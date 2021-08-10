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Чоловіка, який ґвалтував власну дочку, засудили на 13 років, - прокуратура

Новини Цензор.НЕТ Події

Чоловіка, який ґвалтував власну дочку, засудили на 13 років, - прокуратура

Волинянина визнано винним у зґвалтуванні малолітньої дочки. Чоловік буде відбувати 13 років тюремного ув'язнення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Волинської області.

Слідство встановило, що 42-річний житель Камінь-Каширського району, батько шести неповнолітніх дітей, протягом двох років під час перебування дружини на заробітках ґвалтував старшу дочку, якій на той момент було 13-14 років.

Незважаючи на те, що своєї вини у вчиненні злочинів чоловік не визнавав, вона була доведена зібраними в ході розслідування доказами.

Суд першої інстанції призначив жителю Волині покарання у вигляді 13 років позбавлення волі, однак сторона захисту вирішила, що такий вирок занадто суворий і оскаржила його. У суді апеляційної інстанції прокурори відстояли справедливе покарання для ґвалтівника.

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Топ коментарі
+9
Теперь у него будет жизнь полная приключений...
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10.08.2021 15:08
+6
У мужика 13 лет анальных забав.
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10.08.2021 15:09
+4
суд зглянувся і надав можливість, щоб для нього зґвалтування не припинялись
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10.08.2021 15:10
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Теперь у него будет жизнь полная приключений...
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10.08.2021 15:08 Відповісти
надеюсь ему повыбивают зубы доминошкой...
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10.08.2021 15:09 Відповісти
У мужика 13 лет анальных забав.
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10.08.2021 15:09 Відповісти
насмотрелись кина)))) там давно понятий никаких нет, одни понты остались, и сидит 99% такого же быдла как этот. уже некому спросить.
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10.08.2021 16:30 Відповісти
суд зглянувся і надав можливість, щоб для нього зґвалтування не припинялись
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10.08.2021 15:10 Відповісти
O Небо!
Скільки гнилі між людішками!
Хоча воно навіть і не людішка!
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10.08.2021 15:15 Відповісти
Шестеро дітей. Жінка на заробітках.
Бухав напевне.
Але дивно це все виглядає.
2 роки терпіла, два роки... Не дивує?
Гвалтівники як правило не зупиняються на одній жертві... А тут лише одна... А решта п'ятеро?
Зібраними доказами доведено? Це взагалі смішно, якщо таке пишуть, то доказів як правило, нема.
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10.08.2021 15:19 Відповісти
Незабываемый секс.
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10.08.2021 15:25 Відповісти
А ще б відрізали б йому пуя! Щоб знав, козел, навіщо йому він!
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10.08.2021 15:27 Відповісти
Я бы дал 15 лет расстрела
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10.08.2021 15:32 Відповісти
понять и ..отустить!
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10.08.2021 15:35 Відповісти
Ну что за сроки, 13 лет, выйдет и дальше будет детей обижать... Зачем, пусть силит до конца там.
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10.08.2021 16:03 Відповісти
Чоловіка, який ґвалтував власну дочку, засудили на 13 років, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5270

Насильников вообще, а уж насильников детей тем более, нужно усыплять!
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10.08.2021 18:54 Відповісти
 
 