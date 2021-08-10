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Волынь (923) изнасилование (889) педофил (490) прокуратура (4862)

Мужчину, насиловавшего собственную дочь, осудили на 13 лет, - прокуратура

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Мужчину, насиловавшего собственную дочь, осудили на 13 лет, - прокуратура

Житель Волыни признан виновным в изнасиловании малолетней дочери. Мужчина будет отбывать 13 лет тюремного заключения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Волынской области.

Следствие установило, что 42-летний житель Камень-Каширского района, отец шести несовершеннолетних детей, в течение двух лет во время пребывания жены на заработках насиловал старшую дочь, которой на тот момент было 13-14 лет.

Несмотря на то, что своей виновности в совершении преступлений мужчина не признавал, она была доказана собранными в ходе расследования доказательствами.

Суд первой инстанции назначил жителю Волыни наказание в виде 13 лет лишения свободы, однако сторона защиты посчитала такой приговор слишком суровым и обжаловала его. В суде апелляционной инстанции прокуроры отстояли справедливое наказание для насильника.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+9
Теперь у него будет жизнь полная приключений...
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10.08.2021 15:08
+6
У мужика 13 лет анальных забав.
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10.08.2021 15:09
+4
суд зглянувся і надав можливість, щоб для нього зґвалтування не припинялись
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10.08.2021 15:10
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Теперь у него будет жизнь полная приключений...
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10.08.2021 15:08 Ответить
надеюсь ему повыбивают зубы доминошкой...
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10.08.2021 15:09 Ответить
У мужика 13 лет анальных забав.
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10.08.2021 15:09 Ответить
насмотрелись кина)))) там давно понятий никаких нет, одни понты остались, и сидит 99% такого же быдла как этот. уже некому спросить.
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10.08.2021 16:30 Ответить
суд зглянувся і надав можливість, щоб для нього зґвалтування не припинялись
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10.08.2021 15:10 Ответить
O Небо!
Скільки гнилі між людішками!
Хоча воно навіть і не людішка!
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10.08.2021 15:15 Ответить
Шестеро дітей. Жінка на заробітках.
Бухав напевне.
Але дивно це все виглядає.
2 роки терпіла, два роки... Не дивує?
Гвалтівники як правило не зупиняються на одній жертві... А тут лише одна... А решта п'ятеро?
Зібраними доказами доведено? Це взагалі смішно, якщо таке пишуть, то доказів як правило, нема.
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10.08.2021 15:19 Ответить
Незабываемый секс.
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10.08.2021 15:25 Ответить
А ще б відрізали б йому пуя! Щоб знав, козел, навіщо йому він!
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10.08.2021 15:27 Ответить
Я бы дал 15 лет расстрела
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10.08.2021 15:32 Ответить
понять и ..отустить!
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10.08.2021 15:35 Ответить
Ну что за сроки, 13 лет, выйдет и дальше будет детей обижать... Зачем, пусть силит до конца там.
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10.08.2021 16:03 Ответить
Чоловіка, який ґвалтував власну дочку, засудили на 13 років, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5270

Насильников вообще, а уж насильников детей тем более, нужно усыплять!
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10.08.2021 18:54 Ответить
 
 