Движение городской электрички временно отменяют в Киеве

С 11 августа в столице не будет курсировать городская электричка.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация, информирует Цензор.НЕТ.

"С 11 августа в Киеве временно отменят движение городской электрички №7304, 7311/7312, 7319", - сказано в сообщении.

В КГГА уточнили, что движение приостановлено по техническим причинам. О его возобновлении обещают сообщить дополнительно.

"КП "Киевпастранс" приносит извинения за временные неудобства", - добавляют в КГГА.

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