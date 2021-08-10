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Новости Общество
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Фирташ (1054) Госгеонедр (83)

"Финансирует терроризм", - Госгеонедра лишили компанию Фирташа права разрабатывать месторождение

Новости Цензор.НЕТ Общество

Государственная служба геологии и недр Украины лишила ООО "Междуреченский горно-обогатительный комбинат" (МГОК), входящего в титановый бизнес Group DF Фирташа, права на специальное разрешение на геологическое изучение и разработку Селищанского участка в Житомирской области с залежами титановых руд.

Об этом говорится в приказе Госгеонедр, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Это решение ведомство приняло на основании информации от правоохранительных органов о том, что победитель аукциона осуществляет финансирование терроризма в Украине.

Приказ датируется 4 августа 2021 года. При этом к приказу прилагаются письма от Службы безопасности Украины, Нацполиции и Госслужбы финмониторинга.

Group DF собирается обжаловать это решение Госгеонедр в суде. В компании утверждают, что заняли на аукционе, на котором продавалось спецразрешение на разработку месторождения первое место, но Госгеонедра якобы незаконно лишили их победы и признали победителем государственную ОГХК.

Читайте: Суд вернул подконтрольный Фирташу Запорожский ТМК в собственность государства, - САП

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+6
а розробляти це родовище буде компанія, яка належить... яка належить...
та ні, нізащо не вгадаю
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10.08.2021 18:56
+5
а когда фирташу списали 50 ярдов долгов, - финансирования терроризма не замечали? "Финансирует терроризм", - Госгеонедра лишили компанию Фирташа права разрабатывать месторождение - Цензор.НЕТ 9344
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10.08.2021 19:11
+4
Бувший майстер зі скруток налоговик Яника буде прем"єром , а той фокуснік тока тот , зараз міністр економіки у вови
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10.08.2021 19:23
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Кто теперь на кране?
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10.08.2021 18:53 Ответить
зеля ?
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10.08.2021 18:55 Ответить
государственная ОГХК
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10.08.2021 19:43 Ответить
а розробляти це родовище буде компанія, яка належить... яка належить...
та ні, нізащо не вгадаю
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10.08.2021 18:56 Ответить
а беня финансирует терроризм?
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10.08.2021 18:57 Ответить
из ОПы вылезают слухи, что осенью отнимут у Фирташа облгазы в угоду протестующим против высоких тарифов , тем более он и Америке не мил... И ПААААЙДЕТ ВЕНЕСУЭЛЩИНА вовСЮ-СЮ-СЮ заигрывая с народом ...
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10.08.2021 18:59 Ответить
Тобто Фірташ недоторканий, порохоботе?
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10.08.2021 19:01 Ответить
дурік - заберуть у фірташа віддадуть ахметці - тобі легше з того? "Финансирует терроризм", - Госгеонедра лишили компанию Фирташа права разрабатывать месторождение - Цензор.НЕТ 2389
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10.08.2021 19:09 Ответить
кажуть в гасударевую власть перейдуть облгази
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10.08.2021 19:21 Ответить
Бувший майстер зі скруток налоговик Яника буде прем"єром , а той фокуснік тока тот , зараз міністр економіки у вови
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10.08.2021 19:23 Ответить
Ахметка погань але по ньому навіть у штатів питань нема,а по фірташу дуже багато,тільки у однотурового з ним і мудачуком була дружба.
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10.08.2021 19:52 Ответить
ага, дружба). І видно тому зеленський списав фірташу 50 мільярдів боргів. "Фінансує тероризм", - Держгеонадра позбавили компанію Фірташа права розробляти родовище - Цензор.НЕТ 1912
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10.08.2021 20:01 Ответить
Коли грейдерист списував і дарував державний нафтопровід, ніхто навіть уваги не звертав,бо все так мало бути і було б досі,якби не вибори.
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10.08.2021 20:12 Ответить
Ну тепер то всьо хорошо) Нафтопровод у Бені, 50 мільярдів у Фірташа.
А купа лайна, насрана Г+Г в головах зебілів, цвіте і пахне
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10.08.2021 20:31 Ответить
Та ні,добре буде коли при владі буде дважди однотуровий ,який поверне мудачуку телеканали і нафтопровід а фірташу компенсацію і родовища з заводом.
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10.08.2021 20:39 Ответить
не знаю шо він там поверне. А от те шо твої ермаки-коломойські телепортуються хто в ростов хто в Герцилію - факт)
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10.08.2021 20:50 Ответить
Поверне те що дарував а що до того що вони мої,то я до них маю таке ж відношення як морська свинка до моря,а повинен поважати як і минулих бо вони обрані народом України.До речі за минулих теж не голосував і на мені нема відповідальності за те до чого довели.нашу країну.
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10.08.2021 20:59 Ответить
В тебе доля у фірташа? Колись Хімкомбінати в Україні були "Ударними народними будовами", які будувалися за кошти народу, а потім рудий тарган подарував їх цьому ж...
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10.08.2021 19:13 Ответить
Оце і є диктатура, якої так тут хотіли.
Подобається?
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10.08.2021 19:00 Ответить
дивовижна Зе логіка. як в прийнятому радою законі(ще не підписаним Зе, говорять іде торг по % відкату Зе команді,) облгазам фірташа мають пробачити 55ярдів грн боргу...і жодні мать його санкції, фінансування тероризму не заважають
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10.08.2021 19:02 Ответить
Передел собственности.
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10.08.2021 19:04 Ответить
А как же теперь Крымский титановый , как бы и без работы , а титан как то для вооружения россии , - Будим сами делать и вооружатся и это Правильно , - Теоретически , а как практически Посмотрим.
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10.08.2021 19:09 Ответить
а когда фирташу списали 50 ярдов долгов, - финансирования терроризма не замечали? "Финансирует терроризм", - Госгеонедра лишили компанию Фирташа права разрабатывать месторождение - Цензор.НЕТ 9344
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10.08.2021 19:11 Ответить
імітації з РНБО не рятують рейтинг навеличнішого, та й відволікти треби чимось від Бєні та інших ахмєток... А Фірташ найбільш прирашистський
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10.08.2021 19:26 Ответить
Не пройшло і ста років як з'ясувалось, що цей крадій - ватнік.
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10.08.2021 19:28 Ответить
За це можете не переживати. Пройде ще сто як щось почнуть з цим робити.
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11.08.2021 02:37 Ответить
За жопу отую групу Group DF і іже із нею,що украли у народу України все - і на сонечко.Давно пора. Але,не кажи "Гоп!",поки не перескочив,а як перескочив-то уважно подивись у що вскочив! Питання: кому буде переданий комбінат-державі.чи "акулі" гідній Фірташа.
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10.08.2021 19:38 Ответить
Яке горе. Пограбували почтенного пана фірташа і весь цензорівський свинарник у траурі.
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10.08.2021 19:41 Ответить
да...тяжко проводить приватизацию в стране совков.бо не тому дали...
а еще тяжче реприватизацию.бо не тому отдали...
бо ж мудрому нариту когда то внушили,что хвабрики рабочим,землю крестьянам.
и мудрый нарит до сих пор думает,что он хозяин и имеет право распоряжаться "Фінансує тероризм", - Держгеонадра позбавили компанію Фірташа права розробляти родовище - Цензор.НЕТ 3293
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10.08.2021 20:05 Ответить
06.08.21 13:22
Кого не влаштовує українська держава й мовний закон, сформулюйте це все перед своєю відправкою в інші країни, - Кремінь. Живеш в Україні -вчи мову москаль. "Фінансує тероризм", - Держгеонадра позбавили компанію Фірташа права розробляти родовище - Цензор.НЕТ 4240
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10.08.2021 21:55 Ответить
ось лише за це тебе поважаю,шо мову вивчив...а все інше-бавовна лох-тинська "Фінансує тероризм", - Держгеонадра позбавили компанію Фірташа права розробляти родовище - Цензор.НЕТ 9930
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10.08.2021 22:06 Ответить
Якщо є чим то напружся і подумай, за що можна б було поважати тебе.? Я не знайшовна то підстав. "Фінансує тероризм", - Держгеонадра позбавили компанію Фірташа права розробляти родовище - Цензор.НЕТ 4557 "Фінансує тероризм", - Держгеонадра позбавили компанію Фірташа права розробляти родовище - Цензор.НЕТ 4557
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10.08.2021 22:16 Ответить
я не просивсь...поважай себе,якщо зможеш
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10.08.2021 22:22 Ответить
Мені достатньо твоєї поваги,я за рейтингом не гонюсь.
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10.08.2021 22:27 Ответить
Не прошло и полгода)))))
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10.08.2021 20:26 Ответить
Госгеонедра лишили компанию Фирташа права разрабатывать месторождение-

чудесным образом эти права окажутся у Бени,надо поддерживать хозяина зеленскому
Причем работу по этому перемещению прав оплатят налогоплателищики9а также всевозможные премии)
95 квартал в жизнь!!
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10.08.2021 21:10 Ответить
За таке треба позбавляти можливості розмножуватися.
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10.08.2021 21:21 Ответить
Тиць-*******,- опам'ятались!
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10.08.2021 21:47 Ответить
если так, то за поддержку терроризма: пожизненное с конфискацией!!! А не отгонять от "корыта" пока больше не заплатят!
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10.08.2021 22:28 Ответить
а как дела с деятельностью медведчука?
как там дома ему сидится?
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10.08.2021 22:42 Ответить
ЕГО ГОЛОВЫ НАДО ЛИШИТЬ !!!
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11.08.2021 01:30 Ответить
 
 