10 702 6
Рух міської електрички тимчасово скасовують в Києві
Новини Цензор.НЕТ Київські новини
Від 11 серпня в столиці не курсуватиме міська електричка.
Про це повідомила Київська міська державна адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.
"З 11 серпня в Києві тимчасово скасують рух міської електрички №7304, 7311/7312, 7319", - сказано в повідомленні.
У КМДА уточнили, що рух припинено з технічних причин. Про його відновлення обіцяють повідомити додатково.
"КП " Київпастранс" приносить вибачення за тимчасові незручності", - додають в КМДА.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Коррупционеры-чинуши в горсовете ой как любят свежий нал от маршруток! А с электрички что возьмёшь?