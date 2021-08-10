Рух міської електрички тимчасово скасовують в Києві

Від 11 серпня в столиці не курсуватиме міська електричка.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.

"З 11 серпня в Києві тимчасово скасують рух міської електрички №7304, 7311/7312, 7319", - сказано в повідомленні.

У КМДА уточнили, що рух припинено з технічних причин. Про його відновлення обіцяють повідомити додатково.

"КП " Київпастранс" приносить вибачення за тимчасові незручності", - додають в КМДА.

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