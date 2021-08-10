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будівництво (759) Дія (450) Олексій Чернишов (120)

На порталі "Дія" доступні 11 електронних послуг у будівництві, - Чернишов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

На порталі

В Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (ЄДЕССБ), яка міститься на порталі "Дія", можна отримати 11 послуг. Йдеться, зокрема, про отримання дозволу на виконання будівельних робіт, декларацію про готовність до експлуатації об'єктів СС1 і видачу будівельного паспорта.

Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, інформує Цензор.НЕТ.

"Функціонал Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва постійно розширюється. Наразі в системі доступні 11 опцій, завдяки яким мінімізується паперовий документообіг та контакт між суб’єктами, а тобто — знижується рівень корупційних ризиків", - зазначив Чернишов.

За його словами, також на порталі "Дія" можна внести зміни або анулювати дозвіл на виконання будівельних робіт, отримати сертифікат про прийняття об'єкта в експлуатацію тощо.

Щоб отримати ці послуги, знадобиться особистий електронний підпис. Далі - потрібно зареєструватися або авторизуватися на порталі "Дія" в "Кабінеті громадянина" і заповнити онлайн-форму на отримання послуги. Статус послуги можна також перевірити в кабінеті.

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На порталі Дія доступні 11 електронних послуг у будівництві, - Чернишов 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+1
Как документ становится электронным в Украине в государственных структурах:
1. Текст документа набирается в текстовом редакторе;
2. Печатается; 😂😂😂🤣🤣🤣😆😆😆.
3. Подписывается у начальника;
4. Сканируется;
5. Подписывается цифровой подписью;
6. Отправляется по электронной почте. На портале "Дія" доступны 11 электронных услуг в строительстве, - Чернышов - Цензор.НЕТ 5702

Вывод: Кипы бумаги меньше не станет и березки и дальше будут рубить на бумагу На портале "Дія" доступны 11 электронных услуг в строительстве, - Чернышов - Цензор.НЕТ 5702
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10.08.2021 13:49
+1
В Единой государственной электронной системе в сфере строительства (ЭГЭССС), которая находится на портале "Дія", можно получить 11 услуг. Источник: https://censor.net/ru/n3281886
Кто нибудь в курсе? Как с помощью "Дии" отбить 0? Вертикаль то понятно, привязать смартфон к верёвочке. А горизонт как?
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10.08.2021 13:55
+1
Закордонний паспорт в недопрограмме - не для виїзду за кордон, налоговый номер - не для предъявления в налоговую, банк.

Был у нотариуса месяц назад - вместе поржали.
На порталі "Дія" доступні 11 електронних послуг у будівництві, - Чернишов - Цензор.НЕТ 8466
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10.08.2021 14:37
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Как документ становится электронным в Украине в государственных структурах:
1. Текст документа набирается в текстовом редакторе;
2. Печатается; 😂😂😂🤣🤣🤣😆😆😆.
3. Подписывается у начальника;
4. Сканируется;
5. Подписывается цифровой подписью;
6. Отправляется по электронной почте. На портале "Дія" доступны 11 электронных услуг в строительстве, - Чернышов - Цензор.НЕТ 5702

Вывод: Кипы бумаги меньше не станет и березки и дальше будут рубить на бумагу На портале "Дія" доступны 11 электронных услуг в строительстве, - Чернышов - Цензор.НЕТ 5702
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10.08.2021 13:49 Відповісти
Ну если березки, предлагаю печатать по ДВА экземпляра... )))
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10.08.2021 13:52 Відповісти
На портале "Дія" доступны 11 электронных услуг в строительстве, - Чернышов - Цензор.НЕТ 6456 На портале "Дія" доступны 11 электронных услуг в строительстве, - Чернышов - Цензор.НЕТ 3849
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10.08.2021 13:55 Відповісти
шта интересна рядом бегает похожий персонаж и в темах про ковид зебаранами также разбрасывается
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10.08.2021 14:39 Відповісти
В Единой государственной электронной системе в сфере строительства (ЭГЭССС), которая находится на портале "Дія", можно получить 11 услуг. Источник: https://censor.net/ru/n3281886
Кто нибудь в курсе? Как с помощью "Дии" отбить 0? Вертикаль то понятно, привязать смартфон к верёвочке. А горизонт как?
показати весь коментар
10.08.2021 13:55 Відповісти
Запросто. Покласти на нього смартфон і всі діла. На портале "Дія" доступны 11 электронных услуг в строительстве, - Чернышов - Цензор.НЕТ 3430 На портале "Дія" доступны 11 электронных услуг в строительстве, - Чернышов - Цензор.НЕТ 1661
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10.08.2021 14:10 Відповісти
Лучше строить, естественно, не будут. Потому как не умеют, но бригада высокооплачиваемых специалистов поможет добрыми советами. Не бесплатно, конечно.
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10.08.2021 13:59 Відповісти
злоДІЯ... устанавливай, налетай, буратины... На портале "Дія" доступны 11 электронных услуг в строительстве, - Чернышов - Цензор.НЕТ 603
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10.08.2021 14:01 Відповісти
Закордонний паспорт в недопрограмме - не для виїзду за кордон, налоговый номер - не для предъявления в налоговую, банк.

Был у нотариуса месяц назад - вместе поржали.
На порталі "Дія" доступні 11 електронних послуг у будівництві, - Чернишов - Цензор.НЕТ 8466
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10.08.2021 14:37 Відповісти
_Буратины думают что бандиты это для их блага затеяли... Для тотального контроля бандитами народа! Ошейник такой. А дураки жалуются что в ошейнике что-то там не работает...
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10.08.2021 15:05 Відповісти
А как вы думаете ваш паспорт в Дія смогут проверить в какой-то другой стране?)
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10.08.2021 18:03 Відповісти
 
 