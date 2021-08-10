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Держстат назвав середні зріст і вагу жителів України

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Держстат назвав середні зріст і вагу жителів України

Державна служба статистики назвала середню вагу і зріст чоловіків та жінок, які живуть в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Держстату.

Середні зріст і вага чоловіків та жінок в Україні становлять 175 сантиметрів і 80 кілограмів (чоловіки) і 164 сантиметри і 71 кілограм (жінки).

Знижену масу тіла мають 1,2% українців, нормальну масу тіла - 42,4%, надлишкову масу тіла - 39,9%, ожиріння - 16,0%, крайнє ожиріння - 0,5%.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні немає багатих, до середнього класу себе зараховує 1% домогосподарств, 67% - відносять себе до категорії бідних, - Держстат
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Топ коментарі
+38
В среднем это соответствует действительности. Держстат назвав середні зріст і вагу жителів України - Цензор.НЕТ 7864
Держстат назвав середні зріст і вагу жителів України - Цензор.НЕТ 3341
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10.08.2021 18:40
+18
А среди дупутатов, какой % Зажирения, 146?
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10.08.2021 18:24
+16
Суперстадія ожиріння ,це Альона з Альоною ,не лише дупи ,але і мізків !!!)))
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10.08.2021 18:25
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А среди дупутатов, какой % Зажирения, 146?
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10.08.2021 18:24 Відповісти
Дуплотати в цю статистику не входять Держстат назвав середні зріст і вагу жителів України - Цензор.НЕТ 8064
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10.08.2021 18:34 Відповісти
"Дупаякукім" !!!)))
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10.08.2021 18:37 Відповісти
И это все, что может сказать Госстат. Хорошо бы, если рядом привели бюджет Госстата, число сотрудников и среднюю зпл его сотрудников.
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10.08.2021 18:55 Відповісти
У них сайт є. Там дані про використання бюджету.
"Про службу"
1,3 млрд
6-7 тис. людей
ЗП - близько 10 тис.
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10.08.2021 20:17 Відповісти
Якісь дебелі тітки )
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10.08.2021 18:24 Відповісти
Наверно исследовали среди путейщиц УЗ ))
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10.08.2021 18:25 Відповісти
Не трогайте Сердючку!
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10.08.2021 18:58 Відповісти
Трогал я и его, и «её» (по пьяне), в 1998 году ))) Сестра у него пела бэк вокал, я передавал привет, морозится что не помнит )))
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10.08.2021 19:12 Відповісти
опасается, что отмстишь за сестру, которая уже там не поёт
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10.08.2021 19:20 Відповісти
Вряд ли, они общаются. Сестра сейчас в своём сольном проекте и судья разных конкурсов. Они вместе ездили на съемки фильма Шпион и на открытие Евровидения, их многое связывает )))
Ольга Нека
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10.08.2021 19:25 Відповісти
послухав, голосиста, дзвінкоголоса, лайкнув ))
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10.08.2021 19:51 Відповісти
Люблю українську природу! Держстат назвав середні зріст і вагу жителів України - Цензор.НЕТ 5856
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10.08.2021 19:01 Відповісти
Держстат назвав середні зріст і вагу жителів України - Цензор.НЕТ 9259 Держстат назвав середні зріст і вагу жителів України - Цензор.НЕТ 8102

39,9 для України це нормально. )))
.. гарячий борщ, холодну воду
і повну пазуху ци...цьок. )))
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10.08.2021 19:39 Відповісти
- Чому українською мовою кажуть - «повна» жінка, але - «пузатий» чоловік?
- Тому що у української жінки пузо під грудьми ховається!
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11.08.2021 04:34 Відповісти
А высчитывали как и среднюю зарплату? Наверно взяли юзика и какого то дрыща
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10.08.2021 18:24 Відповісти
Суперстадія ожиріння ,це Альона з Альоною ,не лише дупи ,але і мізків !!!)))
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10.08.2021 18:25 Відповісти
Ввічливо по Софійському майдану дріфтувати !!!)))
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10.08.2021 18:36 Відповісти
Після того, як Альона-Альона засрала Софійську площу ради відосіка, це дуже ввічливо Держстат назвав середні зріст і вагу жителів України - Цензор.НЕТ 9743

Держстат назвав середні зріст і вагу жителів України - Цензор.НЕТ 5949
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10.08.2021 18:38 Відповісти
Доведеш в суді, що саме вона?чи ти так, аби ротом перднути?
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10.08.2021 18:56 Відповісти
За співучасть за грати теж запроторюють. Держстат назвав середні зріст і вагу жителів України - Цензор.НЕТ 7775
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10.08.2021 20:24 Відповісти
Твоя свинка на видео садится в машину, защитничек.
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10.08.2021 20:35 Відповісти
Боже мой, а кто же эти ФЭМ ( фигурные элементы мощения) ототрет ?
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10.08.2021 19:06 Відповісти
Госстат ещё может заняться подсчётом количества ангелов что уместятся на острие иглы...
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10.08.2021 18:29 Відповісти
Середня температура по лікарні.
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10.08.2021 18:30 Відповісти
А в презЕдента аж 163 см. зросту!
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10.08.2021 18:30 Відповісти
Надо б объеЗерижить,мож стухнет...
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10.08.2021 19:11 Відповісти
Надо бы его немножко растянуть до статистических данных (Прокрустово ложе),
а вес до крайнего ожирение он и сам на берет Держстат назвав середні зріст і вагу жителів України - Цензор.НЕТ 6705
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11.08.2021 08:23 Відповісти
Требе похудати на 8 кг...(((
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10.08.2021 18:31 Відповісти
Вдачі! Я за півроку схуднув на два розміру.
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10.08.2021 19:06 Відповісти
Палиш?
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10.08.2021 19:07 Відповісти
Ніколи.
Відкопав старі сорочки, зимова кожана куртка вже майже не сходилась. Зараз бовтається як на опудалі.
Була ціль, але не вдавалося. навпаки набирав вагу.
А чотири роки тому були в житті великі проблеми, звалилось багато турбот, много рухався, їсти зовсім не хотілося.
Намагаюсь не набирати вагу.
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10.08.2021 19:23 Відповісти
Бідний товстим не буває )
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10.08.2021 18:34 Відповісти
буцім-то негри в америці багаті...дешева і ситна їжа таке робить
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10.08.2021 19:26 Відповісти
Ну як. Баксів 600 соціал плюс тікетс фуд (талони харчування).
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10.08.2021 20:56 Відповісти
саме так - бідні та товсті
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10.08.2021 21:00 Відповісти
В мене абсолютне співпадіння!
Та все ж пузо заважає...
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10.08.2021 18:38 Відповісти
Бо вага 80кг на 175см зросту завелика. Держстат назвав середні зріст і вагу жителів України - Цензор.НЕТ 1765
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10.08.2021 21:14 Відповісти
Ющ всегда говорил, шо украйинець маленький.
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10.08.2021 18:39 Відповісти
В среднем это соответствует действительности. Держстат назвав середні зріст і вагу жителів України - Цензор.НЕТ 7864
Держстат назвав середні зріст і вагу жителів України - Цензор.НЕТ 3341
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10.08.2021 18:40 Відповісти
Сильно! Джемилев один из самых худеньких депутатов но за свою жизнь он реально доказал что героический дух и волю не сломать Системе. А мегакабан от Зе на его фоне?смотришь реально кажетсячто из петушинного барака вышло существо,забыл его кличку.
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10.08.2021 18:49 Відповісти
Юзик этого говнодава зовут. Держстат назвав середні зріст і вагу жителів України - Цензор.НЕТ 2493
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10.08.2021 18:59 Відповісти
В Юзике 2 центнера живого весу. Даже если брать среднее арифметическое между этим хряком и воздухом, все равно получается много.
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10.08.2021 18:59 Відповісти
Он не влез в статистику. Физически туда не поместился.
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10.08.2021 18:59 Відповісти
Ваги заклинило !!!)))
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10.08.2021 19:12 Відповісти
Такие люди и без конвоя? (3/2) полтора землекопа! =)
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10.08.2021 19:13 Відповісти
Спустить на корм свиньям,они с голодухи такое наворачивают,как пить дать...
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10.08.2021 19:16 Відповісти
Им больше заняться нечем ? Новая программа клоунов ? Это уже не смешно .
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10.08.2021 18:42 Відповісти
Бывал не раз на госкомстат сайте, но такого дебилизма не было. Ну типа хлеб отбивают.
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10.08.2021 18:52 Відповісти
Ги ... Ви можете все що завгодно думати, тільки звіти їм не забувайте здавати. Держстат назвав середні зріст і вагу жителів України - Цензор.НЕТ 9799
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10.08.2021 20:24 Відповісти
Можно поиграть в войнушку на киевских улицах. (Бої на вулицях: резервісти проводять у Києві навчання з ведення бойових дій у місті. https://www.radiosvoboda.org/a/foto-**********-rezervisty-trenuyutsya-na-vulytsyikh-kyieva/31403022.html)
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10.08.2021 18:54 Відповісти
Бывает - правда. Бывает - ложь. А бывает -Статистика
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10.08.2021 18:53 Відповісти
Маленькая ложь- большая ложь- наглая ложь- статистика.
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10.08.2021 19:00 Відповісти
Середні зріст і вага чоловіків 175 сантиметрів і 80 кілограмів...

непоганi показники. але краще, щоб було пiд 180-182.
потрiбно також робити українську кухню бiльш легкою, менше жирiв, особливо тваринних.


ще з цiкавоi статистики - по деяким дослiдженням найменший статевий член у Европi в середньому у кацапо-ординських вОнюшек..)) та...румунiв...???
найбiльший у датчан, голандцiв... чому вОнюшки такi мiзернi )
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10.08.2021 18:56 Відповісти
готовят голод, эти данные обоснование. Рева - сильно много жрут....
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10.08.2021 19:02 Відповісти
Та ладно. Пол-вареника или треть - какая разница.
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10.08.2021 19:13 Відповісти
рева, супрун, насалик уже 2 года не у дел, а молодая зеленая команда всё на них валит и по еде и по здоровью и за энергетику
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10.08.2021 19:32 Відповісти
всё течёт, всё меняется. Но тенденция не радует))
Держстат назвав середні зріст і вагу жителів України - Цензор.НЕТ 9488
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10.08.2021 19:17 Відповісти
А можно ещё, длину и диаметр при эрекции? Дайте средний возраст жизни украинца, иначе как делать пенсионную реформу? Да ещё, заработную плату среднестатистического (без чиновников с мультимиллионерами) украинца!
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10.08.2021 19:24 Відповісти
Вопрос о длине нужно внести в опросник будущей переписи.
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10.08.2021 19:50 Відповісти
И мы будем впереди всей планеты.
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10.08.2021 19:51 Відповісти
1. Чиновники різні є. Незрозуміло чому їх усіх Ви до мільйонерів прирівнюєте. Насправді високопосадовців з великими ЗП не так вже і багато. Порівняно з загальною кількістю службовців.
2. Щодо еротичних фантазій, то це не питання державних органів. Держстат назвав середні зріст і вагу жителів України - Цензор.НЕТ 6576
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10.08.2021 20:29 Відповісти
Коли мені пише зЄпутатка - робоча сосна, що їй 60000₴ у місяць, не вистачає для життя, та що мати дитину не може, то вибачте, пенсія 1700₴ - занадто багато! А про мільйонерів, у службовця зЕлоха, скільки мільйонів, а у тЮзіка, а у іншої зЕленої цвілі? Службовець гепа, пів Харкова купив...
"2. Щодо еротичних фантазій, то це не питання державних органів.", вибачте, я не думав що це чиїсь фантазії... =( Держстат назвав середні зріст і вагу жителів України - Цензор.НЕТ 7945
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10.08.2021 22:05 Відповісти
Якби не думали, то не писали б. Держстат назвав середні зріст і вагу жителів України - Цензор.НЕТ 6980

Перший абзац - суцільні емоції. Ви перерахували 3 випадки. Це не показник доходів усих держслужбовців, чи бюджетників.
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11.08.2021 00:49 Відповісти
избыточную массу тела - 39,9%
а одежд в магазинах только с размерами миниатюрных китайцев....
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10.08.2021 19:40 Відповісти
Носки вообще как на детей.
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10.08.2021 19:47 Відповісти
мелкий народ. У рожденных в 60-х рост женщин был 168-175. А сейчас прям мелочь
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10.08.2021 20:21 Відповісти
В усьому світі люди ростуть. Держстат назвав середні зріст і вагу жителів України - Цензор.НЕТ 6842 Тільки у Вас чомусь дрібнішають.
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10.08.2021 20:25 Відповісти
Цьому вже не здивуєшся після шизофренічної заяви про залежніть видобутку українського вугілля від підвищення температури довкілля Держстат назвав середні зріст і вагу жителів України - Цензор.НЕТ 1756
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11.08.2021 08:30 Відповісти
Отже, в чоловіків, в основному, чередній зріст.
В жінок, напевне, теж.
Але вага більша, ніж треба і ніж здорово.
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10.08.2021 21:16 Відповісти
*середній
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10.08.2021 21:17 Відповісти
Харчуватись правильно - дорого.
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10.08.2021 21:50 Відповісти
Це вони як вирахували?
Ну зріст теоретично можна поміряти шляхом аналізу обсягів закупівлі одягу
А як поміряти массу?
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10.08.2021 22:13 Відповісти
Опитування.
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11.08.2021 21:53 Відповісти
Кто-то ест мясо,кто-то капусту.В среднем получается что у них рост 175 см.
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10.08.2021 22:30 Відповісти
депутат есть мраморное мясо, а люди капусту - в среднем все едят голубцы с мясом!
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10.08.2021 22:30 Відповісти
Средний рост женщин 164 верю, но вес 71? Не вижу я столько колобков вокруг)
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10.08.2021 22:42 Відповісти
Одним словом - зубожіння чорне . Ще рік-два такого зубожіння і весь гардероб треба буде виносити на смітник .
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10.08.2021 23:04 Відповісти
Ні не чорне, а зелене...разом з тими даними і дослідженнями...як пліснява!
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11.08.2021 08:35 Відповісти
Вывод - много едят!
Значит избыток денег.
Значит срочно разрабатываем схему: "Относительно честного отбора денег у населения".
(с) Правительство
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11.08.2021 08:48 Відповісти
Юзік,піда растюк,й десять безхатченків з Оболоні,в середньому нормально.Сопля топи далі.
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11.08.2021 20:10 Відповісти
 
 