинете.
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1. Текст документа набирается в текстовом редакторе;
2. Печатается; 😂😂😂🤣🤣🤣😆😆😆.
3. Подписывается у начальника;
4. Сканируется;
5. Подписывается цифровой подписью;
6. Отправляется по электронной почте.
Вывод: Кипы бумаги меньше не станет и березки и дальше будут рубить на бумагу
Кто нибудь в курсе? Как с помощью "Дии" отбить 0? Вертикаль то понятно, привязать смартфон к верёвочке. А горизонт как?
Был у нотариуса месяц назад - вместе поржали.