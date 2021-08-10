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НАБУ (4030) конкурс (1128) детектив (52)

НАБУ ищет детективов под прикрытием

Новости Цензор.НЕТ Общество

НАБУ ищет детективов под прикрытием

Национальное антикоррупционное бюро объявило конкурс по отбору детективов НАБУ под прикрытием.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Телеграм-канал НАБУ.

"Нас часто спрашивают о детективах под прикрытием - их еще часто называют "агентами НАБУ". Но мы никогда не рассказываем о них. Поэтому единственный способ узнать, кто такой тайный "агент НАБУ" и чем он занимается - стать им. Эта возможность возникает не часто, и сегодня именно тот случай. Конкурс на детектива НАБУ под прикрытием открыт", - следует из сообщенния.

Детали относительно открытой вакансии можно найти по ссылке.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+13
Чауса беріть! І витривалий і спритний і закони знає.
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10.08.2021 15:34
+6
боюсь , шо Ігорь Л в ході слідства вийде сам на себе. НАБУ ищет детективов под прикрытием - Цензор.НЕТ 7223
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10.08.2021 15:47
+5
С Игоря Л вышел бы не плохой детектив. Только жаль, что он из псих больницы строчит посты НАБУ ищет детективов под прикрытием - Цензор.НЕТ 2036
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10.08.2021 15:38
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Чауса беріть! І витривалий і спритний і закони знає.
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10.08.2021 15:34 Ответить
>НАБУ ищет детективов под прикрытием

Наверное, прикрытие очень сильное, раз не может их найти! Ну, или коррупционеры уже с ними расправились
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10.08.2021 15:35 Ответить
А я б пошел детективом токо боюсь не при нынешней власти. Не пройду детектор брехни НАБУ ищет детективов под прикрытием - Цензор.НЕТ 3572
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10.08.2021 15:35 Ответить
Брехун?)))
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10.08.2021 15:49 Ответить
Там главный вопрос: как вы относитесь к зеленскому и будете ли служить ему верой и правдой НАБУ ищет детективов под прикрытием - Цензор.НЕТ 5338
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10.08.2021 15:51 Ответить
Согласен
НАБУ шукає детективів під прикриттям - Цензор.НЕТ 3961
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10.08.2021 15:55 Ответить
Беріть на роботу дописувачів цього сайту, вони все точно знають хто, скіки і де вкрав НАБУ ищет детективов под прикрытием - Цензор.НЕТ 2023
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10.08.2021 15:35 Ответить
С Игоря Л вышел бы не плохой детектив. Только жаль, что он из псих больницы строчит посты НАБУ ищет детективов под прикрытием - Цензор.НЕТ 2036
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10.08.2021 15:38 Ответить
боюсь , шо Ігорь Л в ході слідства вийде сам на себе. НАБУ ищет детективов под прикрытием - Цензор.НЕТ 7223
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10.08.2021 15:47 Ответить
НАБУ ищет детективов под прикрытием - Цензор.НЕТ 820
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10.08.2021 15:49 Ответить
а в дурдомах не бывает коррупции? Вот он и разоблачит!
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10.08.2021 17:23 Ответить
робота для тебе. ти ж знаєш скільки Порошенко вкрав НАБУ ищет детективов под прикрытием - Цензор.НЕТ 5141
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10.08.2021 15:42 Ответить
Удивляюсь, как до сих пор не образовано Министерство по борьбе с Порошенко. Штат уже практически готов. Политическая воля в наличии.
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10.08.2021 15:49 Ответить
А складу злочину так і не знайшли. А ти думаєш чого півшостий наркєт коксом на гімно кожний день вбивається?
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10.08.2021 15:57 Ответить
Неудачный пиар ход, речь идет про простой набор агентов НАБУ.
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10.08.2021 15:47 Ответить
А потом сбу и прокуратура раскроет всё прикрытие !
Уже было.....
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10.08.2021 15:54 Ответить
8) копія Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови;


*************
Екзаменаційні комісії з української мови розігнали в 2019 році як ті, що не відповідають законодавству.
Державні сертифікати про рівень володіння мовою зараз ніхто не видає.
Єдиний варіант - молодий спеціаліст відразу після вишу з додатком до диплому (тоді, звідки стаж?).
Мораль цього опусу - є безліч різноманітних вакансій державної служби. Але влаштуватися туди людині, що до того не була чиновником, майже неможливо.
Там вони всі свої. Своя каста. Чужі та ті, в кого в голові більше однієї клепки - на державній службі не потрібні.

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10.08.2021 15:56 Ответить
Овечьи шкуры свои или казенные?
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10.08.2021 16:01 Ответить
Даже за мильон долляров в месяц не пойду НАБУ шукає детективів під прикриттям - Цензор.НЕТ 5266Служить бы рад,прислуживаться тошно НАБУ шукає детективів під прикриттям - Цензор.НЕТ 543 НАБУ шукає детективів під прикриттям - Цензор.НЕТ 5266 НАБУ шукає детективів під прикриттям - Цензор.НЕТ 2236
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10.08.2021 16:05 Ответить
Предатель Индюкович украл убегая из Украины с сыном Александром Стоматологом,столько бабла,что Коломойский Порошенко и Фирташ вместе взятые дети из детсада,другими словами Дилетанты... НАБУ шукає детективів під прикриттям - Цензор.НЕТ 438 НАБУ шукає детективів під прикриттям - Цензор.НЕТ 438
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10.08.2021 16:11 Ответить
НАБУ,САП, ДБР,СБУ,МВС, НАЗК,ВАСУ,АРМА,і т.д,і т.п... А тільки толку з них-нуль...
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10.08.2021 16:12 Ответить
Леонид Данилыч Кучма построил очень хитрый олигархат с 1994 по 2004 гг....,Система работает что Шшвейцарские часы до сих пор... НАБУ шукає детективів під прикриттям - Цензор.НЕТ 2660 НАБУ шукає детективів під прикриттям - Цензор.НЕТ 2660
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10.08.2021 16:15 Ответить
НАБУ шукає детективів під прикриттям - Цензор.НЕТ 3766
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10.08.2021 16:18 Ответить
Штирлиц залпом допил бутылку шнапса и склонился на картой мира. Его неудержимо рвало на родину.
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10.08.2021 16:39 Ответить
Штирлиц стал чемпионом Берлина по теннису в 1933 году...,Гитлер походит к Исаеву и говорит...Слыш Штирлиц, шо то твоя рожа мне знакома...,Герр Канцлер,мы встречались в Москве на Конгрессе Коминтерна в 1921 году...,вы тогда сказали : ну и РАБссия...ну и огромная Тырритория НАБУ шукає детективів під прикриттям - Цензор.НЕТ 562 НАБУ шукає детективів під прикриттям - Цензор.НЕТ 562
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10.08.2021 16:50 Ответить
Если о тайных агентах никто не знает, то почему все знают тайного агента Шевченко?😁
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10.08.2021 17:28 Ответить
Это тоже тайна.
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10.08.2021 19:25 Ответить
А шо такое, широко известный широкой публике и широкому кругу коррупционеров агент НАБУ под прикрытием Шевченко уже один не справляется?
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10.08.2021 17:51 Ответить
А пистолет дадут?
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10.08.2021 22:10 Ответить
А ЗАРПЛАТУ НЕ НАЗЫВАЮТ !) НАЙМИТЕ ЛУЧШЕ КИЛЛЕРОВ НА ОЛИГАРХОВ !)
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11.08.2021 01:40 Ответить
 
 