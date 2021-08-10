Мужчину, насиловавшего собственную дочь, осудили на 13 лет, - прокуратура
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Житель Волыни признан виновным в изнасиловании малолетней дочери. Мужчина будет отбывать 13 лет тюремного заключения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Волынской области.
Следствие установило, что 42-летний житель Камень-Каширского района, отец шести несовершеннолетних детей, в течение двух лет во время пребывания жены на заработках насиловал старшую дочь, которой на тот момент было 13-14 лет.
Несмотря на то, что своей виновности в совершении преступлений мужчина не признавал, она была доказана собранными в ходе расследования доказательствами.
Суд первой инстанции назначил жителю Волыни наказание в виде 13 лет лишения свободы, однако сторона защиты посчитала такой приговор слишком суровым и обжаловала его. В суде апелляционной инстанции прокуроры отстояли справедливое наказание для насильника.
Пожалуйста, подождите...
Скільки гнилі між людішками!
Хоча воно навіть і не людішка!
Бухав напевне.
Але дивно це все виглядає.
2 роки терпіла, два роки... Не дивує?
Гвалтівники як правило не зупиняються на одній жертві... А тут лише одна... А решта п'ятеро?
Зібраними доказами доведено? Це взагалі смішно, якщо таке пишуть, то доказів як правило, нема.
Насильников вообще, а уж насильников детей тем более, нужно усыплять!