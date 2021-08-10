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Новини Політика України
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Милованов: У конкурсі на голову БЕБ беруть участь 12 осіб, вони пройшли електронне тестування. СПИСОК

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Милованов: У конкурсі на голову БЕБ беруть участь 12 осіб, вони пройшли електронне тестування. СПИСОК

Конкурсна комісія з відбору директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) провела електронне тестування з 27 претендентами на посаду. На наступний етап проходять 12 із них.

Про це радник глави Офісу президента України (ОПУ) Тимофій Милованов повідомив на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Комісія сьогодні затвердила результати тестування на знання спеціального і загального законодавства, а також на вербально-аналітичні блоки. Це було електронне тестування, воно проводилося за стандартами державної служби в НАГС (Національному агентстві державної служби), і внаслідок цього було допущено 12 осіб до співбесіди", - сказав він.

Милованов назвав прізвища тих, хто допущений до етапу співбесіди: Гоп, Голод, Гречана, Діденко, Дубина, Іваненко, Клименко, Ковальчук, Олійник, Осипчук, Сергієнко, Ткаченко.

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Він зазначив, що під час тестування виникли "певні технічні труднощі", але на результат вони не вплинули.

Співбесіду з кандидатами призначено на 13 серпня, додав Милованов.

Милованов: У конкурсі на голову БЕБ беруть участь 12 осіб, вони пройшли електронне тестування 01
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Топ коментарі
+4
Да ладно! Сказки рассказывать! Все уже поняли какой у тебя "конкурс".
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09.08.2021 21:43
+3
Ты-то чего вякаешь? Сидишь у себя в Штатах и сиди тихенько, ведь США по твоим словам твой "...дом, где я живу...". Как противно...
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09.08.2021 22:04
+2
Кутузову бракує симетрії в організмі.
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09.08.2021 21:21
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Помолчи, Кутузов.
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09.08.2021 21:18 Відповісти
Кутузову бракує симетрії в організмі.
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09.08.2021 21:21 Відповісти
Да ладно! Сказки рассказывать! Все уже поняли какой у тебя "конкурс".
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09.08.2021 21:43 Відповісти
Ты-то чего вякаешь? Сидишь у себя в Штатах и сиди тихенько, ведь США по твоим словам твой "...дом, где я живу...". Как противно...
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09.08.2021 22:04 Відповісти
Милованов, это тот , кому Беня сразу точный диагноз "дебил" поставил ? 😊
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09.08.2021 22:55 Відповісти
так по фейсу видно куды наконец прикотились
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09.08.2021 23:21 Відповісти
что там делает этот умственно-отсталый и с амбициями "звезды" Милованов? Гнать этого мерзавца и словоплёта отовсюду ссаными тряпками и больше НЕ ПУСКАТЬ! Его образование и образованность, а так же моральные качества вызывают НЕДОУМЕНИЯ И ВОПРОСЫ!
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10.08.2021 06:25 Відповісти
Окончил Естественно-научный лицей № 145 (Киев). Окончил кафедру менеджмента Киевского политехнического института по специальности менеджмент (1997)[4]. В 1999 году получил степень магистра экономики в Консорциуме экономических исследований и образования (EERC, Economics Education and Research Consortium[en]) при Киево-Могилянской академии. В 2001 году получил ещё одну степень магистра экономики (M.S.) - в Висконсинском университете в Мадисоне (США), и там же в 2004 году получил степень доктора философии (Ph.D.) по экономике.В 2004-2008 годах постдок и младший профессор Боннского университета (Германия). В 2008-2011 годах ассистент-профессор Университета штата Пенсильвания (США). В 2010-2013 гг. лектор Пенсильванского университета (США). С 2013 года - ассистент-профессор, с 2015 года ассоциированный профессор на постоянном контракте Питтсбургского университета (США).В 2015 году - член международного академического совета Киевской школы экономики, в 2016 году - и. о. президента Киевской школы экономики, ныне её почётный президент.В июле 2016 года постановлением Верховной рады Украины назначен членом Совета Национального банка Украины (НБУ) на пятилетний срок (он стал им от парламента, посредством первого открытого отбора кандидатов в члены Совета НБУ), с октября того же года заместитель главы Совета Национального банка Украины.С 2014 года сооснователь и редактор VoxUkraine[uk]. В 2015-2016 году - заместитель редактора Review of Economic Design.Публиковался в Review of Economic Studies, Journal of Economic Theory, American Economic Journal, International Economic ReviewВ 2014 году вошёл в число Top Economic Thinkers по версии Forbes. В 2014 и 2015 годах включался в рейтинг лучших украинских экономистов по версии Forbes Ukraine.Член Национального инвестиционного совета (с 24 декабря 2019)
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10.08.2021 10:12 Відповісти
У безграмотного порохобота возникают вопросы ... Милованов: У конкурсі на голову БЕБ беруть участь 12 осіб, вони пройшли електронне тестування - Цензор.НЕТ 810
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10.08.2021 10:14 Відповісти
А, это тот Милованов для которого, по его официальному заявлению, "все вторично по сравнению с преподаванием в Питтсбурге?" Который проводи заседания украинского государственного органа в свободную минутку пока студенты задачки решают? Тот самый который сначала про все это рапи.делся в мордокнижке а после огласки посты потер?
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10.08.2021 08:21 Відповісти
И никуда-нибудь, а в глаз
Нацелил дуло, ...
Милованов: У конкурсі на голову БЕБ беруть участь 12 осіб, вони пройшли електронне тестування - Цензор.НЕТ 312
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10.08.2021 08:27 Відповісти
обаглаза дваалмаза.... рукиграбли мордаящик....
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10.08.2021 08:40 Відповісти
эмммм... изивиняюс спросить из какой ноздри наковыряли этого дэбила?
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10.08.2021 08:41 Відповісти
Якщо Дебіл щось озвучив- значить виграє кндидат з таким самим іменем
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10.08.2021 09:12 Відповісти
Окончил Естественно-научный лицей № 145 (Киев). Окончил кафедру менеджмента Киевского политехнического института по специальности менеджмент (1997)[4]. В 1999 году получил степень магистра экономики в Консорциуме экономических исследований и образования (EERC, Economics Education and Research Consortium[en]) при Киево-Могилянской академии. В 2001 году получил ещё одну степень магистра экономики (M.S.) - в Висконсинском университете в Мадисоне (США), и там же в 2004 году получил степень доктора философии (Ph.D.) по экономике.В 2004-2008 годах постдок и младший профессор Боннского университета (Германия). В 2008-2011 годах ассистент-профессор Университета штата Пенсильвания (США). В 2010-2013 гг. лектор Пенсильванского университета (США). С 2013 года - ассистент-профессор, с 2015 года ассоциированный профессор на постоянном контракте Питтсбургского университета (США).В 2015 году - член международного академического совета Киевской школы экономики, в 2016 году - и. о. президента Киевской школы экономики, ныне её почётный президент.В июле 2016 года постановлением Верховной рады Украины назначен членом Совета Национального банка Украины (НБУ) на пятилетний срок (он стал им от парламента, посредством первого открытого отбора кандидатов в члены Совета НБУ), с октября того же года заместитель главы Совета Национального банка Украины.С 2014 года сооснователь и редактор VoxUkraine[uk]. В 2015-2016 году - заместитель редактора Review of Economic Design.Публиковался в Review of Economic Studies, Journal of Economic Theory, American Economic Journal, International Economic ReviewВ 2014 году вошёл в число Top Economic Thinkers по версии Forbes. В 2014 и 2015 годах включался в рейтинг лучших украинских экономистов по версии Forbes Ukraine.Член Национального инвестиционного совета (с 24 декабря 2019)
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10.08.2021 10:16 Відповісти
проверка связи
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10.08.2021 11:13 Відповісти
из 113 , если не ошибаюсь , возможных баллов - правильных только 8 ???!!! они в школе учились ? кто нами правит ? отниматели и делители ?
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22.12.2021 22:37 Відповісти
 
 