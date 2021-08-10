НАБУ ищет детективов под прикрытием
Новости Цензор.НЕТ Общество
Национальное антикоррупционное бюро объявило конкурс по отбору детективов НАБУ под прикрытием.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Телеграм-канал НАБУ.
"Нас часто спрашивают о детективах под прикрытием - их еще часто называют "агентами НАБУ". Но мы никогда не рассказываем о них. Поэтому единственный способ узнать, кто такой тайный "агент НАБУ" и чем он занимается - стать им. Эта возможность возникает не часто, и сегодня именно тот случай. Конкурс на детектива НАБУ под прикрытием открыт", - следует из сообщенния.
Детали относительно открытой вакансии можно найти по ссылке.
Топ комментарии
+13 Revty Vasya
показать весь комментарий10.08.2021 15:34
+6 саша паламарчук
показать весь комментарий10.08.2021 15:47
+5 Підлога Маккартні
показать весь комментарий10.08.2021 15:38
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Наверное, прикрытие очень сильное, раз не может их найти! Ну, или коррупционеры уже с ними расправились
Уже было.....
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Екзаменаційні комісії з української мови розігнали в 2019 році як ті, що не відповідають законодавству.
Державні сертифікати про рівень володіння мовою зараз ніхто не видає.
Єдиний варіант - молодий спеціаліст відразу після вишу з додатком до диплому (тоді, звідки стаж?).
Мораль цього опусу - є безліч різноманітних вакансій державної служби. Але влаштуватися туди людині, що до того не була чиновником, майже неможливо.
Там вони всі свої. Своя каста. Чужі та ті, в кого в голові більше однієї клепки - на державній службі не потрібні.