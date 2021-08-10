МОЗ дозволило вакцинувати разом із трудовими колективами родичів співробітників, - Ляшко
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Міністерство охорони здоров'я дозволило вакцинувати разом із робочими колективами і родичів співробітників.
Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.
"Уже понад 2 тис. колективів щеплені від COVID-19 і захищені від важкої форми коронавірусної хвороби. За 9 серпня записалося 17 колективів (1 472 особи), за весь період - 4 672 колективи (569 031 особа). Крім того, ми дозволили вакцинувати членів сім'ї одночасно з колективом", - зазначив Ляшко.
Міністр нагадав, що колективи, де понад 50 відсотків працівників висловили бажання вакцинуватися, можуть записатися на щеплення за телефоном контакт-центру МОЗ 0800 60 20 19.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Виктор Виктор e12a4766
показати весь коментар10.08.2021 19:31 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...