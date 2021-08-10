Госстат назвал средние рост и вес жителей Украины
Новости Цензор.НЕТ Общество
Государственная служба статистики назвала средний вес и рост мужчин и женщин, живущих в Украине.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госстата.
Средние рост и вес мужчин и женщин в Украине составляют 175 сантиметров и 80 килограммов (мужчины) и 164 сантиметра и 71 килограмм (женщины).
Пониженную массу тела имеют 1,2% украинцев, нормальную массу тела - 42,4%, избыточную массу тела - 39,9%, ожирение - 16,0%, крайнее ожирение - 0,5%.
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"Про службу"
1,3 млрд
6-7 тис. людей
ЗП - близько 10 тис.
Ольга Нека
39,9 для України це нормально. )))
.. гарячий борщ, холодну воду
і повну пазуху ци...цьок. )))
- Тому що у української жінки пузо під грудьми ховається! …
а вес до крайнего ожирение он и сам на берет
Відкопав старі сорочки, зимова кожана куртка вже майже не сходилась. Зараз бовтається як на опудалі.
Була ціль, але не вдавалося. навпаки набирав вагу.
А чотири роки тому були в житті великі проблеми, звалилось багато турбот, много рухався, їсти зовсім не хотілося.
Намагаюсь не набирати вагу.
Та все ж пузо заважає...
непоганi показники. але краще, щоб було пiд 180-182.
потрiбно також робити українську кухню бiльш легкою, менше жирiв, особливо тваринних.
ще з цiкавоi статистики - по деяким дослiдженням найменший статевий член у Европi в середньому у кацапо-ординських вОнюшек..)) та...румунiв...???
найбiльший у датчан, голандцiв... чому вОнюшки такi мiзернi )
2. Щодо еротичних фантазій, то це не питання державних органів.
"2. Щодо еротичних фантазій, то це не питання державних органів.", вибачте, я не думав що це чиїсь фантазії... =(
Перший абзац - суцільні емоції. Ви перерахували 3 випадки. Це не показник доходів усих держслужбовців, чи бюджетників.
а одежд в магазинах только с размерами миниатюрных китайцев....
В жінок, напевне, теж.
Але вага більша, ніж треба і ніж здорово.
Ну зріст теоретично можна поміряти шляхом аналізу обсягів закупівлі одягу
А як поміряти массу?
Значит избыток денег.
Значит срочно разрабатываем схему: "Относительно честного отбора денег у населения".
(с) Правительство