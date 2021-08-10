"Фінансує тероризм", - Держгеонадра позбавили компанію Фірташа права розробляти родовище

Державна служба геології та надр України позбавила ТОВ "Межирічинський гірничо-збагачувальний комбінат" (МГЗК), що входить у титановий бізнес Group DF Фірташа, права на спеціальний дозвіл на геологічне вивчення та розробку Селищанської ділянки в Житомирській області з покладами титанових руд.

Про це йдеться в наказі Держгеонадр, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Це рішення відомство ухвалило на підставі інформації від правоохоронних органів про те, що переможець аукціону здійснює фінансування тероризму в Україні.

Наказ датується 4 серпня 2021 року. Водночас до наказу додаються листи від Служби безпеки України, Нацполіції і Держслужби фінмоніторингу.

Group DF має намір оскаржити в суді це рішення Держгеонадр. У компанії стверджують, що зайняли на аукціоні, на якому продавався спецдозвіл на розробку родовища перше місце, але Держгеонадра нібито незаконно позбавили їх перемоги і визнали переможцем державну ОГХК.

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