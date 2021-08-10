"Финансирует терроризм", - Госгеонедра лишили компанию Фирташа права разрабатывать месторождение
Новости Цензор.НЕТ Общество
Государственная служба геологии и недр Украины лишила ООО "Междуреченский горно-обогатительный комбинат" (МГОК), входящего в титановый бизнес Group DF Фирташа, права на специальное разрешение на геологическое изучение и разработку Селищанского участка в Житомирской области с залежами титановых руд.
Об этом говорится в приказе Госгеонедр, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Это решение ведомство приняло на основании информации от правоохранительных органов о том, что победитель аукциона осуществляет финансирование терроризма в Украине.
Приказ датируется 4 августа 2021 года. При этом к приказу прилагаются письма от Службы безопасности Украины, Нацполиции и Госслужбы финмониторинга.
Group DF собирается обжаловать это решение Госгеонедр в суде. В компании утверждают, что заняли на аукционе, на котором продавалось спецразрешение на разработку месторождения первое место, но Госгеонедра якобы незаконно лишили их победы и признали победителем государственную ОГХК.
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та ні, нізащо не вгадаю
А купа лайна, насрана Г+Г в головах зебілів, цвіте і пахне
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а еще тяжче реприватизацию.бо не тому отдали...
бо ж мудрому нариту когда то внушили,что хвабрики рабочим,землю крестьянам.
и мудрый нарит до сих пор думает,что он хозяин и имеет право распоряжаться
Кого не влаштовує українська держава й мовний закон, сформулюйте це все перед своєю відправкою в інші країни, - Кремінь. Живеш в Україні -вчи мову москаль.
чудесным образом эти права окажутся у Бени,надо поддерживать хозяина зеленскому
Причем работу по этому перемещению прав оплатят налогоплателищики9а также всевозможные премии)
95 квартал в жизнь!!
как там дома ему сидится?