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Новости Киевские новости
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КГГА (2931) Киев (24528) Киевпастранс (119) транспорт (1736) электричка (113)

Движение городской электрички временно отменяют в Киеве

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

Движение городской электрички временно отменяют в Киеве

С 11 августа в столице не будет курсировать городская электричка.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация, информирует Цензор.НЕТ.

"С 11 августа в Киеве временно отменят движение городской электрички №7304, 7311/7312, 7319", - сказано в сообщении.

В КГГА уточнили, что движение приостановлено по техническим причинам. О его возобновлении обещают сообщить дополнительно.

"КП "Киевпастранс" приносит извинения за временные неудобства", - добавляют в КГГА.

Читайте: В Киеве заработала система получения спецпропусков для транспорта на случай введения локдауна, - КГГА

Автор: Ольга Лузан
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Доведено ще Хрущовим.
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10.08.2021 23:50 Ответить
чет власть с Азовом уже не рада что связалась.....
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10.08.2021 23:52 Ответить
.....Путин?
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11.08.2021 00:36 Ответить
Может, маршруточникам эта электричка ой как неудобна - вот и в горсовет обратились "помочь".
Коррупционеры-чинуши в горсовете ой как любят свежий нал от маршруток! А с электрички что возьмёшь?
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11.08.2021 00:37 Ответить
КАКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ !!!??? ДЕНЬГИ ВСЕ РАЗПЗДИЛИ !!!
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11.08.2021 01:51 Ответить
 
 