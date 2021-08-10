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пенсия (2134) Министерство социальной политики (856) Лазебная Марина (141)

Полмиллиона украинцев могут остаться без пенсий, - Минсоцполитики

Новости Цензор.НЕТ Общество

Полмиллиона украинцев могут остаться без пенсий, - Минсоцполитики

В Украине люди, работающие без официального оформления, получили шанс на пенсию даже при отсутствии необходимого трудового стажа.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

По словам Лазебной, полмиллиона украинцев могут остаться вообще без пенсий так как украинцы, работающие без оформления не будут иметь необходимых 15 лет стажа, если не изменить действующие на данный момент нормы законодательства.

Также, по ее словам, могут остаться без пенсии те, кто работает на неполной занятости.

Как отметила Лазебная, на данный момент Министерство социальной политики готовит законопроект, который поможет высчитывать страховой стаж людям, работающим без оформления и получающим зарплату в конверте.

"Мы разработали законопроект и отправили его на экспертизу в Международную организацию труда, и будем продвигать его дальше", - сообщила министр.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+29
Такую копеечную пенсию как платят в Украине можно назначать всем с рождения и бюджет не пострадает.
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10.08.2021 14:50
+22
Он нам должен пожизненно сидеть в тюрьме вместе со своими подельниками.
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10.08.2021 14:56
+20
Если уровнять пенсии у судей, чинуш, плокулолов, депутатов, бувших преезедентов и остальной сволочи до уровня уборщицы, то пенсий хватит всем Полмиллиона украинцев могут остаться без пенсий, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 6606
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10.08.2021 14:56
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Вы, лохи работающие в белую, башляйте, а пенсию будут получать те кто "умеет жить" - жулики и лугандоны.
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10.08.2021 15:37 Ответить
Сейчас я на пенсии, и больше всего жалею, что не получал зарплату в конверте. 100 дол или 400 дол в месяц это не причина, кому -то вкалывать так как мы вкалывали всю жизнь.
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10.08.2021 16:27 Ответить
Понятное дело что с для отдельного индивиудума самая оптимальная стратегия - не платить не копейки. Это все равно как с мусором - оптимальнее всего выбрасывать из окна машины на соседней улице. Только в результате таких стратегий страна превращается в Зимбабве (или Лугандон, на выбор.)
Для того чтобы этого не случилось нужны ответственные люди которые всем хитро сделанным щедро раздают п.здюлей, делая следование правилам оптимальной индивидуальной стратегией. Эти ответственные люди с канчуком в руках называются правительством.
Если правительство слишком мягкое, безответственное, злонамеренное или просто тупое как зеГуано, то опять начинается Зимбабве.
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11.08.2021 07:41 Ответить
Социальную ведь никто не отменял. При любых раскладах она будет. Правда крайне маленькая. Меня пугает другое. Каким образом будет высчитываться страховой стаж для неофициально работающих...
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10.08.2021 15:51 Ответить
т.е. предлагается платить пенсии всем, и тем кто платит отчисления в ПФ, и тем кто не платит. Прикольно. Какой тогда смысл платить в ПФ?
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10.08.2021 16:14 Ответить
Ну так в лугандоне уже 7 лет не платят, а пенсии получают. Какой же смысл платить ?
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10.08.2021 16:20 Ответить
Скажите, жители лугандона заработали себе пенсии, или их платят в зависимости от места проживания?
Спасибо за ответ.
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10.08.2021 16:37 Ответить
Ты бы, прежде чем задавать глупые вопросы о пенсах из лугандона и даунецка, выяснил что такое солидарная пенсионная система и из каких источников пополняется ПФУ.
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10.08.2021 16:50 Ответить
Как я понимаю:
Солидарная пенсионная система это когда Марь Иванна из Луганска с 1979 по 2010 работала и платила налоги, в том числе в пенсионный фонд. За её копеечки растили молодое поколение. Которое должно было её содержать. Или не так?
Не Марь Иванна виновата, что Кравчук, Кучма, Лазорено, Тимошенко, Янукович и т.д нашли её грошам лучшее применение.
Каждое 23-е февраля, звеня орденами ей обещали как только, так все как один.
Уважаемый Тарапунька если вам известно что Марь Иванна в 14-ом участвовала в штурме Луганского СБУ или выдавала расположение украинских войск сообщите хотя бы на сайт "Миротворец". По крайне мере ей пенсию закроют.
Прав ли был Сталин (который "сралин") депортируя крымских татар? Ведь среди них были предатели.
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10.08.2021 17:31 Ответить
"За её копеечки растили молодое поколение. Которое должно было её содержать. Или не так?" Не так! За ее копеечки выплачивали пенсии тогдашним пенсионерам, а сегодняшним пенсионерам выплачивается пенсия из поступлений в ПФУ. Сколько поступило в ПФУ за 2014-2021 отчислений от предприятий ордло? Правильно...ниуя
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11.08.2021 20:18 Ответить
"Прав ли был Сталин (который "сралин") депортируя крымских татар? Ведь среди них были предатели." Среди русских было гораздо больше предателей чем среди крымских татар, но почему-то русских не депортировали.
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11.08.2021 20:22 Ответить
Можно сказать, что все в стране, за исключением чиновников и судей получают минимальные пенсии. Вопрос, а зачем что-либо очислять в пенсионный фонд?
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10.08.2021 16:23 Ответить
Чому я маю годувати цих хитрожопих?
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10.08.2021 16:27 Ответить
А потім люди що все життя сплачували до пенсфонду отримають мізерну пенсію бо треба ж всіх годувати
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10.08.2021 16:29 Ответить
Тем , не менее пенсион в Израиле 6 000 шекелей или
1 500 ( одна тысяча пятьсот) Карл долларов USA ?
плюс
украинская пенсия по з а к о н у , подписанному яблуковаичем .
Это же за какие заслуги ?
Бывшего мэра Киева миллионера Черновецкого, не законно гражданина Израиля -
который планировал брать со старушек по 10 гривен за вход на
кладбище . Это для ботов ...
Пів мільйона українців можуть залишитися без пенсій, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 9738
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10.08.2021 16:44 Ответить
А, собственно, кому это надо? Тем украинцам, которые официально трудоустроены наверняка это не надо. Вот это поворот! Какого хрена мы должны содержать этих хитрожопых, не оформившихся офицально и получающими зряплату в ковертах?
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10.08.2021 16:45 Ответить
Количество работников пенсионного фонда в процветающей Норвегии - 14 000 челов.
Итоги -
Пів мільйона українців можуть залишитися без пенсій, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 5159Норвежский «внешний» госфонд, формирующийся из нефтяных доходов, был основан в 1990 году и получил первые деньги в 1996 году.
Он держит порядка 1,4% всех акций мира, а его средняя историческая доходность составляет 6,1%. На каждого норвежца приходится порядка $190 000 средств фонда.

*****
Пів мільйона українців можуть залишитися без пенсій, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 5159Количество работников пенсионного фонда в самой н и щ е й стране в Европе -

45 231 (сорок пять ) тысяч Карл дармоедов .

Итоги -
отмена мин . пенсий для Граждан Украины.
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10.08.2021 17:08 Ответить
Коментарии "интересные".А мы же знаем что платим ПДВ и КУДА он идет. ВСЕ платят ПДВ,правда? Почему НИКТО в Украине не интересуется КУДА и СКОЛЬКО и КАК( почему ужасно НЕ эффективно) тратятся наши НАЛОГИ! Мы платим ПДВ в ПЕНСИОННЫЙ ФОНД. Какие и у каких УБЛЮДКОВ могут быть вопросы по пенсии? Только у тварей циничных. Ну и у придурков,деньги которых ПРОСТО ТУПО ВОРУЮТ и приговаривают ,а "денех нет",а наше население убогое соглашается,да нет. Мы похожи на идиотов,засевающих дорогу,по которой идем деньгами,а затем стоящим на паперти,что бы дали на кусок хлеба. В стране МИЛЛИАРДЫ ЕЖЕГОДНО ЛЕГАЛЬНО вывозятся за рубеж( до 10 млрд$), по карманам лежит в разы больше. Но деньги НЕ идут на РАЗВИТИЕ,а идут на ПОТРЕБЛЕНИЕ. Мы ЖРЕМ свое будущее. Наше население ВЫМИРАЕТ.Из 52.5 млн нас осталось 40 млн,по оценкам иным 36 млн. Да уменьшение 280 тыс за ПОЛ ГОДА это как? Раша меньше на 140 млн,чем у нас на 40млн! А там же жопа и беспросветность. Не будет населения,не будет ПРИОРИТЕТОВ науки и образования и экономики пенсии дурной вопрос ДЛЯ ВСЕХ,а не только для полмиллиона. А как их НЕ заплатить "бумажная армия" придумает,ну а мы проглотим,сейчас же глотаем их ТУПЫЕ блаблабла.
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10.08.2021 17:28 Ответить
НДС ( воровской налог) с Граждан Украины ввел в ноябре 1992 года -
президент к р а в чу к -
продавший Все ЧМП (черноморское Морское Пароходство) - 330 морских кораблей , включая 2 (две) Карл рыболовных флотилии и туристические лайнеры производства ГДР (Германия). Типа сдал в аренду на 10 лет .
Прошло 30 лет и где они ( вопрос). Сам кравчук понятно в рениамации .
Украина за сданное ЯО стратегическое и тактическое , а также оружейный плутоний
должна была получить 2.7 триллиона долларов USA/
Арсенал , третий в мире сдала, а получила практически фигу от нуворишей и сплошные долги.... И потерю 20 % территории .
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10.08.2021 17:50 Ответить
https://nv.ua/ukraine/events/yadernoe-oruzhie-kak-ukraina-otkazalas-ot-yadernogo-vooruzheniya-v-1994-godu-istoriya-ukrainy-50037686.html

*****
Меморандум замедленного действия.
Как Украина отказалась от ядерного оружия
в обмен на вскоре забытые
гарантии безопасности,,

Пів мільйона українців можуть залишитися без пенсій, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 9415
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10.08.2021 17:54 Ответить
Всё идет к тому, что все (кроме депутатов) останутся без пенсий.
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10.08.2021 17:58 Ответить
государства уже де-факто не существует, пенсии отменят уже к 2030му, если не раньше. Частные собственники этой земли не хотят тратится на социалку.
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10.08.2021 19:08 Ответить
Кнессет нам поможет. Он им намекнё и им станет стыдно.
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10.08.2021 21:13 Ответить
Ну ладно мы можем остаться без пенсии. Эти 70 дол. все равно не пенсия, а недоразумение. Лишь бы не остались без пенсий пенсионеры ОРДЛО, как никак кормильцы, и пенсионеры выехавшие из Украины в Израиль. Неужели им хватае те 2000 долларов, что назначил им Зеленский?
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10.08.2021 21:12 Ответить
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