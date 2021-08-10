Минздрав разрешил вакцинировать вместе с трудовыми коллективами родственников сотрудников, - Ляшко

Министерство охраны здоровья позволило вакцинировать вместе с рабочими коллективами и родственников сотрудников.

Об этом на своей странице в Фейсбук собщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"Уже более 2 тыс. Кколлективов привиты от COVID-19 и защищены от тяжелой формы коронавирусной болезни. За 9 августа записалось 17 коллективов (1 472 человека), за весь период - 4 672 коллективы (569 031 человек). Кроме того, мы разрешили вакцинировать членов семьи одновременно с коллективом ", - отметил Ляшко.

Министр напомнил, что коллективы, где более 50 работников выразили желание вакцинироваться, могут записаться на прививку по телефону контакт-центра Минздрава: 0800 60 20 19.

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