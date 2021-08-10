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НАБУ шукає детективів під прикриттям

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

НАБУ шукає детективів під прикриттям

Національне антикорупційне бюро оголосило конкурс з відбору детективів НАБУ під прикриттям.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-каналНАБУ.

"Нас часто запитують про детективів під прикриттям - їх ще часто називають "агентами НАБУ". Але ми ніколи не розповідаємо про них. Тому єдиний спосіб дізнатися, хто такий таємний "агент НАБУ" і чим він займається - стати ним. Ця можливість виникає нечасто, і сьогодні саме той випадок. Конкурс на детектива НАБУ під прикриттям відкритий", - випливає з повідомлення.

Деталі щодо відкритої вакансії можна знайти за посиланням.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+13
Чауса беріть! І витривалий і спритний і закони знає.
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10.08.2021 15:34
+6
боюсь , шо Ігорь Л в ході слідства вийде сам на себе. НАБУ ищет детективов под прикрытием - Цензор.НЕТ 7223
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10.08.2021 15:47
+5
С Игоря Л вышел бы не плохой детектив. Только жаль, что он из псих больницы строчит посты НАБУ ищет детективов под прикрытием - Цензор.НЕТ 2036
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10.08.2021 15:38
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Чауса беріть! І витривалий і спритний і закони знає.
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10.08.2021 15:34 Відповісти
>НАБУ ищет детективов под прикрытием

Наверное, прикрытие очень сильное, раз не может их найти! Ну, или коррупционеры уже с ними расправились
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10.08.2021 15:35 Відповісти
А я б пошел детективом токо боюсь не при нынешней власти. Не пройду детектор брехни НАБУ ищет детективов под прикрытием - Цензор.НЕТ 3572
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10.08.2021 15:35 Відповісти
Брехун?)))
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10.08.2021 15:49 Відповісти
Там главный вопрос: как вы относитесь к зеленскому и будете ли служить ему верой и правдой НАБУ ищет детективов под прикрытием - Цензор.НЕТ 5338
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10.08.2021 15:51 Відповісти
Согласен
НАБУ шукає детективів під прикриттям - Цензор.НЕТ 3961
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10.08.2021 15:55 Відповісти
Беріть на роботу дописувачів цього сайту, вони все точно знають хто, скіки і де вкрав НАБУ ищет детективов под прикрытием - Цензор.НЕТ 2023
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10.08.2021 15:35 Відповісти
С Игоря Л вышел бы не плохой детектив. Только жаль, что он из псих больницы строчит посты НАБУ ищет детективов под прикрытием - Цензор.НЕТ 2036
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10.08.2021 15:38 Відповісти
боюсь , шо Ігорь Л в ході слідства вийде сам на себе. НАБУ ищет детективов под прикрытием - Цензор.НЕТ 7223
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10.08.2021 15:47 Відповісти
НАБУ ищет детективов под прикрытием - Цензор.НЕТ 820
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10.08.2021 15:49 Відповісти
а в дурдомах не бывает коррупции? Вот он и разоблачит!
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10.08.2021 17:23 Відповісти
робота для тебе. ти ж знаєш скільки Порошенко вкрав НАБУ ищет детективов под прикрытием - Цензор.НЕТ 5141
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10.08.2021 15:42 Відповісти
Удивляюсь, как до сих пор не образовано Министерство по борьбе с Порошенко. Штат уже практически готов. Политическая воля в наличии.
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10.08.2021 15:49 Відповісти
А складу злочину так і не знайшли. А ти думаєш чого півшостий наркєт коксом на гімно кожний день вбивається?
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10.08.2021 15:57 Відповісти
Неудачный пиар ход, речь идет про простой набор агентов НАБУ.
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10.08.2021 15:47 Відповісти
А потом сбу и прокуратура раскроет всё прикрытие !
Уже было.....
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10.08.2021 15:54 Відповісти
8) копія Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови;


*************
Екзаменаційні комісії з української мови розігнали в 2019 році як ті, що не відповідають законодавству.
Державні сертифікати про рівень володіння мовою зараз ніхто не видає.
Єдиний варіант - молодий спеціаліст відразу після вишу з додатком до диплому (тоді, звідки стаж?).
Мораль цього опусу - є безліч різноманітних вакансій державної служби. Але влаштуватися туди людині, що до того не була чиновником, майже неможливо.
Там вони всі свої. Своя каста. Чужі та ті, в кого в голові більше однієї клепки - на державній службі не потрібні.

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10.08.2021 15:56 Відповісти
Овечьи шкуры свои или казенные?
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10.08.2021 16:01 Відповісти
Даже за мильон долляров в месяц не пойду НАБУ шукає детективів під прикриттям - Цензор.НЕТ 5266Служить бы рад,прислуживаться тошно НАБУ шукає детективів під прикриттям - Цензор.НЕТ 543 НАБУ шукає детективів під прикриттям - Цензор.НЕТ 5266 НАБУ шукає детективів під прикриттям - Цензор.НЕТ 2236
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10.08.2021 16:05 Відповісти
Предатель Индюкович украл убегая из Украины с сыном Александром Стоматологом,столько бабла,что Коломойский Порошенко и Фирташ вместе взятые дети из детсада,другими словами Дилетанты... НАБУ шукає детективів під прикриттям - Цензор.НЕТ 438 НАБУ шукає детективів під прикриттям - Цензор.НЕТ 438
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10.08.2021 16:11 Відповісти
НАБУ,САП, ДБР,СБУ,МВС, НАЗК,ВАСУ,АРМА,і т.д,і т.п... А тільки толку з них-нуль...
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10.08.2021 16:12 Відповісти
Леонид Данилыч Кучма построил очень хитрый олигархат с 1994 по 2004 гг....,Система работает что Шшвейцарские часы до сих пор... НАБУ шукає детективів під прикриттям - Цензор.НЕТ 2660 НАБУ шукає детективів під прикриттям - Цензор.НЕТ 2660
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10.08.2021 16:15 Відповісти
НАБУ шукає детективів під прикриттям - Цензор.НЕТ 3766
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10.08.2021 16:18 Відповісти
Штирлиц залпом допил бутылку шнапса и склонился на картой мира. Его неудержимо рвало на родину.
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10.08.2021 16:39 Відповісти
Штирлиц стал чемпионом Берлина по теннису в 1933 году...,Гитлер походит к Исаеву и говорит...Слыш Штирлиц, шо то твоя рожа мне знакома...,Герр Канцлер,мы встречались в Москве на Конгрессе Коминтерна в 1921 году...,вы тогда сказали : ну и РАБссия...ну и огромная Тырритория НАБУ шукає детективів під прикриттям - Цензор.НЕТ 562 НАБУ шукає детективів під прикриттям - Цензор.НЕТ 562
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10.08.2021 16:50 Відповісти
Если о тайных агентах никто не знает, то почему все знают тайного агента Шевченко?😁
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10.08.2021 17:28 Відповісти
Это тоже тайна.
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10.08.2021 19:25 Відповісти
А шо такое, широко известный широкой публике и широкому кругу коррупционеров агент НАБУ под прикрытием Шевченко уже один не справляется?
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10.08.2021 17:51 Відповісти
А пистолет дадут?
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10.08.2021 22:10 Відповісти
А ЗАРПЛАТУ НЕ НАЗЫВАЮТ !) НАЙМИТЕ ЛУЧШЕ КИЛЛЕРОВ НА ОЛИГАРХОВ !)
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11.08.2021 01:40 Відповісти
 
 