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НАБУ шукає детективів під прикриттям
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Національне антикорупційне бюро оголосило конкурс з відбору детективів НАБУ під прикриттям.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-каналНАБУ.
"Нас часто запитують про детективів під прикриттям - їх ще часто називають "агентами НАБУ". Але ми ніколи не розповідаємо про них. Тому єдиний спосіб дізнатися, хто такий таємний "агент НАБУ" і чим він займається - стати ним. Ця можливість виникає нечасто, і сьогодні саме той випадок. Конкурс на детектива НАБУ під прикриттям відкритий", - випливає з повідомлення.
Деталі щодо відкритої вакансії можна знайти за посиланням.
Топ коментарі
+13 Revty Vasya
показати весь коментар10.08.2021 15:34
+6 саша паламарчук
показати весь коментар10.08.2021 15:47
+5 Підлога Маккартні
показати весь коментар10.08.2021 15:38
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Будь ласка, зачекайте...
Наверное, прикрытие очень сильное, раз не может их найти! Ну, или коррупционеры уже с ними расправились
Уже было.....
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Екзаменаційні комісії з української мови розігнали в 2019 році як ті, що не відповідають законодавству.
Державні сертифікати про рівень володіння мовою зараз ніхто не видає.
Єдиний варіант - молодий спеціаліст відразу після вишу з додатком до диплому (тоді, звідки стаж?).
Мораль цього опусу - є безліч різноманітних вакансій державної служби. Але влаштуватися туди людині, що до того не була чиновником, майже неможливо.
Там вони всі свої. Своя каста. Чужі та ті, в кого в голові більше однієї клепки - на державній службі не потрібні.