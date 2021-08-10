На порталі "Дія" доступні 11 електронних послуг у будівництві, - Чернишов
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В Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (ЄДЕССБ), яка міститься на порталі "Дія", можна отримати 11 послуг. Йдеться, зокрема, про отримання дозволу на виконання будівельних робіт, декларацію про готовність до експлуатації об'єктів СС1 і видачу будівельного паспорта.
Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, інформує Цензор.НЕТ.
"Функціонал Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва постійно розширюється. Наразі в системі доступні 11 опцій, завдяки яким мінімізується паперовий документообіг та контакт між суб’єктами, а тобто — знижується рівень корупційних ризиків", - зазначив Чернишов.
За його словами, також на порталі "Дія" можна внести зміни або анулювати дозвіл на виконання будівельних робіт, отримати сертифікат про прийняття об'єкта в експлуатацію тощо.
Щоб отримати ці послуги, знадобиться особистий електронний підпис. Далі - потрібно зареєструватися або авторизуватися на порталі "Дія" в "Кабінеті громадянина" і заповнити онлайн-форму на отримання послуги. Статус послуги можна також перевірити в кабінеті.
Будь ласка, зачекайте...
1. Текст документа набирается в текстовом редакторе;
2. Печатается; 😂😂😂🤣🤣🤣😆😆😆.
3. Подписывается у начальника;
4. Сканируется;
5. Подписывается цифровой подписью;
6. Отправляется по электронной почте.
Вывод: Кипы бумаги меньше не станет и березки и дальше будут рубить на бумагу
Кто нибудь в курсе? Как с помощью "Дии" отбить 0? Вертикаль то понятно, привязать смартфон к верёвочке. А горизонт как?
Был у нотариуса месяц назад - вместе поржали.