Пів мільйона українців можуть залишитися без пенсій, - Мінсоцполітики
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В Україні люди, які працюють без офіційного оформлення, отримали шанс на пенсію навіть при відсутності необхідного трудового стажу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланянм на "УНІАН", про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна.
За словами Лазебної, пів мільйона українців можуть залишитися взагалі без пенсій, оскільки ті, хто працює без оформлення, не матимуть необхідних 15 років стажу, якщо не змінити діючі на даний момент норми законодавства.
Також, за її словами, можуть залишитися без пенсії ті, хто працює на неповну зайнятість.
Як зазначила Лазебна, на даний момент Міністерство соціальної політики готує законопроєкт, який допоможе вираховувати страховий стаж людям, які працюють без оформлення та отримують зарплату в конверті.
"Ми розробили законопроєкт і відправили його на експертизу в Міжнародну організацію праці, будемо просувати його далі", - повідомила міністр.
Будь ласка, зачекайте...
Для того чтобы этого не случилось нужны ответственные люди которые всем хитро сделанным щедро раздают п.здюлей, делая следование правилам оптимальной индивидуальной стратегией. Эти ответственные люди с канчуком в руках называются правительством.
Если правительство слишком мягкое, безответственное, злонамеренное или просто тупое как зеГуано, то опять начинается Зимбабве.
Спасибо за ответ.
Солидарная пенсионная система это когда Марь Иванна из Луганска с 1979 по 2010 работала и платила налоги, в том числе в пенсионный фонд. За её копеечки растили молодое поколение. Которое должно было её содержать. Или не так?
Не Марь Иванна виновата, что Кравчук, Кучма, Лазорено, Тимошенко, Янукович и т.д нашли её грошам лучшее применение.
Каждое 23-е февраля, звеня орденами ей обещали как только, так все как один.
Уважаемый Тарапунька если вам известно что Марь Иванна в 14-ом участвовала в штурме Луганского СБУ или выдавала расположение украинских войск сообщите хотя бы на сайт "Миротворец". По крайне мере ей пенсию закроют.
Прав ли был Сталин (который "сралин") депортируя крымских татар? Ведь среди них были предатели.
1 500 ( одна тысяча пятьсот) Карл долларов USA ?
плюс
украинская пенсия по з а к о н у , подписанному яблуковаичем .
Это же за какие заслуги ?
Бывшего мэра Киева миллионера Черновецкого, не законно гражданина Израиля -
который планировал брать со старушек по 10 гривен за вход на
кладбище . Это для ботов ...
Итоги -
Норвежский «внешний» госфонд, формирующийся из нефтяных доходов, был основан в 1990 году и получил первые деньги в 1996 году.
Он держит порядка 1,4% всех акций мира, а его средняя историческая доходность составляет 6,1%. На каждого норвежца приходится порядка $190 000 средств фонда.
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Количество работников пенсионного фонда в самой н и щ е й стране в Европе -
45 231 (сорок пять ) тысяч Карл дармоедов .
Итоги -
отмена мин . пенсий для Граждан Украины.
президент к р а в чу к -
продавший Все ЧМП (черноморское Морское Пароходство) - 330 морских кораблей , включая 2 (две) Карл рыболовных флотилии и туристические лайнеры производства ГДР (Германия). Типа сдал в аренду на 10 лет .
Прошло 30 лет и где они ( вопрос). Сам кравчук понятно в рениамации .
Украина за сданное ЯО стратегическое и тактическое , а также оружейный плутоний
должна была получить 2.7 триллиона долларов USA/
Арсенал , третий в мире сдала, а получила практически фигу от нуворишей и сплошные долги.... И потерю 20 % территории .
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Меморандум замедленного действия.
Как Украина отказалась от ядерного оружия
в обмен на вскоре забытые
гарантии безопасности,,