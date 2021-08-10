Полмиллиона украинцев могут остаться без пенсий, - Минсоцполитики
Новости Цензор.НЕТ Общество
В Украине люди, работающие без официального оформления, получили шанс на пенсию даже при отсутствии необходимого трудового стажа.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная.
По словам Лазебной, полмиллиона украинцев могут остаться вообще без пенсий так как украинцы, работающие без оформления не будут иметь необходимых 15 лет стажа, если не изменить действующие на данный момент нормы законодательства.
Также, по ее словам, могут остаться без пенсии те, кто работает на неполной занятости.
Как отметила Лазебная, на данный момент Министерство социальной политики готовит законопроект, который поможет высчитывать страховой стаж людям, работающим без оформления и получающим зарплату в конверте.
"Мы разработали законопроект и отправили его на экспертизу в Международную организацию труда, и будем продвигать его дальше", - сообщила министр.
Пожалуйста, подождите...
Для того чтобы этого не случилось нужны ответственные люди которые всем хитро сделанным щедро раздают п.здюлей, делая следование правилам оптимальной индивидуальной стратегией. Эти ответственные люди с канчуком в руках называются правительством.
Если правительство слишком мягкое, безответственное, злонамеренное или просто тупое как зеГуано, то опять начинается Зимбабве.
Спасибо за ответ.
Солидарная пенсионная система это когда Марь Иванна из Луганска с 1979 по 2010 работала и платила налоги, в том числе в пенсионный фонд. За её копеечки растили молодое поколение. Которое должно было её содержать. Или не так?
Не Марь Иванна виновата, что Кравчук, Кучма, Лазорено, Тимошенко, Янукович и т.д нашли её грошам лучшее применение.
Каждое 23-е февраля, звеня орденами ей обещали как только, так все как один.
Уважаемый Тарапунька если вам известно что Марь Иванна в 14-ом участвовала в штурме Луганского СБУ или выдавала расположение украинских войск сообщите хотя бы на сайт "Миротворец". По крайне мере ей пенсию закроют.
Прав ли был Сталин (который "сралин") депортируя крымских татар? Ведь среди них были предатели.
1 500 ( одна тысяча пятьсот) Карл долларов USA ?
плюс
украинская пенсия по з а к о н у , подписанному яблуковаичем .
Это же за какие заслуги ?
Бывшего мэра Киева миллионера Черновецкого, не законно гражданина Израиля -
который планировал брать со старушек по 10 гривен за вход на
кладбище . Это для ботов ...
Итоги -
Норвежский «внешний» госфонд, формирующийся из нефтяных доходов, был основан в 1990 году и получил первые деньги в 1996 году.
Он держит порядка 1,4% всех акций мира, а его средняя историческая доходность составляет 6,1%. На каждого норвежца приходится порядка $190 000 средств фонда.
*****
Количество работников пенсионного фонда в самой н и щ е й стране в Европе -
45 231 (сорок пять ) тысяч Карл дармоедов .
Итоги -
отмена мин . пенсий для Граждан Украины.
президент к р а в чу к -
продавший Все ЧМП (черноморское Морское Пароходство) - 330 морских кораблей , включая 2 (две) Карл рыболовных флотилии и туристические лайнеры производства ГДР (Германия). Типа сдал в аренду на 10 лет .
Прошло 30 лет и где они ( вопрос). Сам кравчук понятно в рениамации .
Украина за сданное ЯО стратегическое и тактическое , а также оружейный плутоний
должна была получить 2.7 триллиона долларов USA/
Арсенал , третий в мире сдала, а получила практически фигу от нуворишей и сплошные долги.... И потерю 20 % территории .
*****
Меморандум замедленного действия.
Как Украина отказалась от ядерного оружия
в обмен на вскоре забытые
гарантии безопасности,,