МОЗ дозволило вакцинувати разом із трудовими колективами родичів співробітників, - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я дозволило вакцинувати разом із робочими колективами і родичів співробітників.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Уже понад 2 тис. колективів щеплені від COVID-19 і захищені від важкої форми коронавірусної хвороби. За 9 серпня записалося 17 колективів (1 472 особи), за весь період - 4 672 колективи (569 031 особа). Крім того, ми дозволили вакцинувати членів сім'ї одночасно з колективом", - зазначив Ляшко.

Міністр нагадав, що колективи, де понад 50 відсотків працівників висловили бажання вакцинуватися, можуть записатися на щеплення за телефоном контакт-центру МОЗ 0800 60 20 19.

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