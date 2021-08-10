Милованов: У конкурсі на голову БЕБ беруть участь 12 осіб, вони пройшли електронне тестування. СПИСОК

Конкурсна комісія з відбору директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) провела електронне тестування з 27 претендентами на посаду. На наступний етап проходять 12 із них.

Про це радник глави Офісу президента України (ОПУ) Тимофій Милованов повідомив на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Комісія сьогодні затвердила результати тестування на знання спеціального і загального законодавства, а також на вербально-аналітичні блоки. Це було електронне тестування, воно проводилося за стандартами державної служби в НАГС (Національному агентстві державної служби), і внаслідок цього було допущено 12 осіб до співбесіди", - сказав він.

Милованов назвав прізвища тих, хто допущений до етапу співбесіди: Гоп, Голод, Гречана, Діденко, Дубина, Іваненко, Клименко, Ковальчук, Олійник, Осипчук, Сергієнко, Ткаченко.

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Він зазначив, що під час тестування виникли "певні технічні труднощі", але на результат вони не вплинули.

Співбесіду з кандидатами призначено на 13 серпня, додав Милованов.