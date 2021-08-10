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Движение городской электрички временно отменяют в Киеве
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости
С 11 августа в столице не будет курсировать городская электричка.
Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация, информирует Цензор.НЕТ.
"С 11 августа в Киеве временно отменят движение городской электрички №7304, 7311/7312, 7319", - сказано в сообщении.
В КГГА уточнили, что движение приостановлено по техническим причинам. О его возобновлении обещают сообщить дополнительно.
"КП "Киевпастранс" приносит извинения за временные неудобства", - добавляют в КГГА.
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