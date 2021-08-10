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Пів мільйона українців можуть залишитися без пенсій, - Мінсоцполітики

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Пів мільйона українців можуть залишитися без пенсій, - Мінсоцполітики

В Україні люди, які працюють без офіційного оформлення, отримали шанс на пенсію навіть при відсутності необхідного трудового стажу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланянм на "УНІАН", про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

За словами Лазебної, пів мільйона українців можуть залишитися взагалі без пенсій, оскільки ті, хто працює без оформлення, не матимуть необхідних 15 років стажу, якщо не змінити діючі на даний момент норми законодавства.

Також, за її словами, можуть залишитися без пенсії ті, хто працює на неповну зайнятість.

Як зазначила Лазебна, на даний момент Міністерство соціальної політики готує законопроєкт, який допоможе вираховувати страховий стаж людям, які працюють без оформлення та отримують зарплату в конверті.

"Ми розробили законопроєкт і відправили його на експертизу в Міжнародну організацію праці, будемо просувати його далі", - повідомила міністр.

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Топ коментарі
+29
Такую копеечную пенсию как платят в Украине можно назначать всем с рождения и бюджет не пострадает.
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10.08.2021 14:50
+22
Он нам должен пожизненно сидеть в тюрьме вместе со своими подельниками.
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10.08.2021 14:56
+20
Если уровнять пенсии у судей, чинуш, плокулолов, депутатов, бувших преезедентов и остальной сволочи до уровня уборщицы, то пенсий хватит всем Полмиллиона украинцев могут остаться без пенсий, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 6606
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10.08.2021 14:56
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Вы, лохи работающие в белую, башляйте, а пенсию будут получать те кто "умеет жить" - жулики и лугандоны.
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10.08.2021 15:37 Відповісти
Сейчас я на пенсии, и больше всего жалею, что не получал зарплату в конверте. 100 дол или 400 дол в месяц это не причина, кому -то вкалывать так как мы вкалывали всю жизнь.
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10.08.2021 16:27 Відповісти
Понятное дело что с для отдельного индивиудума самая оптимальная стратегия - не платить не копейки. Это все равно как с мусором - оптимальнее всего выбрасывать из окна машины на соседней улице. Только в результате таких стратегий страна превращается в Зимбабве (или Лугандон, на выбор.)
Для того чтобы этого не случилось нужны ответственные люди которые всем хитро сделанным щедро раздают п.здюлей, делая следование правилам оптимальной индивидуальной стратегией. Эти ответственные люди с канчуком в руках называются правительством.
Если правительство слишком мягкое, безответственное, злонамеренное или просто тупое как зеГуано, то опять начинается Зимбабве.
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11.08.2021 07:41 Відповісти
Социальную ведь никто не отменял. При любых раскладах она будет. Правда крайне маленькая. Меня пугает другое. Каким образом будет высчитываться страховой стаж для неофициально работающих...
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10.08.2021 15:51 Відповісти
т.е. предлагается платить пенсии всем, и тем кто платит отчисления в ПФ, и тем кто не платит. Прикольно. Какой тогда смысл платить в ПФ?
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10.08.2021 16:14 Відповісти
Ну так в лугандоне уже 7 лет не платят, а пенсии получают. Какой же смысл платить ?
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10.08.2021 16:20 Відповісти
Скажите, жители лугандона заработали себе пенсии, или их платят в зависимости от места проживания?
Спасибо за ответ.
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10.08.2021 16:37 Відповісти
Ты бы, прежде чем задавать глупые вопросы о пенсах из лугандона и даунецка, выяснил что такое солидарная пенсионная система и из каких источников пополняется ПФУ.
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10.08.2021 16:50 Відповісти
Как я понимаю:
Солидарная пенсионная система это когда Марь Иванна из Луганска с 1979 по 2010 работала и платила налоги, в том числе в пенсионный фонд. За её копеечки растили молодое поколение. Которое должно было её содержать. Или не так?
Не Марь Иванна виновата, что Кравчук, Кучма, Лазорено, Тимошенко, Янукович и т.д нашли её грошам лучшее применение.
Каждое 23-е февраля, звеня орденами ей обещали как только, так все как один.
Уважаемый Тарапунька если вам известно что Марь Иванна в 14-ом участвовала в штурме Луганского СБУ или выдавала расположение украинских войск сообщите хотя бы на сайт "Миротворец". По крайне мере ей пенсию закроют.
Прав ли был Сталин (который "сралин") депортируя крымских татар? Ведь среди них были предатели.
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10.08.2021 17:31 Відповісти
"За её копеечки растили молодое поколение. Которое должно было её содержать. Или не так?" Не так! За ее копеечки выплачивали пенсии тогдашним пенсионерам, а сегодняшним пенсионерам выплачивается пенсия из поступлений в ПФУ. Сколько поступило в ПФУ за 2014-2021 отчислений от предприятий ордло? Правильно...ниуя
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11.08.2021 20:18 Відповісти
"Прав ли был Сталин (который "сралин") депортируя крымских татар? Ведь среди них были предатели." Среди русских было гораздо больше предателей чем среди крымских татар, но почему-то русских не депортировали.
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11.08.2021 20:22 Відповісти
Можно сказать, что все в стране, за исключением чиновников и судей получают минимальные пенсии. Вопрос, а зачем что-либо очислять в пенсионный фонд?
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10.08.2021 16:23 Відповісти
Чому я маю годувати цих хитрожопих?
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10.08.2021 16:27 Відповісти
А потім люди що все життя сплачували до пенсфонду отримають мізерну пенсію бо треба ж всіх годувати
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10.08.2021 16:29 Відповісти
Тем , не менее пенсион в Израиле 6 000 шекелей или
1 500 ( одна тысяча пятьсот) Карл долларов USA ?
плюс
украинская пенсия по з а к о н у , подписанному яблуковаичем .
Это же за какие заслуги ?
Бывшего мэра Киева миллионера Черновецкого, не законно гражданина Израиля -
который планировал брать со старушек по 10 гривен за вход на
кладбище . Это для ботов ...
Пів мільйона українців можуть залишитися без пенсій, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 9738
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10.08.2021 16:44 Відповісти
А, собственно, кому это надо? Тем украинцам, которые официально трудоустроены наверняка это не надо. Вот это поворот! Какого хрена мы должны содержать этих хитрожопых, не оформившихся офицально и получающими зряплату в ковертах?
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10.08.2021 16:45 Відповісти
Количество работников пенсионного фонда в процветающей Норвегии - 14 000 челов.
Итоги -
Пів мільйона українців можуть залишитися без пенсій, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 5159Норвежский «внешний» госфонд, формирующийся из нефтяных доходов, был основан в 1990 году и получил первые деньги в 1996 году.
Он держит порядка 1,4% всех акций мира, а его средняя историческая доходность составляет 6,1%. На каждого норвежца приходится порядка $190 000 средств фонда.

*****
Пів мільйона українців можуть залишитися без пенсій, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 5159Количество работников пенсионного фонда в самой н и щ е й стране в Европе -

45 231 (сорок пять ) тысяч Карл дармоедов .

Итоги -
отмена мин . пенсий для Граждан Украины.
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10.08.2021 17:08 Відповісти
Коментарии "интересные".А мы же знаем что платим ПДВ и КУДА он идет. ВСЕ платят ПДВ,правда? Почему НИКТО в Украине не интересуется КУДА и СКОЛЬКО и КАК( почему ужасно НЕ эффективно) тратятся наши НАЛОГИ! Мы платим ПДВ в ПЕНСИОННЫЙ ФОНД. Какие и у каких УБЛЮДКОВ могут быть вопросы по пенсии? Только у тварей циничных. Ну и у придурков,деньги которых ПРОСТО ТУПО ВОРУЮТ и приговаривают ,а "денех нет",а наше население убогое соглашается,да нет. Мы похожи на идиотов,засевающих дорогу,по которой идем деньгами,а затем стоящим на паперти,что бы дали на кусок хлеба. В стране МИЛЛИАРДЫ ЕЖЕГОДНО ЛЕГАЛЬНО вывозятся за рубеж( до 10 млрд$), по карманам лежит в разы больше. Но деньги НЕ идут на РАЗВИТИЕ,а идут на ПОТРЕБЛЕНИЕ. Мы ЖРЕМ свое будущее. Наше население ВЫМИРАЕТ.Из 52.5 млн нас осталось 40 млн,по оценкам иным 36 млн. Да уменьшение 280 тыс за ПОЛ ГОДА это как? Раша меньше на 140 млн,чем у нас на 40млн! А там же жопа и беспросветность. Не будет населения,не будет ПРИОРИТЕТОВ науки и образования и экономики пенсии дурной вопрос ДЛЯ ВСЕХ,а не только для полмиллиона. А как их НЕ заплатить "бумажная армия" придумает,ну а мы проглотим,сейчас же глотаем их ТУПЫЕ блаблабла.
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10.08.2021 17:28 Відповісти
НДС ( воровской налог) с Граждан Украины ввел в ноябре 1992 года -
президент к р а в чу к -
продавший Все ЧМП (черноморское Морское Пароходство) - 330 морских кораблей , включая 2 (две) Карл рыболовных флотилии и туристические лайнеры производства ГДР (Германия). Типа сдал в аренду на 10 лет .
Прошло 30 лет и где они ( вопрос). Сам кравчук понятно в рениамации .
Украина за сданное ЯО стратегическое и тактическое , а также оружейный плутоний
должна была получить 2.7 триллиона долларов USA/
Арсенал , третий в мире сдала, а получила практически фигу от нуворишей и сплошные долги.... И потерю 20 % территории .
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10.08.2021 17:50 Відповісти
https://nv.ua/ukraine/events/yadernoe-oruzhie-kak-ukraina-otkazalas-ot-yadernogo-vooruzheniya-v-1994-godu-istoriya-ukrainy-50037686.html

*****
Меморандум замедленного действия.
Как Украина отказалась от ядерного оружия
в обмен на вскоре забытые
гарантии безопасности,,

Пів мільйона українців можуть залишитися без пенсій, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 9415
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10.08.2021 17:54 Відповісти
Всё идет к тому, что все (кроме депутатов) останутся без пенсий.
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10.08.2021 17:58 Відповісти
государства уже де-факто не существует, пенсии отменят уже к 2030му, если не раньше. Частные собственники этой земли не хотят тратится на социалку.
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10.08.2021 19:08 Відповісти
Кнессет нам поможет. Он им намекнё и им станет стыдно.
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10.08.2021 21:13 Відповісти
Ну ладно мы можем остаться без пенсии. Эти 70 дол. все равно не пенсия, а недоразумение. Лишь бы не остались без пенсий пенсионеры ОРДЛО, как никак кормильцы, и пенсионеры выехавшие из Украины в Израиль. Неужели им хватае те 2000 долларов, что назначил им Зеленский?
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10.08.2021 21:12 Відповісти
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