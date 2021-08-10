"Финансирует терроризм", - Госгеонедра лишили компанию Фирташа права разрабатывать месторождение

Государственная служба геологии и недр Украины лишила ООО "Междуреченский горно-обогатительный комбинат" (МГОК), входящего в титановый бизнес Group DF Фирташа, права на специальное разрешение на геологическое изучение и разработку Селищанского участка в Житомирской области с залежами титановых руд.

Об этом говорится в приказе Госгеонедр, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Это решение ведомство приняло на основании информации от правоохранительных органов о том, что победитель аукциона осуществляет финансирование терроризма в Украине.

Приказ датируется 4 августа 2021 года. При этом к приказу прилагаются письма от Службы безопасности Украины, Нацполиции и Госслужбы финмониторинга.

Group DF собирается обжаловать это решение Госгеонедр в суде. В компании утверждают, что заняли на аукционе, на котором продавалось спецразрешение на разработку месторождения первое место, но Госгеонедра якобы незаконно лишили их победы и признали победителем государственную ОГХК.

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